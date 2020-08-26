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Петер Альтмаєр

Петер Альтмаєр - німецький політик, християнський демократ, колишній міністр економіки Німеччини.

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Докладно

Міністр економіки Німеччини Петер Альтмаєр

Альтмаєр: Анексія Криму - наруга над верховенством права

Альтмаєр: Анексія Криму - наруга над верховенством права

Представник ФРН на "Кримській платформі" запевнив, що Берлін не дозволить перетворити Крим на "сліпу пляму" на карті.
Політика23 серпня 2021 р.
Петер Альтмаєр

На саміті "Кримської платформи" ФРН представлятиме Альтмаєр

На саміті "Кримської платформи" ФРН представлятиме Альтмаєр

Міністр економіки та енергетики Петер Альтмаєр представлятиме Німеччину на установчому саміті "Кримської платформи".
Політика21 серпня 2021 р.
Довкола Бундестагу існує зазвичай непомітна зона безпеки

Коли відвідувачі чіпляються до депутатів Бундестагу

Коли відвідувачі чіпляються до депутатів Бундестагу

Правопопулісти провели до Бундестагу людей, які чіплялися до депутатів і міністрів та знімали це на камеру.
Політика20 листопада 2020 р.
Запроваджені весною обмеження сильно вдарили по економіці ЄС (на фото: на автоскладальному заводі у Португалії)

Друга хвиля пандемії: в ЄС радяться, як врятувати економіку

Друга хвиля пандемії: в ЄС радяться, як врятувати економіку

За словами міністра економіки ФРН Альтмаєра, треба уникнути помилок, яких припустилися при введенні локдауну навесні.
Економіка18 вересня 2020 р.
Міністр економіки Петер Альтмаєр демонструє урядовий прогноз економічної кон'юнктури у Німеччині

Економіка Німеччини відновлюється швидше, ніж очікував уряд

Економіка Німеччини відновлюється швидше, ніж очікував уряд

За словами міністра економіки ФРН Петера Альтмаєра, економіка країни зростає динамічніше, аніж сподівався уряд.
Економіка1 вересня 2020 р.
Україна та Німеччина започаткували партнерство у сфері енергетики

Україна та Німеччина започаткували енергетичне партнерство

Україна та Німеччина започаткували енергетичне партнерство

Енергетичне партнерство консолідує різні енергетичні проєкти, які уряд Німеччини проводить в Україні.
Економіка26 серпня 2020 р.
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