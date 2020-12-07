 Кіберзлочинці у 2020 році завдали у світі збитків на трильйон доларів - дослідження | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 07.12.2020

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Економіка

Кіберзлочинці у 2020 році завдали у світі збитків на трильйон доларів - дослідження

Завдані хакерами у 2020 році збитки у світі становлять понад один відсоток світового ВВП, встановили американські дослідники.

Рівень кіберзлочинності у світі зростає

Рівень кіберзлочинності у світі зростає

Хакерські атаки протягом 2020 року коштували світовій економіці понад трильйон доларів або 820 мільярдів євро. Про це свідчать оприлюднені у понеділок, 7 грудня, дані американської компанії McAfee, яка спеціалізується на комп'ютерній безпеці, та Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS).

Завданий цього року хакерами збиток є на 50 відсотків вищим, ніж був ще два роки тому, у 2018 році, встановили дослідники. Таким чином збитки, завдані хакерами у 2020 році, становлять понад один відсоток світового ВВП, інформує агенція AFP.

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За даними авторів дослідження, відбулося зростання кількості випадків як використання так званих програм-здирників, за допомогою яких зловмисники закодовують дані й вимагають відкуп за їх розкодування, так і кількості фішинг-атак, крадіжок Email-акаунтів, використання шпигунського програмного забезпечення та крадіжок криптовалют. Одним з факторів, який посприяв збільшенню кількості кіберзлочинів, є той, що багато працівників цього року перейшли на віддалену роботу через пандемію коронавірусу, й мають віддалений доступ до робочих комп'ютерних систем.

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Дослідження базується на оцінці даних близько 1500 IT-фахівців з компаній, державних установ та різних організацій зі Сполучених Штатів Америки, Канади, Великобританії, Франції, Німеччини, Японії та Австралії. Для оцінювання збитків враховувалися не лише втрати цифрової власності, але й втрати робочого часу, протягом якого не працювали робочі системи, а також іміджеві втрати компаній і установ, які ставали об'єктами хакерських атак. Є й інші приховані втрати від кіберзлочинності - зокрема, зниження рівня задоволеності працівників своєю роботою, вказують автори дослідження.

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