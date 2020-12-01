 Компанія Pfizer відправила першу партію вакцини від коронавірусу для ЄС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.12.2020

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Новини

Компанія Pfizer відправила першу партію вакцини від коронавірусу для ЄС

Перші вантажівки з вакциною від BioNTech/Pfizer для країн-членів ЄС від'їхали з заводу виробника у Бельгії. Щеплення мають розпочатися з 27 грудня поточного року.

Вантажівки з вакциною BioNtech/Pfizer для ЄС залишили завод виробника у бельгійському Пуурсі

Вантажівки з вакциною BioNtech/Pfizer для ЄС залишили завод виробника у бельгійському Пуурсі

Американський фармацевтичний концерн Pfizer відправив першу партію вакцини від коронавірусу, розробленої спільно з німецькою компанією BioNTech, для країн ЄС. Три вантажівки зі спеціальними морозильними камерами в середу, 23 грудня, виїхали з території заводу Pfizer у бельгійському містечку Пуурс, що неподалік Антверпена, повідомив кореспондент інформагенції AFP.

Вантажівки супроводжував численний поліцейський загін. Утім, компанія Pfizer не надала інформації на запит AFP щодо місця призначення першої відправленої партії.

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Нагадаємо, 21 грудня Єврокомісія (ЄК) дозволила застосування вакцини BioNTech/Pfizer у ЄС. Раніше цього ж дня Європейське агентство з лікарських засобів (ЄАЛЗ) також дало своє необхідне схвалення для застосування цієї вакцини.

Щеплення цієї вакциною мають розпочати з 27 грудня в більшості країн ЄС, у тому числі в Німеччині. Німеччина розраховує вже невдовзі отримати понад 150 тисяч доз цієї вакцини. До кінця року мають надійти ще близько 1,2 мільйона доз препарату.

Нагадаємо, раніше голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) запропонувала країнам-членам ЄС одночасно розпочати вакцинацію від коронавірусу, що стало б символічним проявом єдності ЄС.

Ще на початку грудня Pfizer відправила перші партії вакцини з Пуурса до Великобританії після того, як британські органи охорони здоров'я видали за прискореною процедурою дозвіл на застосування цього засобу. Швейцарія, яка теж розпочала кампанію з вакцинації 23 грудня, так само вже отримала першу партію цієї вакцини.

100 мільйонів доз вакцини додатково для США

Тим часом компанії BioNTech і Pfizer повідомили 23 грудня про домовленість з урядом США додатково поставити до цієї країни 100 мільйонів доз їхньої вакцини. Препарати вироблятимуть на заводах у США. 

Таким чином, загальна кількість доз вакцини BioNTech/Pfizer для США досягне 200 мільйонів. Не менше 70 мільйонів додаткових доз вакцини повинні надійти до 30 червня 2021 року. Решта 30 мільйонів доз - не пізніше 31 липня, зазначає інформагенція dpa. Уряд США заплатить 1,95 мільярда доларів за додаткову партію вакцини, а також має намір придбати до 400 мільйонів додаткових доз препарату BioNTech/Pfizer, йдеться в повідомленні.

  • Центр вакцинації у Франкфурті-на-Майні

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Більше 400 центрів вакцинації по всій Німеччині

    Упродовж останніх місяців по всій території Німеччини почалося створення центрів вакцинації населення від коронавірусної інфекції. Загалом їх буде 442. У цих центрах щодня вакцинуватимуть тисячі людей. На фото: центр вакцинації у Франкфурті-на-Майні.

  • Студент-медик у ролі людини, якій роблять щеплення, під час підготовки до масової вакцинації у Фрайбурзі

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Щеплення рекомендоване людям від 16 років

    Допущена до застосування у Євросоюзі вакцина від коронавірусу BioNTech/Pfizer рекомендована особам від 16 років. На фото: студент-медик у ролі людини, якій роблять щеплення, під час підготовки до масової вакцинації у Фрайбурзі.

  • Мобільна станція вакцинації в Нюрнберзі

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Мобільні станція вакцинації

    У таких автобусах робитимуть щеплення на місці, наприклад, у будинках для літніх людей. Саме мешканці будинків для людей похилого віку першими отримають вакцину в Німеччині, заявив міністр охорони здоров'я країни Єнс Шпан (Jens Spahn).

  • Логістичне відділення центру вакцинації в Бремергафені

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Логістичний виклик

    Допущена до застосування в ЄС вакцина BioNTech/Pfizer має зберігатися при температурі близько мінус 70 градусів Цельсія. Однак складнощі логістичної організації масового щеплення зумовлені не тільки цим. У перспективі паралельно доведеться проводити щеплення різними типами вакцин від різних виробників.

  • Інформаційні таблички на вході до центру вакцинації у Бамберзі

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    У масці та з дотриманням дистанції

    Попри старт вакцинації в Німеччині 27 грудня обов'язок носити маски й дотримуватися соціальної дистанції ніхто не скасовуватиме. Як зазначають в німецькому Інститут імені Роберта Коха, дотримання гігієнічних вимог буде необхідним ще упродовж місяців. Адже масова вакцинація - процес тривалий. До того ж щеплення не гарантуватиме 100-відсоткового захисту від коронавірусу.

  • Члени пожежної команди в ролі статистів під час підготовки до роботи центру вакцинації в Трірі

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Вакцина BioNTech/Pfizer має діяти і проти мутованого штаму коронавірусу

    Виявлення у Великобританії мутованого коронавірусу призвело до припинення сполучення між цією країною та низкою інших держав. Однак поки що немає підстав вважати, що вакцина BioNTech/Pfizer не буде ефективною проти нового штаму коронавірусу. За словами директора BioNTech Угура Шахіна, компанії потрібно два тижні, щоб проаналізувати нову мутацію та визначити, чи може їхня вакцина їй протидіяти.

  • Студенти в ролі статистів беруть участь у тестуванні центру вакцинації в південнонімецькому Фрайбурзі

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Важливо не забувати і про інші щеплення

    Під час активної підготовки до масової вакцинації від коронавірусу фахівці в Німеччині радять не забувати і про інші щеплення, не менш важливі для суспільного здоров'я.

    Автор: Інна Завгородня


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