Дві третини жителів Німеччини хочуть вакцинуватися від COVID-19 - опитування

Дві третини жителів Німеччини хочуть вакцинуватися від COVID-19. Про це свідчать результати опитування YouGov, проведеного на замовлення інформагенції dpa, яка опублікувала ці дані в п'ятницю, 25 грудня.

Згідно з ними, близько 32 відсотків респондентів сказали, що хочуть отримати вакцину якомога швидше. Ще 33 відсотки заявили, що бажають зробити щеплення, але хочуть почекати і подивитися, як це вплине на людей. Близько 19 відсотків не бажають отримувати вакцину, тоді як 16 відсотків ще не визначилися.

При цьому більше половини респондентів (57 відсотків) заявили, що стурбовані можливими побічними ефектами вакцини, а третина з опитаних заявила, що їх це не турбує. Крім того, як свідчать результати опитування, люди старшого віку більше бажають вакцинуватися (71 відсоток опитаних) у порівнянні з молоддю від 18 до 24 років (54 відсотки опитаних).

На бажання вакцинуватися також впливають політичні погляди респондентів. Зокрема, найбільш зацікавлені у щепленні виборці Зелених (82 відсотки опитаних), а найменше - прибічники правопопулістів з "Альтернативи для Німеччини" (51 відсоток опитаних). Це опитування проводили з 21 по 23 грудня, у ньому взяли участь 2035 респондентів.

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Нагадаємо, у Німеччині планують розпочати вакцинацію від коронавірусу 27 грудня. Спочатку щеплення робитимуть людям віком від 80 років та тим, хто живе та працює в будинках для людей похилого віку. Також у першу чергу вакцинують медичний персонал у відділеннях невідкладної допомоги та інтенсивної терапії.

Між тим за останню добу у ФРН підтвердили 25 533 нові інфікування коронавірусом, 412 людей померли. Всього ж з початку епідемії у Німеччині виявили 1,6 мільйона заражень, понад 29,1 тисячі людей померли, а понад 1,2 мільйона осіб одужали.

Дивитись відео 08:46 Поділитись Робити щеплення чи ні? Міфи та факти про вакцину від COVID-19 (23.12.2020) Відправити Facebook EMail Vkontakte Telegram Whatsapp Web Facebook Messenger Web Постійне посилання https://p.dw.com/p/3n6yq Робити щеплення чи ні? Міфи та факти про вакцину від COVID-19 (23.12.2020)