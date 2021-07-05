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Стратегія деокупації Криму

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "стратегія деокупації Криму".

"Стратегія деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя" була ухвалена Радою національної безпеки та оборони України в березні 2021 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Зеленський назвав деокупацію Криму серед найголовніших пріоритетів

Зеленський назвав деокупацію Криму серед найголовніших пріоритетів 05.07.2021

За словами президента України, формування "зовнішнього фронту" проти анексії Криму і війни на Донбасі - його особисте завдання.
Стратегія деокупації Криму: порожня декларація чи історичний документ?

Стратегія деокупації Криму: порожня декларація чи історичний документ? 26.03.2021

Київ вважає затверджену стратегію деокупації Криму історичним документом. Утім, не усі експерти поділяють цю думку.

Зеленський затвердив стратегію деокупації та реінтеграції Криму

Зеленський затвердив стратегію деокупації та реінтеграції Криму 24.03.2021

Український президент Володимир Зеленський затвердив стратегії деокупації та реінтеграції тимчасово окупованого Криму. Уряд повинен розробити план реалізації стратегії.
Коментар: Стратегія деокупації Криму - документ з багатьма невідомими

Коментар: Стратегія деокупації Криму - документ з багатьма невідомими 12.03.2021

В Україні розроблений п'ятирічний план повернення під контроль Києва Кримського півострова. Відомо про нього мало. Але не лише в цьому помилка команди Зеленського, вважає Сергій Руденко.