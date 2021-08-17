На саміті "Кримської платформи" Німеччину представлятиме Альтмаєр

На установчому саміті "Кримської платформи" Німеччину представить міністр економіки і енергетики Петер Альтмаєр (Peter Altmeier). Про це в суботу, 21 серпня, повідомила посолка ФРН в Україні Анка Фельдгузен (Anka Feldhusen).

"Німеччину на першому саміті "Кримської платформи" представлятиме федеральний міністр економіки і енергетики Петер Альтмаєр. Він є близькою довіреною особою федеральної канцлерки (Анґели) Меркель і раніше обіймав посаду глави федеральної канцелярії. Тому, напевно, не є випадковістю, що в понеділок (23 серпня) саме міністр Альтмаєр приїде до Києва після того, як федеральний міністр закордонних справ Гайко Маас, на жаль, змушений був терміново скасувати свою участь у "Кримській платформі" через події в Афганістані", - розповіла Фельдгузен агентству "Інтерфакс-Україна".

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Вона зазначила, що в 2019 році міністр Альтмаєр брав активну участь у переговорах щодо контракту про транзит газу між "Нафтогазом" і "Газпромом". "Тема енергетичної безпеки в контексті "Північного потоку-2", безумовно, також буде на порядку денному міністра Альтмаєра на полях саміту "Кримської платформи", - додала посолка.

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За даними агентства "Інтерфакс-Україна", участь у саміті "Кримської платформи", що відбудться в Києві 23 серпня, підтвердили 45 країн, 15 із яких будуть представлені на рівні глав держав.