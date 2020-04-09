У ФРН шахраї намагались заволодіти грошима для підприємців

Шахраї повністю підробили веб-сторінку міністерства економіки федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія, що на заході Німеччини. Як повідомляють у неділю, 12 квітня, медіакомпанії NDR, WDR та видання Süddeutscher Zeitung за допомогою сфальшованої сторінки кіберзлочинці мали намір перехопити фінансову допомогу, яку німецький уряд виплачує підприємцям через коронавірусну кризу. Як повідомляється, цю інформацію підтвердили також у міністерстві внутрішніх справ землі.

Йдеться про створення минулої середи фейкової веб-сторінки мінекономіки землі, на якій можна було знайти формуляр-запит для отримання фінансової допомоги підприємцями на час коронавірусної кризи. Прохачі допомоги залишали в анкеті свої персональні дані зі вказівкою банківських рахунків, на які могли бути переказані кошти від уряду.

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Далі шахраї планували подавати запити через справжню сторінку, однак зі вказівкою сфальшованих банківських рахунків. Тим часом справжня сторінка міністерства економіки була заблокована у четвер через спроби фішингу тієї ж фінансової допомоги для підприємців.

На сервері в США

Як виявилось, підроблений сайт є точною і повною копією реального сайту. Єдина видима відмінність полягає в наявності анкети на фальшивому сайті, яку потрібно заповнити. Фальшивий сайт перебуває на сервері в США, а заявник ховається за службою анонімізації в Панамі. За запитом NDR, WDR і Süddeutsche Zeitung слідчі Центру протидії кіберзлочинності поліції Північного Рейна-Вестфалії з полудня неділі намагаються видалити фальшиву сторінку з мережі. Найімовірніше, злочинці хотіли скористатися великодніми канікулами для своєї афери.

9 квітня у землі Північний Рейн-Вестфалія через підозру в шахрайстві тимчасово припинено виплати екстреної допомоги для самозайнятих осіб та підприємств у зв'язку з кризою коронавірусу.

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Нагадаємо, в Німеччині на час коронавірусної кризи створили окремий фонд допомоги самозайнятим особам та малим підприємствам. Ті, хто має до п'яти найманих працівників, отримує разову виплату дев'ять тисяч євро, а хто має до 15 співробітників - 15 тисяч євро.