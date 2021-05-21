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Оксана Марченко

Оксана Марченко – українська телеведуча. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "Оксана Марченко".

Телеведуча Оксана Марченко є дружиною проросійського українського політика Віктора Медведчука. Як повідомляється, Марченко є власницею низки компаній, що працюють, зокрема, і в Росії. В лютому 2021 року Рада національної безпеки й оборони (РНБО) України оголосила запровадження санкцій проти Медведчука, його дружини Марченко та ще шести фізичних осіб. Під санкції підпадає все майно, яке є у Віктора Медведчука. Санкції запроваджені за статтею про фінансування тероризму. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Майкл Щур про жарти над Зеленським і Медведчуком, Євробачення та мовне питання (відео)

Майкл Щур про жарти над Зеленським і Медведчуком, Євробачення та мовне питання (відео) 21.05.2021

Як реагують на жарти Майкла Щура і "Телебачення Торонто" олігархи і президенти? Роман Вінтонів в ексклюзивному інтерв’ю DW про закон про мову, українськомовний Youtube, Go_A на "Євробаченні" та "всесильність" РНБО.

Майкл Щур "на шашликах" про олігархів, президентів і закон про мову (21.05.2021) 21.05.2021

Як реагують на жарти Майкла Щура і "Телебачення Торонто" олігархи і президенти? Чому неприпустимих жартів не буває, навіть якщо вони від "Дизель шоу"? З кого більше любить кепкувати - Зеленського чи Медведчука? Роман Вінтонів в інтерв’ю DW про закон про мову і українськомовний Youtube, етнофольк Go_A на "Євробаченні" та "всесильність" РНБО.
Коментар: Санкції Зеленського проти Медведчука - це виклик Путіну

Коментар: Санкції Зеленського проти Медведчука - це виклик Путіну 22.02.2021

Санкції проти Медведчука поставили остаточну крапку в "цукерково-квітковому" періоді відносин між Зеленським і Путіним, вважає Сергій Руденко.
Порошенко підтримав санкції проти Медведчука і чекає на його арешт

Порошенко підтримав санкції проти Медведчука і чекає на його арешт 21.02.2021

Санкції, запроваджені проти Віктора Медведчука, експрезидент Петро Порошенко вважає такими, що відповідають національним інтересам.

Зеленський увів у дію рішення РНБО про санкції проти Медведчука

Зеленський увів у дію рішення РНБО про санкції проти Медведчука 20.02.2021

Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо запровадженння санкцій проти Віктора Медведчука, його дружини та ще 6 фізичних і 19 юридичних осіб.
Дружина Медведчука Оксана Марченко заявила, що йде в політику

Дружина Медведчука Оксана Марченко заявила, що йде в політику 20.02.2021

Дружина Віктора Медведчука Оксана Марченко, заявила, що вступає до ОПЗЖ. Себе й свою родину Марченко вважає "майбутнім України".
Санкції проти Медведчука: секретар РНБО каже про свідому допомогу бойовикам

Санкції проти Медведчука: секретар РНБО каже про свідому допомогу бойовикам 19.02.2021

Санкції проти Віктора Медведчука були запроваджені через те, що він володіє нафтопереробним заводом в Росії, поставки з якого здійснюються на територію "терористів", стверджує секретар РНБО Олексій Данілов.

ОПЗЖ назвала санкції проти Медведчука актом політичних репресій

ОПЗЖ назвала санкції проти Медведчука "актом політичних репресій" 19.02.2021

У відповідь на санкції проти Віктора Медведчука ОПЗЖ заявила, що буде боротися, щоб довести до кінця імпічмент президента Володимира Зеленського. Там це назвали "питанням життя і смерті української демократії".