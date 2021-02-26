 Коментар: Стратегія деокупації Криму - документ з багатьма невідомими | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 12.03.2021

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Україна

Коментар: Стратегія деокупації Криму - документ з багатьма невідомими

В Україні розроблений п'ятирічний план повернення під контроль Києва Кримського півострова. Відомо про нього мало. Але не лише в цьому помилка команди Зеленського, вважає Сергій Руденко.

Ukraine Russland Krim Konflikt

РНБО України затвердила п'ятирічну стратегію деокупації і реінтеграції Криму. Глава МЗС Дмитро Кулеба називає цей документ історичним та таким, що дозволить Києву повернути під свій контроль Кримський півострів. Але, на відміну від головного дипломата країни, пересічні українці оцінити план ще не можуть - до моменту публікації цього коментаря і за добу після засідання РНБО текст стратегії ще не був оприлюднений. Зі сказаного після засідання РНБО зрозуміло одне: Київ відмовився від ідеї створення кримсько-татарської автономії і робить ставку на міжнародну підтримку.

Кому дістанеться Крим?

Відмова РНБО від включення до стратегії деокупації Криму пункту про право кримських татар на самовизначення перекреслила всі надії корінного народу півострова. П'ять років тому експрезидент Петро Порошенко обіцяв ініціювати поправки до Конституції про статус Автономної республіки Крим. Йшлося саме про створення національної автономії. Кримські татари хотіли сформувати на материковій частині свій уряд, підрозділи СБУ і МВС, які після повернення Криму повинні були переїхати до Сімферополя. Але далі планів справа не пішла.

Команда Володимира Зеленського вирішила відмовитися від ідеї Порошенка. І це, мабуть, головна помилка нинішньої влади. Для кримських татар дуже важливо було хоча б декларативно закріпити їхнє право на створення національної автономії. Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, який брав участь в розробці стратегії деокупації, цілком резонно запитує: а яким буде статус півострова після відновлення державного суверенітету України в Криму? Як Київ буде управляти автономною республікою після відходу Росії? Яка роль відведена кримським татарам?

Сергій Руденко

Сергій Руденко

Питання аж ніяк не порожні. Для кримських татар, які були і залишаються союзниками української держави в боротьбі з Росією, важливо розуміти, що їх чекає через десять або двадцять років. Сьогодні будь-які спроби кримськотатарського народу самоорганізуватися Москва сприймає як замах на територіальну цілісність РФ. Арешти і вбивства кримських татар на півострові, заборони і всілякі обмеження націлені тільки на одне: придушити волю корінного народу Криму, який не приховує свого бажання повернутися в Україну. Але Київ поки не готовий навіть пообіцяти кримським татарам право на самовизначення. І це сумно.

"Кримська платформа": Росія - проти

В кінці минулого року Україна заявила про намір провести в серпні 2021 року перше засідання "Кримської платформи". Це - ініціатива, яка, як вважають Володимир Зеленський та Дмитро Кулеба, дозволить Києву за допомогою міжнародної громадськості почати процес з повернення півострова під контроль України. Нинішня влада впевнена, що попередники на чолі з Порошенком недостатньо докладали зусиль для цього. Більш того, за словами президента Зеленського, ті, хто здав Крим без бою, повинні бути притягнуті до відповідальності. Як і ті, хто голосував у Раді за ратифікацію так званих Харківських угод, які дозволили до 2042 року пролонгувати термін перебування російського чорноморського флоту в Криму.

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Команда нинішнього президента України, схоже, переконана, що їй вдасться винайти свій, "кримський велосипед". Але ж ще за часів Порошенка офіційний Київ апелював до міжнародних судових інстанцій у зв'язку з анексією Криму. Москві рано чи пізно доведеться відповідати за порушення територіальної цілісності української держави. Чи буде це за Зеленського чи за іншого президента України - сказати важко. Але злочини такого масштабу не мають терміну давності.

До "Кримської платформи", на яку робить ставку нинішня українська влада, скептично ставляться в Росії. Це, мовляв, чергова забава офіційного Києва. Кремль вже давно дав зрозуміти Україні: РФ не збирається йти з півострова за жодних обставин. А тим більше - брати участь в ініційованій командою Зеленського "Кримській платформі". І що буде робити Україна в разі, якщо Росія і далі ігноруватиме кримську тему? Відповіді на це питання поки немає. І чи є ця відповідь в стратегії деокупації - невідомо.

Що почує Крим

Відсутність вичерпної інформації про стратегію з деокупації Криму - це комунікаційний провал команди Зеленського. Подробиць не знають ні на материковій частині України, ні на анексованому півострові. А те, що відомо, не дає уявлення про те, як Україна збирається повертати собі Крим - військовим шляхом або дипломатичним? Яким буде півострів після того, як українська держава відновить свій суверенітет? Що в результаті цього отримають кримчани?

На жаль, українська влада не зуміла навіть чітко розповісти про стратегію повернення Криму до України. А в результаті факт ухвалення плану відновлення територіальної цілісності держави, що напевно став би топтемою тижня, залишився майже непоміченим. І чи варто тоді дивуватися, що в Криму, як були, так і залишаються сильними проросійські настрої. Крим - це Україна і, як каже Зеленський, - її серце. Ця теза має бути не просто порожнім звуком. Особливо тоді, коли у Києва з'явився план з повернення півострова.

