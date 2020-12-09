 ″Вакцинна″ кібератака: хакери вкрали частину документів EMA | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.12.2020

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Новини

"Вакцинна" кібератака: хакери вкрали частину документів EMA

Європейське агентство лікарських засобів заявило, що хакери отримали доступ до частини документів.

Штаб-квартира EMAв Амстердамі

Штаб-квартира EMAв Амстердамі

Європейське агентство лікарських засобів (EMA) повідомило, що під час хакерської атаки, скоєної на це відомство раніше цього тижня, зловмисникам вдалося отримати доступ до певної кількості даних.

"Повне розслідування, яке було розпочате Європейським агентством лікарських засобів (EMA), у тісній співпраці з органами правопорядку та іншими відповідними органами, продемонструвало, що дані були порушені", - повідомили у EMA у п'ятницю, 11 грудня.

У агентстві додали, що попередній аналіз засвідчив, що "до обмеженої кількості документів, які належать третім сторонам, був отриманий неправомірний доступ". У EMA також зауважили, що поінформували компанії, дані яких могли опинитися у руках хакерів, про цей інцидент.

У EMA запевнили, що продовжують працювати у штатному режимі, й інцидент з кібератакою не вплине на терміни ухвалення рішення щодо допуску у ЄС вакцин від коронавірусу.

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Як повідомлялось, наприкінці листопада німецька компанія BioNTech та її американський партнер Pfizer подали заявку на реєстрацію розробленої ними вакцини від коронавірусу в ЕМА. Рішення за цією заявкою очікується 29 грудня. Крім того, Європейське агентство лікарських засобів розглядає й заявку від американського виробника вакцини Moderna. Рішення щодо цієї вакцини очікується 14 січня. Про хакерську атаку на ЕМА стало відомо 9 грудня.

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