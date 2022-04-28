ІТ-галузь і війна в Україні: чому Microsoft і Apple теж постраждають

Українська ІТ-галузь залишається однією з небагатьох, які можуть і надалі підтримувати українську економіку. Утім, ця сфера так само постраждала від війни. Криза в українській ІТ-індустрії вже зачепила всіх, хто пов'язаний з технологіями: від фанатів відеоігор до виробників мікрочипів.