Дві третини жителів Німеччини хочуть вакцинуватися від COVID-19 - опитування
Близько 32 відсотків опитаних жителів Німеччини сказали, що хочуть отримати вакцину якомога швидше. Ще 33 відсотки заявили, що бажають зробити щеплення, але хочуть почекати і подивитися, як це вплине на людей.
Дві третини жителів Німеччини хочуть вакцинуватися від COVID-19
Дві третини жителів Німеччини хочуть вакцинуватися від COVID-19. Про це свідчать результати опитування YouGov, проведеного на замовлення інформагенції dpa, яка опублікувала ці дані в п'ятницю, 25 грудня.
Згідно з ними, близько 32 відсотків респондентів сказали, що хочуть отримати вакцину якомога швидше. Ще 33 відсотки заявили, що бажають зробити щеплення, але хочуть почекати і подивитися, як це вплине на людей. Близько 19 відсотків не бажають отримувати вакцину, тоді як 16 відсотків ще не визначилися.
При цьому більше половини респондентів (57 відсотків) заявили, що стурбовані можливими побічними ефектами вакцини, а третина з опитаних заявила, що їх це не турбує. Крім того, як свідчать результати опитування, люди старшого віку більше бажають вакцинуватися (71 відсоток опитаних) у порівнянні з молоддю від 18 до 24 років (54 відсотки опитаних).
На бажання вакцинуватися також впливають політичні погляди респондентів. Зокрема, найбільш зацікавлені у щепленні виборці Зелених (82 відсотки опитаних), а найменше - прибічники правопопулістів з "Альтернативи для Німеччини" (51 відсоток опитаних). Це опитування проводили з 21 по 23 грудня, у ньому взяли участь 2035 респондентів.
Нагадаємо, у Німеччині планують розпочати вакцинацію від коронавірусу 27 грудня. Спочатку щеплення робитимуть людям віком від 80 років та тим, хто живе та працює в будинках для людей похилого віку. Також у першу чергу вакцинують медичний персонал у відділеннях невідкладної допомоги та інтенсивної терапії.
Між тим за останню добу у ФРН підтвердили 25 533 нові інфікування коронавірусом, 412 людей померли. Всього ж з початку епідемії у Німеччині виявили 1,6 мільйона заражень, понад 29,1 тисячі людей померли, а понад 1,2 мільйона осіб одужали.
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Робити щеплення чи ні? Міфи та факти про вакцину від COVID-19 (23.12.2020)
Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу
Більше 400 центрів вакцинації по всій Німеччині
Упродовж останніх місяців по всій території Німеччини почалося створення центрів вакцинації населення від коронавірусної інфекції. Загалом їх буде 442. У цих центрах щодня вакцинуватимуть тисячі людей. На фото: центр вакцинації у Франкфурті-на-Майні.
Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу
Щеплення рекомендоване людям від 16 років
Допущена до застосування у Євросоюзі вакцина від коронавірусу BioNTech/Pfizer рекомендована особам від 16 років. На фото: студент-медик у ролі людини, якій роблять щеплення, під час підготовки до масової вакцинації у Фрайбурзі.
Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу
Мобільні станція вакцинації
У таких автобусах робитимуть щеплення на місці, наприклад, у будинках для літніх людей. Саме мешканці будинків для людей похилого віку першими отримають вакцину в Німеччині, заявив міністр охорони здоров'я країни Єнс Шпан (Jens Spahn).
Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу
Логістичний виклик
Допущена до застосування в ЄС вакцина BioNTech/Pfizer має зберігатися при температурі близько мінус 70 градусів Цельсія. Однак складнощі логістичної організації масового щеплення зумовлені не тільки цим. У перспективі паралельно доведеться проводити щеплення різними типами вакцин від різних виробників.
Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу
У масці та з дотриманням дистанції
Попри старт вакцинації в Німеччині 27 грудня обов'язок носити маски й дотримуватися соціальної дистанції ніхто не скасовуватиме. Як зазначають в німецькому Інститут імені Роберта Коха, дотримання гігієнічних вимог буде необхідним ще упродовж місяців. Адже масова вакцинація - процес тривалий. До того ж щеплення не гарантуватиме 100-відсоткового захисту від коронавірусу.
Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу
Вакцина BioNTech/Pfizer має діяти і проти мутованого штаму коронавірусу
Виявлення у Великобританії мутованого коронавірусу призвело до припинення сполучення між цією країною та низкою інших держав. Однак поки що немає підстав вважати, що вакцина BioNTech/Pfizer не буде ефективною проти нового штаму коронавірусу. За словами директора BioNTech Угура Шахіна, компанії потрібно два тижні, щоб проаналізувати нову мутацію та визначити, чи може їхня вакцина їй протидіяти.
Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу
Важливо не забувати і про інші щеплення
Під час активної підготовки до масової вакцинації від коронавірусу фахівці в Німеччині радять не забувати і про інші щеплення, не менш важливі для суспільного здоров'я.