Глобальний ІТ-збій: постраждали аеропорти, потяги та ЗМІ

Масштабний збій спричинив хаос в ІТ-системах на різних континентах. По всьому світу банки, супермаркети та інші великі установи повідомили про перебої у роботі сервісів. Порушено авіа та залізничне сполучення.

Роботу великої кількості компаній і установ в усьому світі вранці у п'ятницю, 19 липня, було паралізовано через серйозний збій ІТ-систем. Одночасно корпорація Microsoft заявила, що досліджує проблему зі своїми службами та програмами, а на веб-сайті технічного гіганта було попереджено про "зниження якості обслуговування", що означає, що користувачі можуть не мати доступу до багатьох найпопулярніших сервісів компанії, якими користуються мільйони компаній.

"Наші послуги постійно поліпшуються, в той час як ми продовжуємо вживати заходів щодо пом'якшення наслідків", - повідомила у п'ятницю Microsoft у своєму акаунті на платформі Х.

Авіасполучення паралізоване через технічний збій

Через ці збої у багатьох країнах, включаючи Німеччину, США, Іспанію, Нідерланди та Індію, було призупинено авіасполучення, інформує AFP. В Австралії та Новій Зеландії постраждала комп'ютерна мережа у ЗМІ, банках, магазинах, державних установах, авіакомпаніях. Через технічний збій призупинили польоти також найбільші американські авіакомпанії, зокрема American Airlines, United Airlines та Delta.

Напис: "ІТ-проблема. Тимчасово закрито" у магазині у Канберрі Фото: AAP/REUTERS

Турецький авіаперевізник Turkish Airlines попередив в соцмережі Х про "проблеми з квитками, реєстрацією на рейси та бронюванням". Серед постраждалих фірм також найбільший в Європі лоукостер Ryanair, нідерландський авіаперевізник KLM і німецька авіакомпанія Lufthansa.

Крім того, у Великобританії зокрема не транслюється телеканал Sky News, а найбільша залізнична компанія попередила пасажирів про перебої в русі через "широко поширені проблеми з ІТ", передає dpa. Про проблеми у роботі повідомила Лондонська фондова біржа.

У міністерстві охорони здоров'я Ізраїлю інформують, що деякі лікарні в країні також стикнулися з технічними неполадками.

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