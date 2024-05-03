Кібератака на партію Шольца: Берлін викликав повіреного РФ

Німецьке МЗС викликало тимчасового повіреного в справах посольства Росії через атаку хакерів на СДПН, яку скоїла група, пов'язана з російською спецслужбою ГРУ.

Тимчасового повіреного в справах посольства Росії у Берліні викликали до міністерства закордонних справ (МЗС) ФРН через російську хакерську атаку на сервер електронної пошти правлячої Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), що сталася в 2023 році.

Як повідомив у п'ятницю, 3 травня, представник німецького МЗС Крістіан Ваґнер (Christian Wagner), ця кібератака демонструє, "що російська загроза для безпеки і миру в Європі - реальна і величезна".

Російські державні хакери атакували ФРН у кіберпросторі

Правляча СДПН канцлера Німеччини Олафа Шольца (Olaf Scholz) повідомила в червні 2023 року, що в січні на електронні поштові скриньки її керівництва здійснили кібератаку. Тоді там припустили, що це стало можливим через вразливість в програмному забезпеченні, про яку не було відомо.

Сьогодні міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) повідомила про завершення аналізу джерела тієї атаки. За її словами, німецька влада дійшла висновку, що за нею стоїть хакерське угруповання APT28.4, пов'язане з російською військовою розвідкою - Головним розвідувальним управлінням генерального штабу збройних сил РФ, відомим як ГРУ.

"Іншими словами: російські державні хакери атакували Німеччину в кіберпросторі. Це абсолютно неприйнятно і не залишиться без наслідків", - цитує Бербок dpa.

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Кібератака ГРУ зачепила оборонний сектор Німеччини

Згодом міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер (Nancy Faeser) розповіла, що атака була спрямована не лише проти СДПН, а й на логістичний, оборонний, аерокосмічний та ІТ-сектори країни, пише Reuters.

"За жодних обставин ми не дозволимо російському режиму залякати себе", - цитує міністерку агенція Reuters.

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