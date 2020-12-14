Коронавірус: вакцинація у Німеччині може розпочатися ще в 2020 році

Вакцинація населення Німеччини від коронавірусу може розпочатися 27 грудня. На засіданні міністрів охорони здоров'я федеральних земель, що відбулось у середу, 16 грудня, очільник міністерства охорони здоров'я ФРН Єнс Шпан (Jens Spahn) поінформував про очікуваний допуск та доставку вакцини, розробленої компаніями BioNTech та Pfizer. Як інформує агенція Reuters, щеплення від коронавірусу спершу отримають мешканці будинків для літніх людей. Далі вакцинуватимуть представників груп ризику, які, за даними видання Bild, отримають відповідні запрошення від місцевих відомств охорони здоров'я.

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За даними джерел Reuters, ймовірною датою допуску вакцини компаній BioNTech з Німеччини та Pfizer зі США у ЄС може стати 23 грудня. У Німеччині після цього партію вакцини мають протестувати в Інституті імені Пауля Ерліха, що займається допуском вакцин та біомедичних продуктів в країні. Відразу Німеччина може отримати близько 400 тисяч доз цієї вакцини. У першому кварталі 2021 року Німечинна розраховує отримати від 11 до 13 мільйонів доз вакцини.

У ЄС про допуск низки вакцин від коронавірусу нині вирішує Європейське агентство лікарських засобів (EMA), штаб-квартира якого розташована в Амстердамі. Раніше повідомлялося, що рішення щодо допуску вакцини компанії BioNTech-Pfizer європейський регулятор оголосить 29 грудня. Ця вакцина уже допущена в США, Канаді та Великобританії.

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Тим часом, станом на ранок 17 грудня в Німеччині добовий приріст заражень коронавірусом становив майже 27 тисяч випадків. За даними Інституту імені Роберта Коха, загалом від початку епідемії зафіксовано понад 1 мільйон 406 тисяч випадків зараження. За останні 24 години померли 698 людей, в яких був виявлений коронавірус, загальне число летальних випадків становить 24125.