 На саміті ″Кримської платформи″ Німеччину представлятиме Альтмаєр | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.08.2021

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Новини

На саміті "Кримської платформи" Німеччину представлятиме Альтмаєр

Міністр економіки та енергетики Петер Альтмаєр представлятиме Німеччину на установчому саміті "Кримської платформи", повідомили в посольстві ФРН в Україні.

Петер Альтмаєр

Міністр екнономіки ФРН Петер Альтмаєр (фото з архіву)

На установчому саміті "Кримської платформи" Німеччину представить міністр економіки і енергетики Петер Альтмаєр (Peter Altmeier). Про це в суботу, 21 серпня, повідомила посолка ФРН в Україні Анка Фельдгузен (Anka Feldhusen).

"Німеччину на першому саміті "Кримської платформи" представлятиме федеральний міністр економіки і енергетики Петер Альтмаєр. Він є близькою довіреною особою федеральної канцлерки (Анґели) Меркель і раніше обіймав посаду глави федеральної канцелярії. Тому, напевно, не є випадковістю, що в понеділок (23 серпня) саме міністр Альтмаєр приїде до Києва після того, як федеральний міністр закордонних справ Гайко Маас, на жаль, змушений був терміново скасувати свою участь у "Кримській платформі" через події в Афганістані", - розповіла Фельдгузен агентству "Інтерфакс-Україна".

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Вона зазначила, що в 2019 році міністр Альтмаєр брав активну участь у переговорах щодо контракту про транзит газу між "Нафтогазом" і "Газпромом". "Тема енергетичної безпеки в контексті "Північного потоку-2", безумовно, також буде на порядку денному міністра Альтмаєра на полях саміту "Кримської платформи", - додала посолка.

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За даними агентства "Інтерфакс-Україна", участь у саміті "Кримської платформи", що відбудться в Києві 23 серпня, підтвердили 45 країн, 15 із яких будуть представлені на рівні глав держав.

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