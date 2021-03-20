 ЄС не визнає указ Путіна про володіння землею в анексованому Криму | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.03.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

ЄС не визнає указ Путіна про володіння землею в анексованому Криму

Євросоюз вважає порушенням міжнародного гуманітарного права указ президента Росії Володимира Путіна, що забороняє негромадянам Росії володіти землею в анексованому Криму.

Крим, Севастопіль

Крим, Севастопіль

Європейський Союз не визнає указу президента Росії Володимира Путіна про володіння землею в анексованому Криму. З такою заявою Європейська служба зовнішньополітичної діяльності (EEAS) виступила у вівторок, 23 березня.

Читайте також: Київ розкритикував указ Путіна про землеволодіння в Криму

Указ Путіна порушує міжнародне гуманітарне право, призводить до довільного позбавлення права власності, а також є черговим кроком до примусового набуття жителями півострова російського громадянства, підкреслили в Брюсселі. ЄС розцінює набрання цим документом чинності 20 березня як ще одну спробу примусової інтеграції півострова до складу Росії.

Євросоюз закликав РФ припинити всі порушення міжнародного права в Криму. ЄС не визнає анексію Криму Росією і непохитно підтримує незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, підкреслили в Брюсселі.

Указ Путіна забороняє українцям і німцям володіти землею в Криму

Указ президента Росії про те, що більшу частину Криму та міста Севастополя було додано до переліку прикордонних територій Російської Федерації, де іноземним громадянам заборонено володіти землею, Володимир Путін підписав у березні 2020 року.

Читайте також: В анексованому Криму почали діяти обмеження РФ на володіння землею

Зміни стосуються близько 11,5 тисяч земельних ділянок на півострові, перш за все в популярних прибережних районах. Заборона володіти землею стосується представників 55 держав, у тому числі України та Німеччини. 20 березня 2021 указ набув чинності.

  • Блокпост на станції Вадим на трасі південної Херсонщини

    Адмінкордон із Кримом: п'ять років життя на межі у фото

    Перші блокпости

    Військовослужбовці Держприкордонслужби та українських десантних військ з'явились на трасах південої Херсонщини наприкінці лютого 2014 року - з початку заворушень у Криму. Побоюючись наступу російських військ з півострова, вони почали облаштовувати тут перші окопи і блокпости.

  • Черга з вантажівок на трасі Херсон-Армянськ, 29 квітня 2014 року.

    Адмінкордон із Кримом: п'ять років життя на межі у фото

    "Російський" кордон

    Наприкінці квітня 2014 року прикордонні війська ФСБ РФ відкрили на межі з Кримом власні пункти пропуску через "російський" кордон. Українська влада назвала такі дії незаконними, проте мусила облаштовувати зі свого боку власні блокпости. На фото: черга з вантажівок на трасі Херсон-Армянськ, 29 квітня 2014 року.

  • Будівництво дамби на прикордонній ділянці каналу, лютий 2015 року

    Адмінкордон із Кримом: п'ять років життя на межі у фото

    Перекритий канал

    Однією з перших відповідей української влади на окупацію півострова було перекриття дамбою Північно-кримського каналу - основного джерела водопостачання у північній частині півострова. Формально українське агентство водних ресурсів відмовляється укладати угоду про водопостачання на півострів, оскільки не визнає юрисдикцію тамтешніх установ.

  • Прикордонник чергує на станції Вадим, травень 2014 року

    Адмінкордон із Кримом: п'ять років життя на межі у фото

    Фантомні колії

    Залізничне сполучення з Кримом було припинене в грудні 2014 року - формально з міркувань безпеки. До півострова заходили дві залізничні гілки: східна через станцію "Новоолексіївка", до якої і досі ходять потяги з Києва, Харкова та Запоріжжя, та західна через станцію "Вадим", яка після перекриття занепала. На фото: прикордонник чергує на станції "Вадим", травень 2014 року.

  • На пышому переході між Україною та Кримом

    Адмінкордон із Кримом: п'ять років життя на межі у фото

    Піший перехід

    З 2016 року проїзд через адмінмежу дозволений лише для приватного автотранспорту. Більшість громадян перетинає її пішки, долаючи від одного до трьох кілометрів "нейтральної смуги" між українським та російським пунктами пропуску.

