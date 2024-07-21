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ТехнологіїЄвропа

ІТ-збій вплинув на 8,5 млн пристроїв на базі Windows

Дмитро Шварц
21 липня 2024 р.

За оцінками Microsoft, збій вплинув на 8,5 мільйона пристроїв з Windows, або менше 1% всіх комп'ютерів з Windows.

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Офіс компанії CrowdStrike
Збій, викликаний оновленнями CrowdStrike, торкнувся менше 1% пристроїв на WindowsФото: Haven Daley/AP Photo/picture alliance

Глобальний технічний збій, який стався 19 липня через оновлення програмного забезпечення фірми з кібербезпеки CrowdStrike, торкнувся майже 8,5 мільйонів пристроїв на базі Windows, про що йдеться у повідомленні  офіційного блогу корпорації Microsoft у суботу, 20 липня.

"За нашими оцінками, оновлення CrowdStrike вплинуло на 8,5 мільйона пристроїв з Windows, або менше одного відсотка всіх комп'ютерів з Windows. Хоча цей відсоток невеликий, широкі економічні та соціальні наслідки відображають використання CrowdStrike підприємствами, які надають багато критично важливих послуг", - йдеться у повідомленні.

Також Microsoft повідомляє, що з моменту IT-збою підтримує "постійний зв'язок з клієнтами, CrowdStrike та зовнішніми розробниками для збору інформації та прискорення пошуку рішень".

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"Ми усвідомлюємо, що ця проблема спричинила збої в роботі бізнесу і в повсякденному житті багатьох людей. Ми зосереджені на наданні клієнтам технічної допомоги та підтримки, щоб безпечно відновити роботу порушених систем", - йдеться у повідомленні копорації.

Також зазначається, що Microsoft, "працює цілодобово і надає постійні оновлення та підтримку". "Крім того, CrowdStrike допоміг нам розробити масштабоване рішення, яке допоможе інфраструктурі Microsoft Azure прискорити виправлення помилкового оновлення CrowdStrike. Ми також співпрацювали з AWS та GCP, щоб знайти найефективніші підходи", - додали в корпорації.

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Глобальний IT-збій

Нагадаємо, зранку 19 липня у всьому світі була паралізована робота великої кількості компаній і установ різних галузей економіки через серйозний збій ІТ-систем. Згодом у компанії CrowdStrike підтвердили, що збій був пов'язаний із надсиланням її оновлень Windows.

Через ці збої у багатьох країнах, зокрема в Німеччині, США, Нідерландах, Іспанії та Індії, виникли складнощі із авіасполученнм, аеропорти та авіакомпанії по всьому світу повідомляли про затримки і скасування рейсів, деякі - переходили на ручну реєстрацію.

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