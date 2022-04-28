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Українська ІТ-галузь залишається однією з небагатьох, які можуть і надалі підтримувати українську економіку. Утім, ця сфера так само постраждала від війни. Криза в українській ІТ-індустрії вже зачепила всіх, хто пов'язаний з технологіями: від фанатів відеоігор до виробників мікрочипів.
В Україні зобов'яжуть закордонні ІТ-компанії на кшталт Google та Facebook сплачувати 20 відсотків податку від вартості послуг, реалізованих у країні. Експерти прогнозують, що податок зрештою ляже на плечі користувачів.