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Петер Альтмаєр
Петер Альтмаєр - німецький політик, християнський демократ, колишній міністр економіки Німеччини.
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Докладно
Альтмаєр: Анексія Криму - наруга над верховенством права
Альтмаєр: Анексія Криму - наруга над верховенством права
Представник ФРН на "Кримській платформі" запевнив, що Берлін не дозволить перетворити Крим на "сліпу пляму" на карті.
Політика
23.08.2021
23 серпня 2021 р.
На саміті "Кримської платформи" ФРН представлятиме Альтмаєр
На саміті "Кримської платформи" ФРН представлятиме Альтмаєр
Міністр економіки та енергетики Петер Альтмаєр представлятиме Німеччину на установчому саміті "Кримської платформи".
Політика
21.08.2021
21 серпня 2021 р.
Коли відвідувачі чіпляються до депутатів Бундестагу
Коли відвідувачі чіпляються до депутатів Бундестагу
Правопопулісти провели до Бундестагу людей, які чіплялися до депутатів і міністрів та знімали це на камеру.
Політика
20.11.2020
20 листопада 2020 р.
Друга хвиля пандемії: в ЄС радяться, як врятувати економіку
Друга хвиля пандемії: в ЄС радяться, як врятувати економіку
За словами міністра економіки ФРН Альтмаєра, треба уникнути помилок, яких припустилися при введенні локдауну навесні.
Економіка
18.09.2020
18 вересня 2020 р.
Економіка Німеччини відновлюється швидше, ніж очікував уряд
Економіка Німеччини відновлюється швидше, ніж очікував уряд
За словами міністра економіки ФРН Петера Альтмаєра, економіка країни зростає динамічніше, аніж сподівався уряд.
Економіка
01.09.2020
1 вересня 2020 р.
Україна та Німеччина започаткували енергетичне партнерство
Україна та Німеччина започаткували енергетичне партнерство
Енергетичне партнерство консолідує різні енергетичні проєкти, які уряд Німеччини проводить в Україні.
Економіка
26.08.2020
26 серпня 2020 р.
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