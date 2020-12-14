 Коронавірус: вакцинація у Німеччині може розпочатися ще в 2020 році | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.12.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Коронавірус: вакцинація у Німеччині може розпочатися ще в 2020 році

У Німеччині можуть почати робити щеплення від коронавірусу уже 27 грудня - за умови допуску вакцини у ЄС наступного тижня. Перші щеплення мають отримати мешканці будинків для літніх людей.

У Німеччині можуть уже після Різдва вакцинувати людей проти коронавірусу

Вакцинація населення Німеччини від коронавірусу може розпочатися 27 грудня. На засіданні міністрів охорони здоров'я федеральних земель, що відбулось у середу, 16 грудня, очільник міністерства охорони здоров'я ФРН Єнс Шпан (Jens Spahn) поінформував про очікуваний допуск та доставку вакцини, розробленої компаніями BioNTech та Pfizer. Як інформує агенція Reuters, щеплення від коронавірусу спершу отримають мешканці будинків для літніх людей. Далі вакцинуватимуть представників груп ризику, які, за даними видання Bild, отримають відповідні запрошення від місцевих відомств охорони здоров'я.

Читайте також: Як у Берліні готуються вакцинувати по 20 тисяч людей на день

За даними джерел Reuters, ймовірною датою допуску вакцини компаній BioNTech з Німеччини та Pfizer зі США у ЄС може стати 23 грудня. У Німеччині після цього партію вакцини мають протестувати в Інституті імені Пауля Ерліха, що займається допуском вакцин та біомедичних продуктів в країні. Відразу Німеччина може отримати близько 400 тисяч доз цієї вакцини. У першому кварталі 2021 року Німечинна розраховує отримати від 11 до 13 мільйонів доз вакцини.

У ЄС про допуск низки вакцин від коронавірусу нині вирішує Європейське агентство лікарських засобів (EMA), штаб-квартира якого розташована в Амстердамі. Раніше повідомлялося, що рішення щодо допуску вакцини компанії BioNTech-Pfizer європейський регулятор оголосить 29 грудня. Ця вакцина уже допущена в США, Канаді та Великобританії. 

Читайте також: "Вакцинна" кібератака: хакери вкрали частину документів EMA

Тим часом, станом на ранок 17 грудня в Німеччині добовий приріст заражень коронавірусом становив майже 27 тисяч випадків. За даними Інституту імені Роберта Коха, загалом від початку епідемії зафіксовано понад 1 мільйон 406 тисяч випадків зараження. За останні 24 години померли 698 людей, в яких був виявлений коронавірус, загальне число летальних випадків становить 24125.  

Також за темою

USA | Der Pfizer BionTech Impfstoff verlässt in Kalamazoo das Lager

Коронавірус: у США розпочинається масова вакцинація, Трамп поки зачекає 14.12.2020

Дональд Трамп заявив, що поки не робитиме щеплення від коронавірусу, але з нетерпінням чекає на нього у "підхожий час".

USA | Der Pfizer BionTech Impfstoff verlässt in Kalamazoo das Lager

У США стартувала масова вакцинація від COVID-19 14.12.2020

Першою особою, вакцинованою від COVID-19 у США поза межами клінічних досліджень, стала медсестра в Нью-Йорку.

Niederlande l European Medicines Agency (EMA) in Amsterdam

У Євросоюзі 21 грудня можуть схвалити використання вакцини BioNTech/Pfizer 15.12.2020

Рішення про схвалення вакцини BioNTech/Pfizer може бути винесено в ЄС вже 21 грудня з огляду на те, що Великобританія і США вже почали проведення масової вакцинації.

Реклама

Докладно

Шкільний автобус на Київщині

Довга дорога до школи

Із січня 2021 року в Україні діятиме новий санітарний регламент щодо підвозок учнів. Що зміниться для школярів?  

Смог у Києві

Забруднення повітря у Києві: що робити зі смогом і заторами

У Києві найбільший забруднювач - транспорт. Чому в КМДА досі немає стратегії, як поліпшити якість повітря у столиці?  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  