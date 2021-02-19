Санкції проти Медведчука: секретар РНБО каже про свідому допомогу бойовикам

Рішення Ради національної безпеки і оборони про введення санкцій проти Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко були засновані на документах СБУ, що свідчать про їхню протиправну терористичну діяльність. Про це ввечері у п'ятницю, 19 лютого, заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

"Я не відкрию великої таємниці, і це відкрита інформація, що за 14 кілометрів від нашого кордону, на території Російської Федерації розташований один із нафтопереробних заводів, яким володіє Медведчук разом зі своєю дружиною і Козак, також разом зі своєю дружиною. І поставки нафтоматеріалів здійснюються на територію терористів, які вбивають наших бійців", - сказав він в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна". "У нас достатньо доказів того, що це терористичне угрупування, яке свідомо фінансує і допомагає бойовикам. На підставі чого було проведено сьогодні засідання, був звіт СБУ, були надані всі відповідні документи", - запевнив Данілов, цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна".

Данілов також розповів, що санкції проти Медведчука та інших осіб підтримали усі присутні на засіданні РНБО. "Я можу сказати, що голосування було майже одностайним, одна людина проголосувала з невеликим зауваженням. Була ситуація, пов'язана з тим, що треба вносити у закон про санкції додаткові аргументи", - зазначив він. За даними українських ЗМІ, із зауваженнями проголосував голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

Раніше цього дня голова Служби безпеки України Іван Баканов наголосив, що рішення РНБО про санкції проти Медведчука ґрунтується на матеріалах СБУ.

Рішення РНБО щодо санкцій вводиться в дію указом президента України. Відповідний указ на момент публікації новини на сайті президента України не оприлюднений.

Тим часом інтернет-видання "Українська правда", посилаючись на копію рішення РНБО, яка є в його розпорядженні, повідомило, що санкції проти Медведчука та Марченко запроваджені на три роки та передбачають п'ять заборон. Серед них: блокування активів - тимчасове обмеження права користуватися та розпоряджатися майном, обмеження торговельних операцій, зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань, анулювання або зупинку ліцензій на здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання дії спеціальних дозволів на користування надрами.

У партії "Опозиційна платформа - За життя", одним з лідерів якої є Віктор Медведчук, запровадження санкцій назвали "актом політичних репресій".