Штучний інтелект у Європі: Microsoft вкладе мільярди

Американський IT-гігант Microsoft оголосив про найбільшу в історії компанії інвестицію в Німеччині та про розширення дата-центрів в Іспанії. На експансію в ЄС і до Великобританії виділено 8 мільярдів євро.

У Європі стрімко зростає попит на послуги у сфері штучного інтелекту (ШІ) та на хмарні сервіси, і тепер американський велетень ІТ-індустрії Microsoft відреагував на потреби європейського бізнесу багатомільярдною інвестиційною програмою. Упродовж наступних двох років корпорація вкладе в розширення технічних можливостей своїх обчислювальних центрів і в підготовку персоналу близько 8 мільярдів євро. Ці капіталовкладення будуть зроблені в країнах ЄС - Німеччині та Іспанії, а також у Великобританії.

Microsoft подвоїть потужності своїх дата-центрів у Європі

Найбільшу суму - понад 3,2 мільярда євро - планується вкласти в Німеччині, і це стане найбільшою інвестицією Microsoft за останні 40 років роботи на німецькому ринку. Про таке капіталовкладення президент корпорації Бред Сміт урочисто оголосив у Берліні 15 лютого в присутності канцлера Німеччини Олафа Шольца (Olaf Scholz). Лише через кілька днів, 19 лютого, Бред Сміт та іспанський прем'єр-міністр Педро Санчес повідомили про інвестиції в Іспанії обсягом 1,95 мільярда євро.

А раніше, наприкінці 2023 року, про аналогічну програму обсягом 2,5 мільярда фунтів стерлінгів (або 2,9 мільярда євро) оголосили у Великобританії. Це також стане найбільшою інвестицією Microsoft в історії діяльності корпорації на ринку Сполученого Королівства. Британський прем'єр Ріші Сунак назвав її тоді "поворотним моментом у розвитку ІТ-інфраструктури у Великобританії" і наголосив, що вона більш ніж удвічі збільшить обчислювальні потужності британських дата-центрів Microsoft.

Офіс Microsoft у Кельні - друге за розмірами представництво корпорації в Німеччині після штаб-квартири в Мюнхені Фото: Panthermedia/IMAGO

Таке ж завдання стоїть і в Німеччині: подвоєння технічних можливостей корпорації. Для цього планується розширити дата-центр у Франкфурті-на-Майні та спорудити два нових поблизу Кельна - в цьому місті на заході Німеччини розташована одна з семи філій Microsoft у Німеччині, до того ж вона є другою за розмірами після мюнхенської штаб-квартири.

Обчислювальні центри замість вугільних кар'єрів

За даними ЗМІ, йдеться про невеликі містечка Бедбурґ та Берґгайм. Досі вони були відомі як центри Рейнського вугільного басейну з його величезними кар'єрами, але до 2030 року видобуток бурого вугілля тут остаточно припинять. Цей крок є частиною загальнонаціональних заходів з декарбонізації економіки. Отже тепер ці міста з їхньою багатовіковою історією набудуть слави ще й завдяки своїм обчислювальним центрам. Очікується, що Microsoft створить тут приблизно 300 нових робочих місць.

Цей вугільний кар'єр розташований поруч із містечками Бедбурґ і Берґгайм Фото: Daniela Natalie Posdnjakov/DW

Це не так багато, але йдеться про фахівців з високою кваліфікацією і, відповідно, з високими зарплатами, що матиме позитивний вплив на економіку регіону якраз у момент серйозних структурних змін. Але значно важливішим буде макроекономічний ефект від майбутніх капіталовкладень, підкреслив Бред Сміт під час презентації інвестиційної програми в Берліні: "Якщо штучний інтелект виконуватиме своє завдання так, як задумано, він допоможе всім сферам економіки стати більш інноваційними і більш конкурентоспроможними на світовому ринку. Таким чином, він сприятиме й зростанню зайнятості".

Використання штучного інтелекту на підприємствах є надійним випереджальним індикатором подальшого успішного розвитку країни, зауважив президент Microsoft. За масштабами впровадження ШІ в бізнес-процеси, нагадав він, Німеччина в перерахунку на душу населення вже зараз посідає в Європі друге місце після Великобританії.

У Німеччині ШІ-навичок навчать 1,2 мільйона осіб

"Ми хочемо, щоб німецька економіка за допомогою штучного інтелекту зміцнила свої позиції в групі глобальних лідерів за рівнем конкурентоспроможності", - наголосив Бред Сміт і перелічив низку галузей, у яких у Німеччині попит на ШІ-сервіси зростає зараз особливо швидко: автомобілебудування, фінансові послуги, фармацевтика, медична техніка.

Але щоб найрізноманітніші підприємства - від маленьких стартапів до величезних концернів - могли користуватися ШІ-сервісами, необхідно забезпечити підготовку та перепідготовку кваліфікованих кадрів і одночасно підвищувати цифрову грамотність населення, переконані керівники Microsoft.

Канцлер ФРН Олаф Шольц виступає 15 лютого 2024 року в представництві Microsoft у Берліні під девізом "Інвестиції в майбутнє Німеччини в епоху ШІ" Фото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Тому важливою складовою частиною інвестиційної програми корпорації в усіх трьох країнах - Німеччині, Іспанії та Великобританії - стануть проєкти з навчання різних цільових груп у співпраці з широким колом партнерів: від підприємств і центрів підвищення кваліфікації до університетів і неурядових організацій. В одній тільки Німеччині до кінця 2025 року планується охопити понад 1,2 мільйона осіб.

На презентації в Берліні багатомільярдної інвестиційної програми Microsoft канцлер ФРН Олаф Шольц наголосив, що "такі проєкти показують, наскільки привабливою Німеччина є для інвесторів і наскільки високою є їхня довіра". А глава корпорації Бред Сміт особливо наголосив, що "ми не отримали жодних субсидій і про них не просили".

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