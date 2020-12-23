Іспанія створить реєстр осіб, що відмовляться від вакцинації

Влада Іспанії має намір сформувати реєстр з іменами людей, які в майбутньому відмовлятимуться від вакцинації проти коронавірусу. Про це у понеділок в інтерв'ю телеканалу La Sexta заявив міністр охорони здоров'я країни Сальвадор Ійя.

Він зазначив, що перелік імен не буде відкритим публіці. Однак його можуть передавати іншим країнам Європейського Союзу. При цьому Ійя заявив, що влада буде поводитися із інформацією "з максимальною повагою до захисту даних", і вчергове нагадав, що у Іспанії не буде запроваджено обов'язкову вакцинацію від коронавірусу.

Читайте також: Вакцинація проти коронавірусу - в Берліні черги

Охочих зробити щеплення в Іспанії більшає

Згідно з опублікованим цього понеділка дослідженням державного Центру соціологічних досліджень, частка тих, хто відмовиться від вакцинації в Іспанії за останні місяці стала меншою. Так, 28 відсотків опитаних у грудні заявили, що не будуть робити щеплення від коронавірусу.

Місяцем раніше ця цифра була значно вищою і складала 47 відсотків. Кількість тих, хто вже точно вирішив вакцинуватися, навпаки, зросла з 37 до 40 відсотків.

Читайте також: Дві третини жителів Німеччини хочуть вакцинуватися від COVID-19 - опитування

Іспанія розпочала масову вакцинацію разом з ЄС

Як і у майже всьому Європейському Союзі, кампанія з масового щеплення проти коронавірусу розпочалася в Іспанії минулої неділі. Планується, що до кінця лютого уряду вдасться вакцинувати близько 2,5 мільйона осіб.

Слід зазначити, що Іспанія належить до держав, які особливо тяжко постраждали від пандемії COVID-19. Цього понеділка загальна кількість жертв хвороби у країні перевищила 50 тисяч. Лише за останню добу в країні від COVID-19 померли 298 людей. А з початку епідемії в країні вже більше 1,8 мільйонів людей інфікувалися коронавірусом.