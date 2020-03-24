Німеччина рятуватиме економіку від коронавірусу рекордною сумою допомоги

Для Яна цей тиждень почався погано. Уранці понеділка йому зателефонував шеф і повідомив невеселим голосом, що вимушений його звільнити. 31-річний чоловік працює у берлінському стартапі, який створює веб-сторінки для готелів. Зазвичай він та його колеги одночасно працювали над близько тисячі замовлень з усієї Європи. Минулого тижня таких замовлень було лише 60.

Шефу Яна довелося звільнити 20 підлеглих - половину команди. Інші більше не зможуть працювати на повну ставку. При цьому їхній робочий час або скоротиться, або взагалі буде на якийсь період часу зменшений до нуля. Втрати по зарплаті частково покриє держава. Фінансові збитки, за словами шефа Яна, просто-напросто надто великі для того, щоб тримати на роботі всіх працівників.

750 мільярдів євро допомоги бізнесу

Виплати працівникам, яким урізали роботу, - лише один із цілого пакету заходів, за допомогою яких німецький уряд хоче забезпечити виживання якомога більшої кількості підприємств і зберегти в такий спосіб максимальну кількість робочих місць. Тому в середу, 25 березня, німецький Бундестаг затвердив найбільший пакет порятунку бізнесу в історії ФРН. Уже в понеділок, коли програму ухвалював уряд, канцлерка Анґела Меркель (Angela Merkel) головувала на засіданні телефоном з домашнього карантину, на якому вона перебуває після контакту з інфікованим коронавірусом. Із тієї ж причини вона не змогла бути присутньою на парламентських дебатах у середу.

Міністр фінансів Німеччини Олаф Шольц представив пакет допомоги економіці обсягом 750 мільярдів євро

Загальний обсяг фінансової "подушки" для німецької економіки, за планами уряду, має становити близько 750 мільярдів євро. Це приблизно вдвічі більше обсягу витрат, передбачений німецьким федеральним бюджетом на 2020 рік.

Кінець режиму заощаджень

Іще минулого тижня німецькі міністри фінансів Олаф Шольц (Olaf Scholz) та економіки Петер Альтмаєр (Peter Altmaier) оголосили про підготовку пакету фінансової допомоги, який охрестили "базукою". Передусім це означає, що Німеччина знову готова брати нові борги - значний крок після багаторічного курсу на поступове скорочення держборгу та відмови від нових фінансових зобов'язань. Для реалізації кризового пакету заходів держава візьме в борг одразу 156 мільярдів євро. За словами Олафа Шольца, державний борг Німеччини становить зараз лише 60 відсотків її ВВП, а також хороші фінансові резерви, які дозволяють державі діяти в нинішній ситуації рішуче.

Державні гарантії для бізнесу

400 мільярдів євро мають піти на державні гарантії для фірм, які не в змозі самотужки виконувати свої фінансові зобов'язання. Іще 100 мільярдів закладені для того, аби держава за потреби могла частково націоналізовувати підприємства, але лише за деякий час. Після кризи державні частки у врятованому бізнесі мають бути знову приватизовані. Крім того, ще 100 мільярдів виділені як додаткові ресурси для рефінансування спеціальних кредитних програм державного банку KfW.

Уряд ФРН хоче запобігти скуповуванню німецьких фірм за безцінь

Крім того, уряд хоче запобігти ситуації, коли німецькі фірми скуповуватимуться за безцінь, каже міністр економіки Петер Альтмаєр. "Це я зараз кажу на адресу хедж-фондів, які вже чекають на момент, коли вони дешево зможуть перекупити ту чи іншу фірму: ми маємо твердий намір стояти на боці нашого бізнесу".

Допомога і для великих, і для малих

Врятуватися під захисною парасолькою стабілізації економіки зможуть підприємства, які мають річні активи понад 43 мільйони євро, оборотні доходи понад 50 мільйонів євро і, в середньому, понад 249 найманих працівників на рік. За словами міністра фінансів Шольца, це має дати змогу "пережити ці важкі часи" підприємствам, які забезпечують "багато робочих місць".

