Коментар: Стратегія деокупації Криму - документ з багатьма невідомими

РНБО України затвердила п'ятирічну стратегію деокупації і реінтеграції Криму. Глава МЗС Дмитро Кулеба називає цей документ історичним та таким, що дозволить Києву повернути під свій контроль Кримський півострів. Але, на відміну від головного дипломата країни, пересічні українці оцінити план ще не можуть - до моменту публікації цього коментаря і за добу після засідання РНБО текст стратегії ще не був оприлюднений. Зі сказаного після засідання РНБО зрозуміло одне: Київ відмовився від ідеї створення кримсько-татарської автономії і робить ставку на міжнародну підтримку.

Кому дістанеться Крим?

Відмова РНБО від включення до стратегії деокупації Криму пункту про право кримських татар на самовизначення перекреслила всі надії корінного народу півострова. П'ять років тому експрезидент Петро Порошенко обіцяв ініціювати поправки до Конституції про статус Автономної республіки Крим. Йшлося саме про створення національної автономії. Кримські татари хотіли сформувати на материковій частині свій уряд, підрозділи СБУ і МВС, які після повернення Криму повинні були переїхати до Сімферополя. Але далі планів справа не пішла.

Команда Володимира Зеленського вирішила відмовитися від ідеї Порошенка. І це, мабуть, головна помилка нинішньої влади. Для кримських татар дуже важливо було хоча б декларативно закріпити їхнє право на створення національної автономії. Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, який брав участь в розробці стратегії деокупації, цілком резонно запитує: а яким буде статус півострова після відновлення державного суверенітету України в Криму? Як Київ буде управляти автономною республікою після відходу Росії? Яка роль відведена кримським татарам?

Сергій Руденко

Питання аж ніяк не порожні. Для кримських татар, які були і залишаються союзниками української держави в боротьбі з Росією, важливо розуміти, що їх чекає через десять або двадцять років. Сьогодні будь-які спроби кримськотатарського народу самоорганізуватися Москва сприймає як замах на територіальну цілісність РФ. Арешти і вбивства кримських татар на півострові, заборони і всілякі обмеження націлені тільки на одне: придушити волю корінного народу Криму, який не приховує свого бажання повернутися в Україну. Але Київ поки не готовий навіть пообіцяти кримським татарам право на самовизначення. І це сумно.

"Кримська платформа": Росія - проти

В кінці минулого року Україна заявила про намір провести в серпні 2021 року перше засідання "Кримської платформи". Це - ініціатива, яка, як вважають Володимир Зеленський та Дмитро Кулеба, дозволить Києву за допомогою міжнародної громадськості почати процес з повернення півострова під контроль України. Нинішня влада впевнена, що попередники на чолі з Порошенком недостатньо докладали зусиль для цього. Більш того, за словами президента Зеленського, ті, хто здав Крим без бою, повинні бути притягнуті до відповідальності. Як і ті, хто голосував у Раді за ратифікацію так званих Харківських угод, які дозволили до 2042 року пролонгувати термін перебування російського чорноморського флоту в Криму.

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Команда нинішнього президента України, схоже, переконана, що їй вдасться винайти свій, "кримський велосипед". Але ж ще за часів Порошенка офіційний Київ апелював до міжнародних судових інстанцій у зв'язку з анексією Криму. Москві рано чи пізно доведеться відповідати за порушення територіальної цілісності української держави. Чи буде це за Зеленського чи за іншого президента України - сказати важко. Але злочини такого масштабу не мають терміну давності.

До "Кримської платформи", на яку робить ставку нинішня українська влада, скептично ставляться в Росії. Це, мовляв, чергова забава офіційного Києва. Кремль вже давно дав зрозуміти Україні: РФ не збирається йти з півострова за жодних обставин. А тим більше - брати участь в ініційованій командою Зеленського "Кримській платформі". І що буде робити Україна в разі, якщо Росія і далі ігноруватиме кримську тему? Відповіді на це питання поки немає. І чи є ця відповідь в стратегії деокупації - невідомо.

Що почує Крим

Відсутність вичерпної інформації про стратегію з деокупації Криму - це комунікаційний провал команди Зеленського. Подробиць не знають ні на материковій частині України, ні на анексованому півострові. А те, що відомо, не дає уявлення про те, як Україна збирається повертати собі Крим - військовим шляхом або дипломатичним? Яким буде півострів після того, як українська держава відновить свій суверенітет? Що в результаті цього отримають кримчани?

На жаль, українська влада не зуміла навіть чітко розповісти про стратегію повернення Криму до України. А в результаті факт ухвалення плану відновлення територіальної цілісності держави, що напевно став би топтемою тижня, залишився майже непоміченим. І чи варто тоді дивуватися, що в Криму, як були, так і залишаються сильними проросійські настрої. Крим - це Україна і, як каже Зеленський, - її серце. Ця теза має бути не просто порожнім звуком. Особливо тоді, коли у Києва з'явився план з повернення півострова.

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