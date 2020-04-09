 У Німеччині припиняють виплати екстреної допомоги через фішинг | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.04.2020

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Новини

У Німеччині припиняють виплати екстреної допомоги через фішинг

За даними слідчих, кіберзлочинці створили підроблені сторінки, завдяки яким отримували доступ до приватних даних осіб, які подають заяви про фінансову підтримку.

Symbolbild Verifizierung (Imago Images/Panthermedia/O. Le Moal)

Федеральна земля Північний Рейн-Вестфалія на заході Німеччини призупинила виплату екстреної допомоги самозайнятим особам та малому бізнесу через ймовірне інтернет-шахрайство. Дані підприємців, які подали заявки, могли потрапити злочинцям завдяки так званому фішингу. Про це у четвер, 9 квітня, повідомив представник земельного міністерства економіки.

Фішинг - один з різновидів шахрайства в інтернеті з метою отримання незаконного доступу до конфіденційної інформації користувачів.

Рішення про припинення виплат ухвалено спільно земельними міністерством економіки та відомством у кримінальних справах (LKA). За офіційними даними, через це кошти не зможуть отримати кілька тисяч заявників. Коли буде продовжено фінансування у Північному Рейні-Вестфалії, де проживають 17,9 мільйона людей, наразі невідомо. На даний час в інших федеральних землях виплати поки що не призуняли.

Як діяли шахраї

За даними слідчих, злочинці створили підроблені інтернет-сторінки, схожі за назвою на офіційну: https://soforthilfe-corona.nrw.de. Там вони виклали формуляри, завдяки яким отримували дані заявників. Скільки людей постраждали від таких махінацій, не повідомляється.

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За даними агенції dpa, провайдер щонайменше однієї зі сторінок був зареєстрований в Словаччині.

Від 9 до 25 тисяч євро

Звернутися за фінансовою допомогою в умовах пандемії COVID-19 могли приватні підприємці та бізнесмени, на яких працювали до п'яти співробітників - їм призначалася виплата в розмірі 9 тисяч євро. Якщо ж число зайнятих сягало 10 - йшлося вже про 15 тисяч євро. Середні фірми, в яких працювали до 50 осіб, могли розраховувати на 25 тисяч євро фінансової допомоги.

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