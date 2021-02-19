 Коментар: Санкції Зеленського проти Медведчука - це виклик Путіну | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 22.02.2021

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Україна

Коментар: Санкції Зеленського проти Медведчука - це виклик Путіну

Санкції проти Медведчука поставили остаточну крапку в "цукерково-квітковому" періоді відносин між Зеленським і Путіним, вважає Сергій Руденко.

Володимир Путін і Віктор Медведчук за круглим білим столом, фото 10 березня 2020 року

Володимир Путін і Віктор Медведчук, березень 2020 року

Усього три тижні знадобилися Володимиру Зеленському для того, щоб обнулити інформаційні та фінансові можливості кума Володимира Путіна - Віктора Медведчука. Згідно з рішенням Ради національної безпеки й оборони України (РНБО), закрито три телеканали й 19 підприємств, які той контролював, під санкції потрапили й шестеро найнятих ним менеджерів. СБУ підозрює Медведчука і його дружину Оксану Марченко у причетності до фінансування терористів із самопроголошеної "ЛНР". Уперше за сім років війни на Донбасі українська влада завдала серйозного удару по неофіційному представнику Путіна в Україні. Персональні санкції проти Медведчука - це політична "рукавичка", кинута Зеленським президентові Росії.

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Кум - королю, сват - міністру

За 25 років в українській політиці Віктор Медведчук встиг побувати й головою Адміністрації президента Кучми, і віцеспікером парламенту, і лідером партії СДПУ(о), і головою політради "Опозиційної платформи - за життя" (ОПЗЖ). На кожній із цих позицій він намагався довести, що гідний більшого. Приміром, президентства або, як мінімум, прем'єрства. Однак амбіції Медведчука, про які з неприхованим роздратуванням на плівках майора Мельниченка відгукувався навіть його шеф Леонід Кучма, так і не були реалізовані.

У 2004 році Медведчук зірвав політичний джек-пот, взявши в куми Путіна і дружину Медведєва - Світлану. Зі зростанням впливу нинішнього президента Росії зміцнював свої позиції в Україні й Віктор Володимирович. Спроби Януковича нейтралізувати його роль у країні зазнали фіаско. У дні Євромайдану Віктор Федорович, як свідчать дані слідства, 54 рази дзвонив Медведчуку, який, очевидно, був посередником між тодішньою українською владою і Кремлем.

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Показово, що 17 березня 2014 року США запровадили персональні санкції проти Віктора Медведчука, який, на їхню думку, своїми діями загрожував суверенітету і територіальній цілісності України. Але це не завадило йому зміцнювати свої позиції всередині країни. За останні сім років Медведчук перетворився на неофіційного представника президента РФ в Україні. Здавалося, цей його статус може змінити тільки одна людина - Путін. Але аж ніяк не Зеленський.

Чому Зеленський пішов проти Медведчука і Путіна

Санкції щодо Віктора Медведчука - дуже сильний і правильний крок з боку команди Зеленського. Так, СБУ ще необхідно буде довести звинувачення проти Медведчука, головне з яких - фінансування тероризму. Так, у Москві шоковані діями офіційного Києва. Але свою місію Володимир Зеленський виконав, вибивши з колоди "русского мира" "козирного туза" - голову політради ОПЗЖ.

Сергій Руденко

Сергій Руденко

Важко сказати, що саме спонукало нинішнього президента України піти на відкритий конфлікт з Медведчуком (читай - із Путіним). Звичайно, хотілося б вірити, що Зеленський нарешті став державником і нарешті відчув себе повноправним господарем України. Але моя версія прозаїчніша: Bellingcat анонсував публікацію розслідування про причини зриву спецоперації з затримання "вагнерівців", а ще влітку 2020-го з'явилася інформація, що арешту найманців завадило оточення Зеленського. 

А тепер уявіть собі: Bellingcat публікує своє розслідування і побічно підтверджує, що президент України або глава його офісу Андрій Єрмак причетні до провалу спецоперації. А ті у відповідь - санкції проти Медведчука. Погодьтеся, у нинішній ситуації краще вже бути ворогом Путіна, ніж державним зрадником, який завалив спецоперацію із затримання військових злочинців, причетних до агресії Росії на Донбасі.

Чим відповідатимуть Медведчук і Путін

Медведчук і Путін - представники старої радянської школи. Санкції Зеленського для них - особиста образа, особливо, якщо вони стосуються їхнього комфорту (заборона Віктору Володимировичу користуватися п'ятьма літаками). Сам Медведчук каже, що Зеленський своїми санкціями образив його дружину. Правда, кум Путіна забув згадати, що це він поставив під удар Оксану Марченко, записавши на неї свої 97 компаній і фірм, що працюють, зокрема, і в Росії.

Родина Медведчука вже публічно говорить про політичні переслідування з боку Зеленського. Оксана Марченко оголосила про початок своєї політичної кар'єри в ОПЗЖ. Її чоловік обіцяє дати президентові України гідну відсіч. Мабуть, за допомогою свого кремлівського кума.

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Санкції проти Медведчука поставили остаточну крапку в "цукерково-квітковому" періоді відносин між Зеленським і Путіним. У Москві ніколи не пробачать Зеленському обнулення кума президента РФ. Саме тому за останні три дні на Донбасі посилилися обстріли українських позицій. Перемир'я, яким так пишався Зеленський, вже немає. І на Сході України слід очікувати ескалації ситуації.

Коментар висловлює особисту думку автора. Вона може не збігатися з думкою української редакції і Deutsche Welle загалом.

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