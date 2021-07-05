 Кібератака на Kaseya: хакери зменшили свої апетити щодо викупу - ЗМІ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.07.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Кібератака на Kaseya: хакери зменшили свої апетити щодо викупу - ЗМІ

Журналістам Reuters вдалося зв'язатися з хакерами, які зламали програму компанії Kaseya, і дізнатися про їхню готовність зменшити суму викупу.

Сайт компанії Kaseya, на програмне забезпечення якої хакери здійснили напад

Сайт компанії Kaseya, на програмне забезпечення якої хакери здійснили напад

Хакерська група REvil, яка, ймовірно, стоїть за останньою масштабною кібератакою, що вразила понад тисячу фірм в усьому світі, оголосила про готовність обговорити суму викупу за розблокування пошкоджених комп'ютерних систем. Як пише інформагентство Reuters у вівторок, 6 липня, співробітнику IT-компанії Krebs Stamos Group вдалося вийти на зв'язок зі зловмисниками і поспілкуватися з ними на цю тему.

Хакери назвали нову суму викупу - 50 мільйонів доларів. Раніше за відновлення роботи пошкоджених ними комп'ютерних систем вони вимагали 70 мільйонів доларів. Агентству Reuters також вдалося зв'язатися з хакерами і почути від них фразу: "Ми завжди готові домовлятися".

Читайте також: Німецький бізнес скаржиться на рекордну кількість кібератак

На даний момент експерти з комп'ютерної безпеки схильні вважати, що хакери переоцінили свої сили, зашифрувавши величезний масив даних. "Попри гучні заяви в їхньому блозі, я думаю, що ситуація вийшла у них з-під контролю", - вважає Аллан Ліска, представник компанії Recorded Future, яка займається кібербезпекою.

Коментар компанії Kaseya з приводу зламу її програми

5 липня голова ради директорів компанії Kaseya Фред Воккола зазначив, що оцінити масштаб завданої хакерами шкоди поки важко. За його словами, жертвами кібернападу були переважно клієнти його фірми. "Ми не думаємо, що хакерам вдалося проникнути в нашу мережу", - сказав Воккола, додавши, що Kaseya оприлюднить всі подробиці, які стосуються кібератаки, щойно це буде безпечно.

Зараз експерти компанії працюють над усуненням слабкого місця, яке знайшли хакери. Коментувати інформацію про те, що зловмисники готові до переговорів щодо суми викупу, Воккола відмовився.

Шкідливе програмне оновлення

В результаті однієї з найбільших кібератак, скоєних з метою вимагання, з другої половини 2 липня в усьому світі була заблокована робота тисяч різних компаній.

Угруповання REvil зламало інструмент програмного інтерфейсу VSA компанії Kaseya і встановила шкідливе програмне оновлення, в результаті якого постраждали тисячі клієнтів цієї американської фірми: хакери шляхом шифрування даних заблокували цілі системи бухгалтерського обліку.

Читайте також: Байден не виключає участі хакерів РФ у новій кібератаці в США

Однією з найбільших компаній, які постраждали від дій хакерів з угруповання REvil, є шведська мережа супермаркетів Coop. Через порушення роботи її касових систем вона була змушена тимчасово закрити всі 800 філій.

5 липня німецьке Федеральне відомство з безпеки в сфері інформаційної техніки (BSI) підтвердило, що в зв'язку з кібератакою до них звернулися вже дві компанії з Німеччини.

Дивитись відео 08:11

Персональні дані на продаж: звідки витік та як захиститися? (29.05.2020)

Також за темою

REvil Cyberangriff | Webseite des Unternehmens Kaseya

Кібератака на Kaseya у США: хакери вимагають 70 мільйонів доларів 05.07.2021

Російськомовне угруповання REvil вимагає 70 мільйонів доларів за розблокування даних після атаки на американську IT-команію Kaseya.

Konferenz für Nationale Cybersicherheit

Близько 200 компаній у США постраждали від нової кібератаки 03.07.2021

IT-компанія Kaseya, що працює у США, надаючи інформаційні технології малому та середньому бізнесу, зазнала атаки, як припускають, від угруповання російськомовних хакерів.

USA Washington | Treffen Biden und Rivlin

Байден не виключає участі хакерів РФ у новій кібератаці в США 04.07.2021

У Білому домі поки не впевнені, що за черговою кібератакою не стоять російські хакери, заявив Джо Байден. Експерти кажуть про ймовірну причетність угруповання REvil.

Реклама

Докладно

Туризм під час пандемії: кому тепер можна в'їжджати до Німеччини

Туризм під час пандемії: кому тепер можна в'їжджати до ФРН

Що потрібно знати тим, хто планує подорож до ФРН у часи пандемії COVID-19?  

Обмеження на імпорт з України до Білорусі торкнулися низки товарів, зокрема, соку

Санкції Мінська проти Києва: що тепер з бензином?

Як відбиваються на економіці України обмеження, запроваджені Білоруссю? Чи знайшли заміну білоруському бензину?  