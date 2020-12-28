ЄС придбає додаткові 100 мільйонів доз вакцини Biontech/Pfizer

Європейський Союз ухвалив рішення закупити додаткові 100 мільйонів доз вакцини від коронавірусу виробництва Biontech/Pfizer. Про це у вівторок, 29 грудня, повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) на своїй сторінці у Twitter.
"Таким чином 27 країн ЄС отримають вже 300 мільйонів доз вакцини, яка була оцінена як безпечна та ефективна", - додала глава ЄК.
Як повідомлялось, ЄС ще у листопаді домовився з компаніями Biontech та Рfizer про придбання 300 мільйонів доз вакцини від коронавірусу.
Масова вакцинація у ЄС
Координовану масову кампанію з вакцинації свого майже 450-мільйонного населення Європейський Союз офіційно розпочав 27 грудня.
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Здебільшого країни ЄС визначили черговість вакцинації наступним чином - щеплення отримують передусім представники груп найвищого ризику, які мають найбільші шанси заразитися коронавірусом чи померти від COVID-19. Так, наприклад, у Німеччині йдеться про осіб, старших 80 років, мешканців та персонал будинків для літніх людей та медичних працівників інфекційних відділень у лікарнях.
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Станом на 29 грудня, за даними інституту Роберта Коха, у Німеччині першу дозу вакцини від коронавірусу отримали вже майже 42 тисячі людей. Другу дозу щеплення учасники вакцинації мають отримати приблизно через три тижні.
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Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу
Більше 400 центрів вакцинації по всій Німеччині
Упродовж останніх місяців по всій території Німеччини почалося створення центрів вакцинації населення від коронавірусної інфекції. Загалом їх буде 442. У цих центрах щодня вакцинуватимуть тисячі людей. На фото: центр вакцинації у Франкфурті-на-Майні.
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Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу
Щеплення рекомендоване людям від 16 років
Допущена до застосування у Євросоюзі вакцина від коронавірусу BioNTech/Pfizer рекомендована особам від 16 років. На фото: студент-медик у ролі людини, якій роблять щеплення, під час підготовки до масової вакцинації у Фрайбурзі.
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Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу
Мобільні станція вакцинації
У таких автобусах робитимуть щеплення на місці, наприклад, у будинках для літніх людей. Саме мешканці будинків для людей похилого віку першими отримають вакцину в Німеччині, заявив міністр охорони здоров'я країни Єнс Шпан (Jens Spahn).
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Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу
Логістичний виклик
Допущена до застосування в ЄС вакцина BioNTech/Pfizer має зберігатися при температурі близько мінус 70 градусів Цельсія. Однак складнощі логістичної організації масового щеплення зумовлені не тільки цим. У перспективі паралельно доведеться проводити щеплення різними типами вакцин від різних виробників.
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Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу
У масці та з дотриманням дистанції
Попри старт вакцинації в Німеччині 27 грудня обов'язок носити маски й дотримуватися соціальної дистанції ніхто не скасовуватиме. Як зазначають в німецькому Інститут імені Роберта Коха, дотримання гігієнічних вимог буде необхідним ще упродовж місяців. Адже масова вакцинація - процес тривалий. До того ж щеплення не гарантуватиме 100-відсоткового захисту від коронавірусу.
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Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу
Вакцина BioNTech/Pfizer має діяти і проти мутованого штаму коронавірусу
Виявлення у Великобританії мутованого коронавірусу призвело до припинення сполучення між цією країною та низкою інших держав. Однак поки що немає підстав вважати, що вакцина BioNTech/Pfizer не буде ефективною проти нового штаму коронавірусу. За словами директора BioNTech Угура Шахіна, компанії потрібно два тижні, щоб проаналізувати нову мутацію та визначити, чи може їхня вакцина їй протидіяти.
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Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу
Важливо не забувати і про інші щеплення
Під час активної підготовки до масової вакцинації від коронавірусу фахівці в Німеччині радять не забувати і про інші щеплення, не менш важливі для суспільного здоров'я.
Автор: Інна Завгородня