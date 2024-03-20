У Німеччині розслідують прослуховування розмови про Taurus

У справі про прослуховування розмови високопоставлених офіцерів Бундесверу щодо потенційної передачі Україні далекобійних ракет Taurus є ознаки агентурної діяльності, кажуть в прокуратурі.

Федеральна прокуратура Німеччини проводить розслідування у резонансній справі щодо прослуховування розмови високопоставлених офіцерів збройних сил (Бундесвер) про потенційне постачання Україні далекобійних крилатих ракет Taurus.

Представник прокуратури підтвердив у середу, 20 березня, що в справі є ознаки агентурної діяльності. Розслідування ведеться щодо невстановлених осіб. Хто може стояти за прослуховуванням, він не уточнив.

Росія оприлюднила запис розмови 5 березня. На ньому чути, як четверо високопоставлених офіцерів Бундесверу, включно з інспектором Військово-повітряних сил Інґо Ґергартцем (Ingo Gerhartz), обговорюють можливі варіанти застосування Taurus у разі передачі Збройним силам України (ЗСУ). Зокрема, згадувався і варіант руйнування незаконно побудованого Росією Кримського мосту.

Канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) поки відмовляється передавати Taurus Україні, обґрунтовуючи це побоюваннями втягування Німеччини у війну Росії проти України.

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Резонансний скандал з прослуховуванням розмови про Taurus

Оприлюднення розмови викликало великий резонанс у німецькому уряді. Міністерство оборони ФРН за результатами попереднього розслідування поклало відповідальність за витік на одного з генералів Бундесверу, який під'єднався до розмови з готелю в Сінгапурі незахищеним каналом зв'язку.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Boris Pistorius) за кілька днів після оприлюднення скандального запису назвав те, що трапилося, "випадковим влучанням" у рамках масштабної операції з прослуховування, що було спричинене "приватною помилкою в застосуванні засобів зв'язку".

За його словами, у минулому Росія неодноразово здійснювала "цілеспрямоване прослуховування" в готелях, де зупинялися учасники міжнародних заходів, тож доступ до опублікованої розмови, ймовірно, був "випадковим потраплянням у ціль" в межах широкої операції.

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