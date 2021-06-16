 Німецький бізнес скаржиться на рекордну кількість кібератак | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.07.2021

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Німецький бізнес скаржиться на рекордну кількість кібератак

Компанії в ФРН зазнають безпрецедентної кількості кібератак, заявили у Федеральному об'єднанні німецької промисловості.

Німецькі компанії скаржаться, що кібератаки частішають

Німецькі компанії останнім часом стають об'єктами кібератак частіше, ніж будь-коли раніше. Таку оцінку в опублікованій у неділю, 4 липня, статті видання Welt am Sonntag дав глава відділу безпеки Федерального об'єднання німецької промисловості (BDI) Маттіас Вахтер (Matthias Wachter).

"Німецький бізнес ніколи ще не піддавався настільки активним атакам, як сьогодні", - поскаржився Вахтер. "Число нападів ще більше зросло в період пандемії коронавірусу, тому що компанії ще більш вразливі (під час роботи співробітників. - Ред.) з дому", - додав він.

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BSI: Велику роль відіграють програми-"здирники"

Цю оцінку підтверджують і державні органи. Так, Федеральне відомство з безпеки в сфері інформаційної техніки (BSI) констатує, що ситуація з кіберзагрозами "залишається дуже напруженою і погіршилася ще більше у зв'язку з пандемією".

За оцінками експертів BSI, це викликано, зокрема, застосуванням "кібератак з використанням програм-здирників", які блокують комп'ютерні системи до сплати викупу. 

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Бізнес не вважає заходи федеральної влади достатніми

Водночас представники бізнесу не вважають достатніми контрзаходи, озвучені федеральним урядом Німеччини. На цьому тлі BSI запропонувало ряд кроків в рамках концепції "національної стратегії захисту економіки". Як зазначає Welt am Sonntag, план передбачає тісну співпрацю політики і бізнесу.

Так, Берлін повинен призначити "координатора із захисту економіки" в ранзі державного міністра або статс-секретаря. Крім того, передбачається створення національного центру захисту економіки в рамках державно-приватного партнерства, що буде виступати в якості сполучної ланки між державними органами і приватними компаніями, зазначає BSI.

Раніше опозиційні політики в ФРН закликали посилити захист майбутніх виборів в Бундестаг від кібератак. "Попри те, що кампанії з дезінформації та спроби впливу третіх сторін виявляються дедалі більш очевидно, федеральний уряд заплющує очі на цю серйозну загрозу і зволікає з вирішенням цієї нагальної проблеми", - заявив заступник голови фракції Зелених у Бундестазі Константін фон Нотц (Konstantin von Notz) в інтерв'ю газеті Rheinische Post. Політик, зокрема, закликав уряд розробити чітку стратегію раннього та ефективного запобігання гібридним загрозам.

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