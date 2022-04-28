Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Microsoft

Російські хакери здійснили понад 200 кібератак на Україну

Російські хакери здійснили понад 200 кібератак на Україну 28.04.2022

Пов'язані з РФ угруповання хакерів часто координують кібератаки з військовими ударами. Протягом останніх місяців проти України здійснено 237 кібероперацій, повідомили у Microsoft.

ІТ-галузь і війна в Україні: чому Microsoft і Apple теж постраждають 25.03.2022

Українська ІТ-галузь залишається однією з небагатьох, які можуть і надалі підтримувати українську економіку. Утім, ця сфера так само постраждала від війни. Криза в українській ІТ-індустрії вже зачепила всіх, хто пов'язаний з технологіями: від фанатів відеоігор до виробників мікрочипів.
Microsoft призупиняє продаж товарів і надання послуг у Росії

Microsoft призупиняє продаж товарів і надання послуг у Росії 04.03.2022

Американська компанія Microsoft припиняє продажі товарів і надання послуг у Росії після її повномасштабного нападу на Україну. Крім того, свою діяльність у Росії також припиняє гастрогід Michelin.
Microsoft виявила шкідливі програми в системах державних установ України

Microsoft виявила шкідливі програми в системах державних установ України 16.01.2022

Корпорація Microsoft заявила про виявлення шкідливого програмного забезпечення в системах державних установ України. Мета та походження таких програм поки залишаються невідомими.
Найдорожчі компанії світу за підсумками 2021 року

Найдорожчі компанії світу за підсумками 2021 року 30.12.2021

Apple суттєво випереджає своїх конкурентів у змаганні за титул найдорожчої компанії світу, наблизившись до позначки в три трильйони доларів, якої досі ще нікому не вдавалося досягти.
Мінцифри залучило Apple до перепису населення в Україні

Мінцифри залучило Apple до перепису населення в Україні 30.11.2021

Україна проведе перепис населення, який в уряді планують на 2023 рік, у співпраці з компанією Apple. Вона стане другою країною у світі, яка залучить для цього Apple, заявив Володимир Зеленський.

Китай відмітає закиди Заходу в здійсненні хакерської атаки на Microsoft

Китай відмітає закиди Заходу в здійсненні хакерської атаки на Microsoft 20.07.2021

Обвинувачення на адресу Китаю у хакерській атаці на Microsoft Exchange є безпідставники, заявили в МЗС Китайської Народної Республіки.

США та союзники офіційно звинувачують Китай у хакерських атаках

США та союзники офіційно звинувачують Китай у хакерських атаках 19.07.2021

США офіційно звинувачують Китай у хакерських атаках. У цьому їх підтримують ЄС, НАТО, Великобританія, Австралія, Японія, Нова Зеландія та Канада, заявили в Білому домі.
Пентагон розірвав 10-мільярдний контракт з Microsoft

Пентагон розірвав 10-мільярдний контракт з Microsoft 06.07.2021

Проєкт створення хмарної системи від ІТ-велетня Microsoft більше не відповідає потребам міністерства оборони США, наголосили в Пентагоні.

Податок на Google: що змінить для українців ПДВ на послуги ІТ-гігантів

"Податок на Google": що змінить для українців ПДВ на послуги ІТ-гігантів 04.06.2021

В Україні зобов'яжуть закордонні ІТ-компанії на кшталт Google та Facebook сплачувати 20 відсотків податку від вартості послуг, реалізованих у країні. Експерти прогнозують, що податок зрештою ляже на плечі користувачів.
Microsoft підозрює російських хакерів в масованій кібератаці

Microsoft підозрює російських хакерів в масованій кібератаці 28.05.2021

Зусилля хакерів були спрямовані на майже три тисячі облікових записів в 150 організаціях. Microsoft підозрює російських хакерів, пов'язаних з атакою на IT-компанію SolarWinds.
Великобританія і США розробили поради для захисту від хакерів РФ

Великобританія і США розробили поради для захисту від хакерів РФ 08.05.2021

За даними британської й американської спецслужб, хакери РФ атакують "закордонні урядові, дипломатичні, аналітичні" центри, а також медичні та енергетичні установи.
Білл і Мелінда Гейтс вирішили розлучитися після 27 років шлюбу

Білл і Мелінда Гейтс вирішили розлучитися після 27 років шлюбу 04.05.2021

Засновник компанії Microsoft Білл Гейтс та його дружина Мелінда, які разом створили найбільший у світі приватний благодійний фонд, заявили про рішення розлучитися.
Хакери атакували десятки тисяч організацій через вразливості в програмі Microsoft

Хакери атакували десятки тисяч організацій через вразливості в програмі Microsoft 06.03.2021

Десятки тисяч приватних компаній та держструктур в США, а також в інших країнах були зламані хакерами, які використали вразливість в програмі Microsoft для обміну повідомленнями Exchange Server.
Білл Гейтс має намір вкласти два мільярди доларів у порятунок клімату

Білл Гейтс має намір вкласти два мільярди доларів у порятунок клімату 15.02.2021

Засновник компанії Microsoft Білл Гейтс планує інвестувати в кліматичні проєкти два мільярди доларів. Водночас, на його думку, світ не повинен відмовлятися від атомної енергетики.
Білл Гейтс: Ми не готові до наступної пандемії

Білл Гейтс: Ми не готові до наступної пандемії 27.01.2021

Засновник корпорації Microsoft Білл Гейтс закликав "винести уроки" з ситуації, що склалася, й більш інтенсивно співпрацювати для боротьби з пандемією COVID-19.
Інші статті