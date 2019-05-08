Microsoft: Російські хакери знову втручаються у вибори в США

Хакери, пов'язані з Росією, Китаєм та Іраном, дедалі частіше атакують передвиборні команди Дональда Трампа і його суперника-демократа Джо Байдена. Мета кібератак - отримання компрометуючої інформації на людей і структури, близькі до обох кандидатів у президенти США, йдеться в доповіді експертів компанії Microsoft, опублікованій у четвер, 10 вересня.

За словами віцепрезидента Microsoft з безпеки користувачів Тома Берта, інтенсивність кібератак збільшується залежно від наближення дати президентських виборів - 3 листопада 2020 року.

Кібератаки торкнулися більше 200 організацій

Серед іншого, він виділив групу російських хакерів, що мають відношення до військової розвідки, які вже намагалися вплинути на хід американських виборів в 2016 році. У 2019 році ця група намагалась отримати доступ до особистих даних політичних радників, що працюють і для Демократичної, і для Республіканської партій, а також представників експертного співтовариства - загалом атаки на собі відчули понад 200 організацій, сказав Берт, не називаючи ніяких імен.

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Він також зазначив, що китайські хакери безуспішно намагались скомпрометувати довірену персону Джо Байдена, а кібератака іранських хакерів також залишилася безуспішною. Про те, чи були успішні дії російських хакерів, Берт нічого не сказав.

Втручання у вибори 2016 року

У липні 2016 року перед президентськими виборами внаслідок кібератаки на сервери Національного комітету Демократичної партії США (DNC) майже 20 тисяч електронних листів, написаних або отриманих чиновниками комітету, булиопубліковані порталом WikiLeaks.

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Хакери також атакували комітет Демократичної партії з виборів до Конгресу (DCCC), що займається збором коштів для претендентів на місця на Капітолії. Американські експерти з інтернет-безпеки звинуватили в цих атаках діючі з Росії хакерські угруповання під назвою Cozy Bear і Fancy Bear. Останнє угруповання також звинувачують у кібератаці на комп'ютерні мережі німецького Бундестагу у травні 2015 року.

Фоторепортаж з нової штаб-квартири німецької зовнішньої розвідки Територія штаб-квартири Федеральної розвідувальної служби Німеччини (Bundesnachrichtendienst, BND) займає площу в 14 футбольних полів. Її будівництво тривало понад десять років та обійшлося в мільярд євро. Ще 400 мільйонів коштувало технічне оснащення та переїзд, який має завершитися до кінця 2018 року.

Фоторепортаж з нової штаб-квартири німецької зовнішньої розвідки Головне завдання Федеральної розвідувальної служби, окрім, власне, зовнішньої розвідки, - боротьба с тероризмом та організованою злочинністю. Зараз створюється нове управління - боротьби з комп'ютерним шпигунством. У штаб-квартирі в Берліні після завершення переїзду працюватимуть майже 4500 співробітників зовнішньої розвідки ФРН.

Фоторепортаж з нової штаб-квартири німецької зовнішньої розвідки Біля головного входу, на подвір'ї штаб-квартири BND, - лежить схожий на уламок скелі художній об'єкт з червонуватої сталі. Призначення його незрозуміле. Автор Штефан Соуз стверджує, що це натяк на роботу розвідників, які розгадують таємниці.

Фоторепортаж з нової штаб-квартири німецької зовнішньої розвідки Такий вигляд має головне фойє. Звідси можна потрапити у різні сектори - але не усім співробітникам розвідки, а тільки тим, хто в цих секторах працює. Крім того, всередині комплексу містяться 50 "комунікаційних зон", доступних усім співробітникам розвідки. Там стоять столики, є електричні плити та мікрохвильовки.

Фоторепортаж з нової штаб-квартири німецької зовнішньої розвідки Зовнішні стіни будівель на берлінській вулиці Chausseestrasse вкриті анодним (тобто таким, що не окислюється) алюмінієм. Усього в комплексі BND 14 тисяч вікон завширшки 75 сантиметрів. Скло - спеціальне.

Фоторепортаж з нової штаб-квартири німецької зовнішньої розвідки У комплексі розташовані два "кризові центри". Вони призначені для найважливіших нарад. Приміщення надійно захищені від прослуховування. Комп'ютери, відеокамери, кабінки для перекладачів, а на стіні - годинник, який показує час в Берліні, Нью-Йорку, Лондоні, Москві та Пекіні.

Фоторепортаж з нової штаб-квартири німецької зовнішньої розвідки А ось звичайний робочий кабінет розвідників. В комплексі BND - 5200 таких кабінетів, переважно двомісних, площею 17 кв. метрів. У кожного співробітника на столі - два телефони й два комп'ютери. Один працює тільки у внутрішній мережі, інший призначений для зв'язку зі зовнішнім світом.

Фоторепортаж з нової штаб-квартири німецької зовнішньої розвідки Кабінет глави зовнішньої розвідки розмістили на восьмому поверсі. Письмовий стіл зі світлого дерева, паркетна підлога. Поруч - душова, але кімнати відпочинку з канапою немає. З маленького балкончика відкривається краєвид на будівлю парламенту та відомство федерального канцлера. Це символічно, адже саме ці органи контролюють розвідку. До речі, пальма поруч з будівлею BND - штучна.

Фоторепортаж з нової штаб-квартири німецької зовнішньої розвідки Юрист Бруно Каль (Bruno Kahl) - глава зовнішньої розвідки Німеччини з липня 2016 року. З 1994 року він працював у суді, в 1996-2005 роках був депутатом Бундестагу від Християнсько-демократичного союзу, потім працював на керівних посадах у міністерстві внутрішніх справ та міністерстві фінансів. Автор: Єфім Шуман, Юлія Куценко

