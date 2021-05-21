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Оксана Марченко – українська телеведуча. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "Оксана Марченко".
Телеведуча Оксана Марченко є дружиною проросійського українського політика Віктора Медведчука. Як повідомляється, Марченко є власницею низки компаній, що працюють, зокрема, і в Росії. В лютому 2021 року Рада національної безпеки й оборони (РНБО) України оголосила запровадження санкцій проти Медведчука, його дружини Марченко та ще шести фізичних осіб. Під санкції підпадає все майно, яке є у Віктора Медведчука. Санкції запроваджені за статтею про фінансування тероризму. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Як реагують на жарти Майкла Щура і "Телебачення Торонто" олігархи і президенти? Роман Вінтонів в ексклюзивному інтерв’ю DW про закон про мову, українськомовний Youtube, Go_A на "Євробаченні" та "всесильність" РНБО.
Як реагують на жарти Майкла Щура і "Телебачення Торонто" олігархи і президенти? Чому неприпустимих жартів не буває, навіть якщо вони від "Дизель шоу"? З кого більше любить кепкувати - Зеленського чи Медведчука? Роман Вінтонів в інтерв’ю DW про закон про мову і українськомовний Youtube, етнофольк Go_A на "Євробаченні" та "всесильність" РНБО.