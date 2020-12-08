 Хакери атакували регулятор ЄС, який вирішує щодо допуску COVID-вакцини | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.12.2020

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Новини

Хакери атакували регулятор ЄС, який вирішує щодо допуску COVID-вакцини

Європейське агентство лікарських засобів підтвердило хакерську атаку. Проводиться розслідування.

На мережі EMA здійснена хакерська атака

На мережі EMA здійснена хакерська атака

На Європейське агентство лікарських засобів (EMA), штаб-квартира якого розташована в Амстердамі, здійснена хакерська атака. У середу, 9 грудня, європейське відомство, що нині вирішує питання про допуск в ЄС низки вакцин від коронавірусу, підтвердило напад і повідомило, що слідчі органи з'ясовують його обставини.

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Інших даних про те, коли саме сталась хакерська атака і чи була вона успішною, EMA не навело. За даними інформаційної агенції AFP, було здійснено спробу отримати протиправний доступ до документації, пов'язаної з заявкою про допуск в ЄС вакцини, розробленої компаніями BioNTech та Pfizer. Утім, на ком'ютерні системи самих фармкомпаній атаки не здійснювалися, повідомили в компанії Pfizer.

Як повідомлялось, наприкінці листопада німецька компанія BioNTech та її американський партнер Pfizer подали заявку на реєстрацію розробленої ними вакцини від коронавірусу в ЕМА. Рішення за цією заявкою очікується 29 грудня. Крім того, Європейське агентство лікарських засобів розглядає й заявку від американського виробника вакцини Moderna. Рішення щодо цієї вакцини очікується 14 січня.     

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