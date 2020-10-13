 ЄС покарав Росію санкціями за хакерську атаку на Бундестаг | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.10.2020

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Новини

ЄС покарав Росію санкціями за хакерську атаку на Бундестаг

Запроваджені санкції стосуються кількох російських військових, причетних до скоєного 2015 року кібернападу на німецький Бундестаг, наголошують у Брюсселі.

Німецький Бундестаг

Німецький Бундестаг

ЄС запровадив нові санкції щодо Росії у відповідь на масштабну хакерську атаку на німецький Бундестаг, скоєну 2015 року. Як повідомляється у четвер, 22 жовтня, в офіційному бюлетені Євросоюзу, під дію санкцій потраплять керівник одного з управлінь Генштабу збройних сил Росії, один з імовірних хакерів, а також військовий підрозділ, відповідальний за проведення кібератак. Згідно з режимом санкцій, відтепер ЄС зможе заморожувати активи і на цих осіб поширюватиметься заборона на в'їзд до ЄС, наголосили в Брюсселі.

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Нагадаємо, здійснена у квітні-травні 2015 року кібератака на Бундестаг стала найбільшим дотепер кібернападом на німецький парламент. Унаслідок тодішнього несанкціонованого втручання в мережу комп'ютерів Бундестагу комп'ютери в багатьох парламентських кабінетах були заражені шпигунськими програмами. Те саме сталося й з комп'ютерами в парламентському кабінеті канцлерки Анґели Меркель (Angela Merkel), нагадує інформагенція dpa.

Через цей кібернапад усю IT-систему німецького парламенту довелося потім істотно лагодити.

Спираючись на результати проведеного німецькими слідчими розслідування цього нападу, Меркель вже давно вказувала на "беззаперечні докази" причетності Росії до цієї кібератаки й називала сам інцидент "обурливим".

ЄС уперше в липні цього року запровадив санкції проти кількох хакерів з Росії та Китаю. На той час у переліку підсанкційних осіб опинилися шестеро людей. Крім того, під дію санкцій потрапили дві компанії з Китаю і Північної Кореї, а також Головне розвідувальне управління (ГРУ) РФ.

Причинами запровадження санкцій ЄС було названо кібератаки з використанням шкідливих програм WannaCry і NotPetya. Вони застосовувалися для блокування доступу до комп'ютерів. Шкоди внаслідок цих атак зазнали й комп'ютерні системи залізничних станцій у Німеччині.

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