Для малого бізнесу буде створений окремий фонд допомоги, обсяг якого спершу становитиме 50 мільярдів євро. Він передбачений для допомоги, приміром, підприємцям ремісничого профілю (електрики, сантехники, теслі тощо), торговцям книжками, таксистам чи митцям. Ті, хто має до п'яти найманих працівників, зможе отримати по дев'ять тисяч євро на місяць три місяці поспіль, аби мати змогу сплатити за поточними рахунками, приміром, за оренду приміщення. Хто має до 15 співробітників, матиме змогу отримати впродовж трьох місяців по 15 тисяч євро на місяць. "Аби банки чи орендодавці мали впевненість, що гроші надалі надходитимуть", - каже міністр економіки Альтмаєр.

Німецький державний банк KfW отримає додаткові 100 мільярдів євро на рефінансування спецкредитів через коронавірусну кризу

Удар по економіці

У мюнхенському Інституті економічних досліджень ifo підтримують плани уряду. Президент інституту Клеменс Фюст (Clemens Fuest) у розмові з DW назвав затверджений Бундестагом пакет допомоги бізнесу "хорошим". Водночас він вважає, що лише компенсувати збитки - замало. "Проблема полягає в тому, що ми певним чином заморожуємо економіку, виробництво скорочується, а цього державні кошти компенсувати взагалі не можуть", - каже він.

В інституті ifo підрахували можливі масштаби збитків, яких німецька економіка може зазнати внаслідок коронавірусної кризи, використавши при цьому кілька різних сценаріїв розвитку подій. "Якщо зараз відносно швидко завершиться цей параліч, тоді ВВП, імовірно, зменшиться на 5-6 відсотків", - каже Фюст, називаючи схожі цифри до тих, що їх раніше озвучували в німецькому уряді. Адже й міністр фінансів Шольц виходить із того, що економіка Німеччини впаде на п'ять відсотків, а надходження в бюджет від податків становитимуть на близько 35 мільярдів менше від закладеної в бюджеті суми.

За прогнозами уряду, німецька держава недоотримає 35 мільярдів євро податків

Найгірший сценарій: падіння ВВП на 20 відсотків

Утім, ситуація може видатися й значно гіршою, попереджає Фюст. Якщо параліч економіки країни триватиме три місяці, а повернення до нормального життя ще місяць, ВВП може впасти і на 20 відсотків, каже експерт.

Тому міністр економіки Німеччини Петер Альтмаєр очікує рішучих і активних дій у скрутні часи не лише від держави, але й від бізнесу. За його словами, деякі роботодавці можуть збільшити рівень компенсацій тим працівникам, яким урізали роботу, і без допомоги держави, або ж дати можливість співробітникам, в яких наразі немає роботи, заробити в іншому місці. Тимчасово робочі руки достатньо де потрібні вже зараз чи будуть потрібні незабаром, стверджує Петер Альтмаєр. Як приклад він назвав збір врожаю, а також компанії, які зараз потребують додаткової робочої сили. "Це так само сприятиме пом'якшенню соціальних наслідків", - каже міністр. Приміром, деякі співробітники фаст-фудів McDonald's, які зараз зачинені по всій країні, працюють у цей час у супермаркетах німецької мережі Aldi.

Менше життя - менше витрат

Ми запитали у веб-дизайнера Яна, чи уявляє він такий варіант тимчасової зайнятості для себе. "Мені важко уявити, які фірми зараз шукатимуть співробітників", - каже він. Найближчі два місяці чоловік ще отримуватме зарплату - нинішню роботу він остаточно втратить лише з червня. На даний момент 31-річного чоловіка заспокоюють дві речі: низька орендна плата за квартиру, яку він знімає, та "відсутність соціального життя" через заходи обмеження. "Тож я мало витрачаю", - каже він.