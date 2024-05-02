У США хакера-українця засудили до 13 років в'язниці

Суд у США виніс 1 травня обвинувальний вирок 24-річному громадянину України в справі про кібератаки відомого хакерського угруповання REvil.

Йому присудили 13 років і 7 місяців в'язниці, а також 16 мільйонів доларів штрафу за участь у понад 2,5 тисячі атак з використанням програм-вимагачів, повідомило міністерство юстиції США.

Чоловіка затримали в Польщі у 2021 році, а в 2022-му екстрадували до США. Він визнав себе винним у змові, спрямованій на вчинення шахрайства, відмивання грошей та заподіяння шкоди захищеним комп'ютерам.

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REvil

За даними прокуратури, засуджений і його спільники зламали тисячі комп'ютерів у всьому світі та зашифрували їх за допомогою програми-здирника, а тоді зажадали викупів у розмірі понад 700 мільйонів доларів, погрожуючи публікацією даних жертв у разі їхньої відмови заплатити.

До скоєних REvil злочинів входить хакерська атака на американського розробника програмного забезпечення Kaseya, яка зачепила сотні компаній у щонайменше 17 країнах. Унаслідок цієї атаки шведська мережа супермаркетів Coop була змушена тимчасово закрити більшість філій через збої в касовій системі.

Хакери REvil, імовірно, діяли з Росії. У листопаді 2021-го США внесли їх до чорного списку. У січні 2022-го Росія заявила, що ліквідувала REvil на вимогу США.

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