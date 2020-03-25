 У ФРН подали 360 тисяч заяв на екстрену фінансову допомогу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.03.2020

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Новини

У ФРН подали 360 тисяч заяв на екстрену фінансову допомогу

За наданням екстреної допомоги звернулися самозайняті і малі підприємці. На ці цілі уже виділено 138,5 мільйона євро, повідомляє видання Bild.

Euroscheine (picture-alliance/dpa/U. Baumgarten)

У Німеччині за кілька днів подали не менше 360 тисяч заяв на надання екстреної фінансової допомоги самозайнятим і малим підприємцям на тлі кризи, викликаної поширенням коронавірусу. Про це свідчать результати опитування, яке газета Bild провела серед представників федеральних земель. Видання опублікувало відповідні дані у п'ятницю, 27 березня.

За його даними, на ці цілі уже виділено 138,5 мільйона євро. 

Найбільший антикризовий пакет

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Усім підприємствам, які постраждали від заходів протидії поширенню коронавірусу, з чисельністю персоналу не більше 5 осіб буде одноразово виплачено на найближчі три місяці 9 тисяч євро. Фірми, в яких працює не більше 10 осіб, можуть розраховувати на 15 тисяч. Гроші призначені, в першу чергу, для оплати оренди приміщень, взятого в лізинг устаткування і кредитів.

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