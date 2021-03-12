Зеленський затвердив стратегію деокупації та реінтеграції Криму

Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України про стратегію деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Криму та Севастополя.

Як повідомляє у середу, 24 березня, пресслужба Зеленського, документ визначає комплекс заходів дипломатичного, військового, економічного, інформаційного, гуманітарного та іншого характеру, спрямованих на відновлення територіальної цілісності, державного суверенітету України у міжнародно визнаних кордонах шляхом деокупації та реінтеграції Криму.

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Зокрема, стратегія визначає пріоритети для держави щодо захисту прав і свобод людини, порушених унаслідок тимчасової окупації АРК. Також стратегія дає чіткий сигнал міжнародній спільноті, що Україна послідовна у своїх діях з відновлення територіальної цілісності, кажуть в пресслужбі Зеленського.

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"Згідно зі стратегією, у рамках державної політики щодо забезпечення деокупації території Криму Україна ініціює міжнародний переговорний процес щодо визначення модальностей звільнення тимчасово окупованої території та відновлення на цій території конституційного ладу України, ґрунтуючись, зокрема, на положеннях Меморандуму про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, а також на результатах діяльності "Кримської платформи", - йдеться в документі.

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Також зазначено, що Україна розвиває "Кримську платформу" як ключовий зовнішньополітичний інструмент консолідації міжнародних зусиль, спрямованих на деокупацію Криму, а також захисту прав та інтересів громадян України.

Кабміну доручено розробити план реалізації стратегії деокупації та реінтеграції тимчасово окупованого Криму, на основі якого відповідні державні органи підготують і реалізовуватимуть заходи щодо забезпечення деокупації та реінтеграції півострова.

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