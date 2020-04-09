У ФРН шахраї намагались заволодіти грошима для підприємців
Кібершахраї підробили сторінку земельного міністерства економіки, щоб перехопити фінансову допомогу підприємцям.
Шахраї повністю підробили веб-сторінку міністерства економіки федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія, що на заході Німеччини. Як повідомляють у неділю, 12 квітня, медіакомпанії NDR, WDR та видання Süddeutscher Zeitung за допомогою сфальшованої сторінки кіберзлочинці мали намір перехопити фінансову допомогу, яку німецький уряд виплачує підприємцям через коронавірусну кризу. Як повідомляється, цю інформацію підтвердили також у міністерстві внутрішніх справ землі.
Йдеться про створення минулої середи фейкової веб-сторінки мінекономіки землі, на якій можна було знайти формуляр-запит для отримання фінансової допомоги підприємцями на час коронавірусної кризи. Прохачі допомоги залишали в анкеті свої персональні дані зі вказівкою банківських рахунків, на які могли бути переказані кошти від уряду.
Далі шахраї планували подавати запити через справжню сторінку, однак зі вказівкою сфальшованих банківських рахунків. Тим часом справжня сторінка міністерства економіки була заблокована у четвер через спроби фішингу тієї ж фінансової допомоги для підприємців.
На сервері в США
Як виявилось, підроблений сайт є точною і повною копією реального сайту. Єдина видима відмінність полягає в наявності анкети на фальшивому сайті, яку потрібно заповнити. Фальшивий сайт перебуває на сервері в США, а заявник ховається за службою анонімізації в Панамі. За запитом NDR, WDR і Süddeutsche Zeitung слідчі Центру протидії кіберзлочинності поліції Північного Рейна-Вестфалії з полудня неділі намагаються видалити фальшиву сторінку з мережі. Найімовірніше, злочинці хотіли скористатися великодніми канікулами для своєї афери.
Нагадаємо, в Німеччині на час коронавірусної кризи створили окремий фонд допомоги самозайнятим особам та малим підприємствам. Ті, хто має до п'яти найманих працівників, отримує разову виплату дев'ять тисяч євро, а хто має до 15 співробітників - 15 тисяч євро.
Туризм: коронавірус і його наслідки
Криза в Італії
З 10 березня уся територія Італії через поширення коронавірусу перебуває на карантині. По всій країні до 3 квітня зачинені школи та університети, кіно, театри та музеї, публічні заходи заборонені. Спершу "червоною зоною" італійський уряд оголосив північноіталійські регіони, до яких належать економічний центр Мілан та туристична ціль Венеція. Спершу брак туристів відчули саме ці міста.
Туризм: коронавірус і його наслідки
Італія ізольована
Австрія запровадила заборону на в'їзд з Італії. Словенія також закрила свій кордон з цією країною, а Албанія заборонила транспортне та авіаційне сполучення з нею. До 3 квітня низка авіакомпаній припинила перельоти з та в Італію. ФРН, Великобританія та Ірландія посилили свої застереження щодо відвідання Італії та закликали своїх громадян залишити цю країну.
Туризм: коронавірус і його наслідки
Середземноморські круїзи призупинені
Компанія Costa Crociere попередньо скасовує усі круїзи Середземним морем. Рейси не здійснюватимуться до 3 квітня, повідомило італійське судноплавне підприємство. Захід торкнувся тисяч подорожніх. Судна, які нині ще перебувають у Середземному морі, зможуть зайти в італійські порти тільки для того, щоб пасажири зійшли на берег.
Туризм: коронавірус і його наслідки
Круїзи як фактор ризику
Після того, як Таїланд і Малайзія через загрозу коронавірусу відмовили в швартуванні лайнера Costa Fortuna (на фото) з 2000 пасажирів, з яких 64 італійці, він отримав відповідний дозвіл тільки від Сінгапуру. Біля узбережжя Каліфорнїі (США) на карантині стоять 2000 пасажирів та 1100 членів екіпажу лайнера Grand Princess, де зареєстрували 19 випадків зараження коронавірусом. На борту - 49 українців.
Туризм: коронавірус і його наслідки
Купол Рейхстагу закритий для відвідувачів
Купол та тераса на даху Рейхстагу в Берліні зачинені для відвідувачів з 10 березня до окремих розпоряджень. Причина - попередження поширення коронавірусу. За даними Бундестагу, який засідає в Рейхстазі, ці зони зазвичай щороку відвідують понад два мільйони людей.
Туризм: коронавірус і його наслідки
Зимовий спортивний сезон в Італії завершився дочасно
Усі гірськолижні курорти в Італії закрили 10 березня через кризу, викликану поширенням коронавірусу. Ще раніше усі готелі та підйомники закрили в Південному Тіролі. Саме цей італійський регіон є особливо популярним у туристів-гірськолижників з Німеччини та Східної Європи. Поки що курорти залишаться зачиненими до 3 квітня.
Туризм: коронавірус і його наслідки
Застереження щодо подорожей та прикордонні контролі
Через поширення коронавірусу Чехія і Польща посилюють контроль на своїх кордонах з Німеччиною. При цьому вживаються санітарні заходи, як-от вибіркове вимірювання температури. Німецький МЗС застерігає від подорожей у так звані регіони ризику. І навпаки: подорожні з Китаю, Японії, Південної Кореї, Ірану та Італії повинні розраховувати на перевірку під час прибуття до Німеччини.
Туризм: коронавірус і його наслідки
Азіати очкують величезні збитки
Туристичні центри в Азії особливо потерпають від обмежень на поїздки для китайців. Так, зазвичай гарячі туристичні точки - як-от храм Сенсо-дзі у Токіо (на світлині) та храмовий комплекс Ангкор-Ват у Камбоджі - фіксують різке скорочення відвідувачів. У Таїланді 9 березня повідомили про обвал туристичного ринку на 44 відсотки. При цьому доходи від туристичної галузі в країні становлять 11% ВВП.