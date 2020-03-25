У ФРН подали 360 тисяч заяв на екстрену фінансову допомогу

У Німеччині за кілька днів подали не менше 360 тисяч заяв на надання екстреної фінансової допомоги самозайнятим і малим підприємцям на тлі кризи, викликаної поширенням коронавірусу. Про це свідчать результати опитування, яке газета Bild провела серед представників федеральних земель. Видання опублікувало відповідні дані у п'ятницю, 27 березня.

За його даними, на ці цілі уже виділено 138,5 мільйона євро.

Найбільший антикризовий пакет

Раніше парламент Німеччини схвалив найбільший в історії країни антикризовий пакет. Він включає, зокрема, окрему загальнонаціональну програму підтримки мікропідприємств і самозайнятих обсягом в 50 мільярдів євро. Ці гроші закладені у додатковий державний бюджет у 156 мільярдів євро. Необхідні кошти ФРН візьме в борг, розмістивши на фондовому ринку державні облігації.

Усім підприємствам, які постраждали від заходів протидії поширенню коронавірусу, з чисельністю персоналу не більше 5 осіб буде одноразово виплачено на найближчі три місяці 9 тисяч євро. Фірми, в яких працює не більше 10 осіб, можуть розраховувати на 15 тисяч. Гроші призначені, в першу чергу, для оплати оренди приміщень, взятого в лізинг устаткування і кредитів.