Коментар висловлює особисту думку автора. Вона може не збігатися з думкою української редакції і Deutsche Welle загалом.

Дивитись відео 03:08

Фактчек DW: Чи справді Крим, як стверджує Путін, "годував" Україну? (27.07.2020)

  • Блокпост на станції Вадим на трасі південної Херсонщини

    Адмінкордон із Кримом: п'ять років життя на межі у фото

    Перші блокпости

    Військовослужбовці Держприкордонслужби та українських десантних військ з'явились на трасах південої Херсонщини наприкінці лютого 2014 року - з початку заворушень у Криму. Побоюючись наступу російських військ з півострова, вони почали облаштовувати тут перші окопи і блокпости.

  • Черга з вантажівок на трасі Херсон-Армянськ, 29 квітня 2014 року.

    Адмінкордон із Кримом: п'ять років життя на межі у фото

    "Російський" кордон

    Наприкінці квітня 2014 року прикордонні війська ФСБ РФ відкрили на межі з Кримом власні пункти пропуску через "російський" кордон. Українська влада назвала такі дії незаконними, проте мусила облаштовувати зі свого боку власні блокпости. На фото: черга з вантажівок на трасі Херсон-Армянськ, 29 квітня 2014 року.

  • Будівництво дамби на прикордонній ділянці каналу, лютий 2015 року

    Адмінкордон із Кримом: п'ять років життя на межі у фото

    Перекритий канал

    Однією з перших відповідей української влади на окупацію півострова було перекриття дамбою Північно-кримського каналу - основного джерела водопостачання у північній частині півострова. Формально українське агентство водних ресурсів відмовляється укладати угоду про водопостачання на півострів, оскільки не визнає юрисдикцію тамтешніх установ.

  • Прикордонник чергує на станції Вадим, травень 2014 року

    Адмінкордон із Кримом: п'ять років життя на межі у фото

    Фантомні колії

    Залізничне сполучення з Кримом було припинене в грудні 2014 року - формально з міркувань безпеки. До півострова заходили дві залізничні гілки: східна через станцію "Новоолексіївка", до якої і досі ходять потяги з Києва, Харкова та Запоріжжя, та західна через станцію "Вадим", яка після перекриття занепала. На фото: прикордонник чергує на станції "Вадим", травень 2014 року.

  • На пышому переході між Україною та Кримом

    Адмінкордон із Кримом: п'ять років життя на межі у фото

    Піший перехід

    З 2016 року проїзд через адмінмежу дозволений лише для приватного автотранспорту. Більшість громадян перетинає її пішки, долаючи від одного до трьох кілометрів "нейтральної смуги" між українським та російським пунктами пропуску.

  • Перекрита бетонними блоками траса

    Адмінкордон із Кримом: п'ять років життя на межі у фото

    Цивільна блокада

    У вересні 2015 року кримськотатарські активісти розпочали так звану "цивільну блокаду" Криму, перекривши рух вантажівок на трасах, що вели до півострова. Таким чином вони висловлювали протест продовженню комерційних відносин між материком та окупованою автономією та репресіям проти Меджлісу. Блокада закінчилася в січні 2016 року із запровадженням урядом України заборони на торгівлю з Кримом.

  • Адмінкордон із Кримом

    Адмінкордон із Кримом: п'ять років життя на межі у фото

    Без електрики

    Під час активної фази блокади її учасники підірвали магістральні лінії електропередач, що вели до півострова від Каховської ГЕС. З того часу електропостачання півострова припинене. На фото: робітники ремонтують пошкоджені лінії, лютий 2016 року.

  • Штаб Аскеру біля КПВВ Каланчак, літо 2016 року

    Адмінкордон із Кримом: п'ять років життя на межі у фото

    Громадський контроль

    Після завершення "цивільної блокади" кримськотатарьскі активісти утворили громадську організацію "Аскер", яка стежить за роботою прикордонників і бореться із корупцією на митниці. На фото: штаб "Аскеру" біля КПВВ "Каланчак", літо 2016 року.

  • Мінне поле на Херсонщині

    Адмінкордон із Кримом: п'ять років життя на межі у фото

    Мінні поля замість кукурудзяних

    Близькість адмінмежі разюче змінила життя мешканців навколишніх сіл. Приблизно п'ята частина сільськогосподарських земель Мирненської об'єднаної громади опинилась у зоні прикордонного контролю: тож колись кукурудзяні та соняшникові закладені тепер мінами та облаштовані укріпленнями.

  • Завод Кримський титан

    Адмінкордон із Кримом: п'ять років життя на межі у фото

    Кримський титан

    Завод "Кримський титан", що належить олігархові Дмитру Фірташу, розташований на самій адміністративній межі, однак зареєстрований у кримському місті Армянськ. Мешканцям херсонських сіл, попри "кордон", вдавалось працювати на виробництві до кінця 2016 року.

  • Школярки з Преображенки у захисних масках

    Адмінкордон із Кримом: п'ять років життя на межі у фото

    Хімічні отруєння

    У серпні-вересні 2018 року ймовірно через викиди з "Кримського титану" місцеві мешканці почали скаржитись на масові хімічні отруєння. З кримського міста Армянськ та навколишніх херсонських сіл евакуювали дітей. Розслідування причин отруєння і досі не завершене по обидва боки адмінмежі. На фото: школярки з села Преображенка в захисних масках повертаються додому через скасовані заняття.

    Автор: Ігор Бурдига


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