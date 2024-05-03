Глава МЗС ФРН: РФ причетна до зламу серверів СДПН

"Російські державні хакери атакували Німеччину в кіберпросторі. Це абсолютно неприйнятно і не залишиться без наслідків", - заявила Анналена Бербок в Австралії.

Хакерська атака на Соціал-демократичну партію Німеччини (СДПН) у 2023 році - справа російського хакерського угруповання APT28, впевнена глава МЗС ФРН Анналена Бербок(Annalena Baerbock). Процес встановлення джерела атаки на національному рівні завершився нещодавно, розповіла вона журналістам у п'ятницю, 3 травня.

"Сьогодні ми можемо однозначно приписати торішню атаку групі APT28, якою керує російська військова розвідка ГРУ, - заявила Бербок, виступаючи в Аделаїді на спільній прес-конференції з міністеркою закордонних справ Австралії Пенні Вонг. - Іншими словами: російські державні хакери атакували Німеччину в кіберпросторі. Це абсолютно неприйнятно і не залишиться без наслідків".

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Злам поштового сервера СДПН

Про злам сервера партії німецькі соціал-демократи повідомили в червні 2023 року. Як заявляв ще тоді генсек СДПН Кевін Кюнерт (Kevin Kühnert), "є переконливі підстави вважати, що хакерська атака була вчинена з Росії". Зі свого боку речниця партії уточнила, що злам було скоєно в січні 2023 року, водночас "було порушено менше ніж 10 акаунтів електронної пошти" керівництва партії. У СДПН не виключили, що стався витік даних із кількох поштових скриньок.

Анналена Бербок здійснює зараз поїздку Австралією та Океанією, яку торік їй довелося перервати через технічну несправність її літака. Як повідомляє прес-служба МЗС ФРН, основними темами цього турне є питання політики безпеки в Індо-Тихоокеанському регіоні, а також теми, пов'язані з торгівлею, економікою, кліматом, наукою і культурою.

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Хто такі APT28?

Фахівці з кібербезпеки відстежують діяльність групи APT28, відомої також під назвою Fancy Bear ("модний ведмідь"), принаймні з 2007 року. За останні 17 років група засвітилась в численних міжнародних атаках: проникненні на сервери українського Центрвиборчкому у 2014 році, зламі серверів Демократичної партії США у 2016 році, сайту Всесвітньої антидопінгової агенції (2016), спробах викрадення результатів розслідування авіакатастрофи MH17 та зламу мереж Організації із заборони хімічної зброї, Константинопольського патріархату та інших.

У Німеччині Fancy Bear була причетна до атаки на інформаційну систему Бундестагу у 2015 роціта зламу поштових серверів Християнсько-демократичного союзу (ХДС) тодішньої канцлерки Анґели Меркель (Angela Merkel) у 2016 році, та на урядові мережі у 2018.

Контррозвідки США, Великобританії та низки країн ЄС вважають, що за APT28 стоїть 85-й головний центр спеціальної служби Головного розвідувального управління генштабу збройних сил РФ. Співробітника і ймовірного одного з командирів цього підрозділу Дмитра Бадіна оголосили в розшук ФБР та федеральна прокуратура Німеччини.

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