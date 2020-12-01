Компанія Pfizer відправила першу партію вакцини від коронавірусу для ЄС

Американський фармацевтичний концерн Pfizer відправив першу партію вакцини від коронавірусу, розробленої спільно з німецькою компанією BioNTech, для країн ЄС. Три вантажівки зі спеціальними морозильними камерами в середу, 23 грудня, виїхали з території заводу Pfizer у бельгійському містечку Пуурс, що неподалік Антверпена, повідомив кореспондент інформагенції AFP.

Вантажівки супроводжував численний поліцейський загін. Утім, компанія Pfizer не надала інформації на запит AFP щодо місця призначення першої відправленої партії.

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Нагадаємо, 21 грудня Єврокомісія (ЄК) дозволила застосування вакцини BioNTech/Pfizer у ЄС. Раніше цього ж дня Європейське агентство з лікарських засобів (ЄАЛЗ) також дало своє необхідне схвалення для застосування цієї вакцини.

Щеплення цієї вакциною мають розпочати з 27 грудня в більшості країн ЄС, у тому числі в Німеччині. Німеччина розраховує вже невдовзі отримати понад 150 тисяч доз цієї вакцини. До кінця року мають надійти ще близько 1,2 мільйона доз препарату.

Нагадаємо, раніше голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) запропонувала країнам-членам ЄС одночасно розпочати вакцинацію від коронавірусу, що стало б символічним проявом єдності ЄС.

Ще на початку грудня Pfizer відправила перші партії вакцини з Пуурса до Великобританії після того, як британські органи охорони здоров'я видали за прискореною процедурою дозвіл на застосування цього засобу. Швейцарія, яка теж розпочала кампанію з вакцинації 23 грудня, так само вже отримала першу партію цієї вакцини.

100 мільйонів доз вакцини додатково для США

Тим часом компанії BioNTech і Pfizer повідомили 23 грудня про домовленість з урядом США додатково поставити до цієї країни 100 мільйонів доз їхньої вакцини. Препарати вироблятимуть на заводах у США.

Таким чином, загальна кількість доз вакцини BioNTech/Pfizer для США досягне 200 мільйонів. Не менше 70 мільйонів додаткових доз вакцини повинні надійти до 30 червня 2021 року. Решта 30 мільйонів доз - не пізніше 31 липня, зазначає інформагенція dpa. Уряд США заплатить 1,95 мільярда доларів за додаткову партію вакцини, а також має намір придбати до 400 мільйонів додаткових доз препарату BioNTech/Pfizer, йдеться в повідомленні.

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