Іспанія створить реєстр осіб, що відмовляться від вакцинації
Іспанський уряд планує створити реєстр з іменам осіб, які відмовляться робити щеплення від коронавірусу. Його за потреби передаватимуть державним органам інших країн ЄС.
Медсестра іспанського будинку для літніх під час вакцинації проти коронавірусу
Влада Іспанії має намір сформувати реєстр з іменами людей, які в майбутньому відмовлятимуться від вакцинації проти коронавірусу. Про це у понеділок в інтерв'ю телеканалу La Sexta заявив міністр охорони здоров'я країни Сальвадор Ійя.
Він зазначив, що перелік імен не буде відкритим публіці. Однак його можуть передавати іншим країнам Європейського Союзу. При цьому Ійя заявив, що влада буде поводитися із інформацією "з максимальною повагою до захисту даних", і вчергове нагадав, що у Іспанії не буде запроваджено обов'язкову вакцинацію від коронавірусу.
Згідно з опублікованим цього понеділка дослідженням державного Центру соціологічних досліджень, частка тих, хто відмовиться від вакцинації в Іспанії за останні місяці стала меншою. Так, 28 відсотків опитаних у грудні заявили, що не будуть робити щеплення від коронавірусу.
Місяцем раніше ця цифра була значно вищою і складала 47 відсотків. Кількість тих, хто вже точно вирішив вакцинуватися, навпаки, зросла з 37 до 40 відсотків.
Як і у майже всьому Європейському Союзі, кампанія з масового щеплення проти коронавірусу розпочалася в Іспанії минулої неділі. Планується, що до кінця лютого уряду вдасться вакцинувати близько 2,5 мільйона осіб.
Слід зазначити, що Іспанія належить до держав, які особливо тяжко постраждали від пандемії COVID-19. Цього понеділка загальна кількість жертв хвороби у країні перевищила 50 тисяч. Лише за останню добу в країні від COVID-19 померли 298 людей. А з початку епідемії в країні вже більше 1,8 мільйонів людей інфікувалися коронавірусом.
Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу
Більше 400 центрів вакцинації по всій Німеччині
Упродовж останніх місяців по всій території Німеччини почалося створення центрів вакцинації населення від коронавірусної інфекції. Загалом їх буде 442. У цих центрах щодня вакцинуватимуть тисячі людей. На фото: центр вакцинації у Франкфурті-на-Майні.
Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу
Щеплення рекомендоване людям від 16 років
Допущена до застосування у Євросоюзі вакцина від коронавірусу BioNTech/Pfizer рекомендована особам від 16 років. На фото: студент-медик у ролі людини, якій роблять щеплення, під час підготовки до масової вакцинації у Фрайбурзі.
Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу
Мобільні станція вакцинації
У таких автобусах робитимуть щеплення на місці, наприклад, у будинках для літніх людей. Саме мешканці будинків для людей похилого віку першими отримають вакцину в Німеччині, заявив міністр охорони здоров'я країни Єнс Шпан (Jens Spahn).
Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу
Логістичний виклик
Допущена до застосування в ЄС вакцина BioNTech/Pfizer має зберігатися при температурі близько мінус 70 градусів Цельсія. Однак складнощі логістичної організації масового щеплення зумовлені не тільки цим. У перспективі паралельно доведеться проводити щеплення різними типами вакцин від різних виробників.
Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу
У масці та з дотриманням дистанції
Попри старт вакцинації в Німеччині 27 грудня обов'язок носити маски й дотримуватися соціальної дистанції ніхто не скасовуватиме. Як зазначають в німецькому Інститут імені Роберта Коха, дотримання гігієнічних вимог буде необхідним ще упродовж місяців. Адже масова вакцинація - процес тривалий. До того ж щеплення не гарантуватиме 100-відсоткового захисту від коронавірусу.
Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу
Вакцина BioNTech/Pfizer має діяти і проти мутованого штаму коронавірусу
Виявлення у Великобританії мутованого коронавірусу призвело до припинення сполучення між цією країною та низкою інших держав. Однак поки що немає підстав вважати, що вакцина BioNTech/Pfizer не буде ефективною проти нового штаму коронавірусу. За словами директора BioNTech Угура Шахіна, компанії потрібно два тижні, щоб проаналізувати нову мутацію та визначити, чи може їхня вакцина їй протидіяти.
Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу
Важливо не забувати і про інші щеплення
Під час активної підготовки до масової вакцинації від коронавірусу фахівці в Німеччині радять не забувати і про інші щеплення, не менш важливі для суспільного здоров'я.