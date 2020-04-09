У Німеччині припиняють виплати екстреної допомоги через фішинг

Федеральна земля Північний Рейн-Вестфалія на заході Німеччини призупинила виплату екстреної допомоги самозайнятим особам та малому бізнесу через ймовірне інтернет-шахрайство. Дані підприємців, які подали заявки, могли потрапити злочинцям завдяки так званому фішингу. Про це у четвер, 9 квітня, повідомив представник земельного міністерства економіки.

Фішинг - один з різновидів шахрайства в інтернеті з метою отримання незаконного доступу до конфіденційної інформації користувачів.

Рішення про припинення виплат ухвалено спільно земельними міністерством економіки та відомством у кримінальних справах (LKA). За офіційними даними, через це кошти не зможуть отримати кілька тисяч заявників. Коли буде продовжено фінансування у Північному Рейні-Вестфалії, де проживають 17,9 мільйона людей, наразі невідомо. На даний час в інших федеральних землях виплати поки що не призуняли.

Як діяли шахраї

За даними слідчих, злочинці створили підроблені інтернет-сторінки, схожі за назвою на офіційну: https://soforthilfe-corona.nrw.de. Там вони виклали формуляри, завдяки яким отримували дані заявників. Скільки людей постраждали від таких махінацій, не повідомляється.

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За даними агенції dpa, провайдер щонайменше однієї зі сторінок був зареєстрований в Словаччині.

Від 9 до 25 тисяч євро

Звернутися за фінансовою допомогою в умовах пандемії COVID-19 могли приватні підприємці та бізнесмени, на яких працювали до п'яти співробітників - їм призначалася виплата в розмірі 9 тисяч євро. Якщо ж число зайнятих сягало 10 - йшлося вже про 15 тисяч євро. Середні фірми, в яких працювали до 50 осіб, могли розраховувати на 25 тисяч євро фінансової допомоги.