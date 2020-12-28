ЄС придбає додаткові 100 мільйонів доз вакцини Biontech/Pfizer

Європейський Союз ухвалив рішення закупити додаткові 100 мільйонів доз вакцини від коронавірусу виробництва Biontech/Pfizer. Про це у вівторок, 29 грудня, повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) на своїй сторінці у Twitter.

"Таким чином 27 країн ЄС отримають вже 300 мільйонів доз вакцини, яка була оцінена як безпечна та ефективна", - додала глава ЄК.

Як повідомлялось, ЄС ще у листопаді домовився з компаніями Biontech та Рfizer про придбання 300 мільйонів доз вакцини від коронавірусу.

Масова вакцинація у ЄС

Координовану масову кампанію з вакцинації свого майже 450-мільйонного населення Європейський Союз офіційно розпочав 27 грудня.

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Здебільшого країни ЄС визначили черговість вакцинації наступним чином - щеплення отримують передусім представники груп найвищого ризику, які мають найбільші шанси заразитися коронавірусом чи померти від COVID-19. Так, наприклад, у Німеччині йдеться про осіб, старших 80 років, мешканців та персонал будинків для літніх людей та медичних працівників інфекційних відділень у лікарнях.

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Станом на 29 грудня, за даними інституту Роберта Коха, у Німеччині першу дозу вакцини від коронавірусу отримали вже майже 42 тисячі людей. Другу дозу щеплення учасники вакцинації мають отримати приблизно через три тижні.

Дивитись відео 08:46 Поділитись Робити щеплення чи ні? Міфи та факти про вакцину від COVID-19 (23.12.2020) Відправити Facebook EMail Vkontakte Telegram Whatsapp Web Facebook Messenger Web Постійне посилання https://p.dw.com/p/3n6yq Робити щеплення чи ні? Міфи та факти про вакцину від COVID-19 (23.12.2020)