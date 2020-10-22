США звинувачують російських хакерів в атаці на держустанови перед виборами

Російські хакери здійснили низку атак на десятки американських офіційних установ напередодні виборів президента США. Про це ввечері у четвер, 22 жовтня, повідомили у спільній заяві Агентство з кібербезпеки та безпеки інфраструктури Сполучених Штатів та Федеральне бюро розслідувань.

Згідно з повідомленням, атаки хакерів тривали щонайменше з вересня цього року. Об'єктами атаки стали не лише американські державні установи, але й підприємства авіаційної галузі.

При цьому до 1 жовтня хакерам вдалося отримати доступ до даних щонайменше двох серверів. Принаймні в одному з випадків хакери змогли скачати документацію, що стосувалася конфігурації мереж, паролів та виготовлення перепусток.

Також американське видання The Hill повідомило, що атаки становили загрозу для деяких даних про вибори, що зберігаються в мережах державного, місцевого і територіального рівня. Водночас наразі немає доказів, що хакери змогли отримати до них доступ, додає видання.

Читайте також: ЄС покарав Росію санкціями за хакерську атаку на Бундестаг

США звинувачують хакерів з Росії

У Агентстві з кібербезпеки та безпеки інфраструктури покладають відповідальність за атаки на хакерське угруповання, відоме спецслужбам під назвою Energetic Bear. IT-експерти виходять з того, що воно діяло в інтересах російського уряду. The Hill пише, що саме це угруповання стоїть за атаками на нафтогазові компанії, вчинені в 2014 році.

При цьому це було не єдиним повідомленням за останній час про активність російських хакерів у США. Директор Національної розвідки США Джон Реткліфф заявив 21 жовтня, що російським та іранським хакерам вдалося отримати доступ до "деяких" особистих даних зареєстрованих виборців, аби використати їх для втручання у хід голосування на виборах президента США у листопаді.

Своєю чергою видання The New York Times з посиланням на власні джерела у спецслужбах США написало, що російських хакери, які отримали доступ до низки баз даних у США, ймовірно використають ці дані, аби допомогти Дональду Трампу перемогти у президентських перегонах. Видання зазначає, що Росія може спробувати втрутитися або безпосередньо перед голосуванням 3 листопада, або одразу після нього.

Читайте також: Сліди хакерської атаки на клініку в Дюссельдорфі ведуть у Росію