  • Перекрита бетонними блоками траса

    Адмінкордон із Кримом: п'ять років життя на межі у фото

    Цивільна блокада

    У вересні 2015 року кримськотатарські активісти розпочали так звану "цивільну блокаду" Криму, перекривши рух вантажівок на трасах, що вели до півострова. Таким чином вони висловлювали протест продовженню комерційних відносин між материком та окупованою автономією та репресіям проти Меджлісу. Блокада закінчилася в січні 2016 року із запровадженням урядом України заборони на торгівлю з Кримом.

  • Адмінкордон із Кримом

    Адмінкордон із Кримом: п'ять років життя на межі у фото

    Без електрики

    Під час активної фази блокади її учасники підірвали магістральні лінії електропередач, що вели до півострова від Каховської ГЕС. З того часу електропостачання півострова припинене. На фото: робітники ремонтують пошкоджені лінії, лютий 2016 року.

  • Штаб Аскеру біля КПВВ Каланчак, літо 2016 року

    Адмінкордон із Кримом: п'ять років життя на межі у фото

    Громадський контроль

    Після завершення "цивільної блокади" кримськотатарьскі активісти утворили громадську організацію "Аскер", яка стежить за роботою прикордонників і бореться із корупцією на митниці. На фото: штаб "Аскеру" біля КПВВ "Каланчак", літо 2016 року.

  • Мінне поле на Херсонщині

    Адмінкордон із Кримом: п'ять років життя на межі у фото

    Мінні поля замість кукурудзяних

    Близькість адмінмежі разюче змінила життя мешканців навколишніх сіл. Приблизно п'ята частина сільськогосподарських земель Мирненської об'єднаної громади опинилась у зоні прикордонного контролю: тож колись кукурудзяні та соняшникові закладені тепер мінами та облаштовані укріпленнями.

  • Завод Кримський титан

    Адмінкордон із Кримом: п'ять років життя на межі у фото

    Кримський титан

    Завод "Кримський титан", що належить олігархові Дмитру Фірташу, розташований на самій адміністративній межі, однак зареєстрований у кримському місті Армянськ. Мешканцям херсонських сіл, попри "кордон", вдавалось працювати на виробництві до кінця 2016 року.

  • Школярки з Преображенки у захисних масках

    Адмінкордон із Кримом: п'ять років життя на межі у фото

    Хімічні отруєння

    У серпні-вересні 2018 року ймовірно через викиди з "Кримського титану" місцеві мешканці почали скаржитись на масові хімічні отруєння. З кримського міста Армянськ та навколишніх херсонських сіл евакуювали дітей. Розслідування причин отруєння і досі не завершене по обидва боки адмінмежі. На фото: школярки з села Преображенка в захисних масках повертаються додому через скасовані заняття.

    Автор: Ігор Бурдига


Дивитись відео 04:06

Вода в Крим: чи може півострів прожити без дніпровської води? (22.02.2020)

 

Також за темою

Ukraine Russland Krim Konflikt

Київ розкритикував указ Путіна про землеволодіння в Криму 20.03.2021

Указ президента Росії Володимира Путіна про заборону землеволодіння в Криму для іноземців не матиме правових наслідків для України, переконані в українському МЗС.

Wasserknappheit auf der Krim

Коментар: Півострів без води - Росія вичавлює Крим, наче губку 22.03.2021

Росія, наче губку, вичавлює Крим, видобуваючи прісну воду. Будівництво мосту не було ані найскладнішим, ані навіть найдорожчим проєктом, без реалізації якого Кремлю не втримати півострів, констатує Іван Преображенський.

Ukrainischer Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen | Denys Schmyhal und Armin Laschet

Голова партії Меркель Армін Лашет вимагає повернути Крим Україні 18.03.2021

Анексія Криму Росією та війна на Донбасі гальмують розвиток України, наголосив голова ХДС Армін Лашет на зустрічі з українським прем'єром Денисом Шмигалем.

Реклама

Докладно

Після спалаху коронавірусу Буковель на карантині

Як Прикарпаття бореться з COVID-19 (відео)

Причиною спалаху ковіду на Прикарпатті вважають масові заходи під час зимових свят та гірськолижний туризм.  

Завод в Україні (символічне фото)

Глава ФДМ: Припинити сидіти на яйцях, які не можна доглянути

Про те, які підприємства першими виставлять на аукціон, та реформи Фонду держмайна України DW поговорила з його головою.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  