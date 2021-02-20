 Порошенко підтримав санкції проти Медведчука і чекає на його арешт | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.02.2021

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Порошенко підтримав санкції проти Медведчука і чекає на його арешт

Санкції, запроваджені проти Віктора Медведчука, експрезидент Петро Порошенко вважає такими, що відповідають національним інтересам.

Петро Порошенко прокоментував санкції, запроваджені проти Медведчука

Петро Порошенко прокоментував санкції, запроваджені проти Медведчука

Лідер партії "Європейська солідарність", експрезидент України та народний депутат Верховної Ради Петро Порошенко підтримав санкції проти народного депутата Віктора Медведчука, а також очікує від Служби безпеки та Генеральної прокуратури України негайних процесуальних дій щодо інших нардепів, які потрапили під санкції.

"Підтримую рішення РНБО і оприлюднений в суботу указ президента про застосування санкцій щодо Медведчука як політичне рішення, яке відповідає національним інтересам", - написав Порошенко ввечері у суботу, 20 лютого, у соцмережі Facebook.

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Він наголосив, що очікує від СБУ та офісу генпрокурора "негайних процесуальних дій щодо народних депутатів, які потрапили під санкції, а саме - подання до суду щодо обрання запобіжного заходу, який не може бути іншим, ніж арешт".

"Зупинити антиукраїнську діяльність політиків"

Також політик повідомив, що звернувся до Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, щоб той позбавив ліцензії і телеканал "Наш".

Порошенко закликав народних депутатів фракції "Слуга народу" та інших парламентаріїв розглянути як першочергові законопроекти фракції "Європейської солідарності" у Верховній Раді про кримінальну відповідальність за колабораціонізм, і законопроєкт щодо недопущення поширення в Україні тез російської пропаганди на кшталт тези про нібито громадянську війну. "Це дозволить зупиняти антиукраїнську діяльність не лише окремих політиків, але й політичних партій на кшталт ОПЗЖ", переконаний політик.

Порошенко також закликав "не забувати, що нове керівництво Генеральної прокуратури спустило на гальмах кримінальну справу проти Медведчука за статтею "державна зрада", яку на початку 2019 року тодішня ГПУ порушила за заявою Ради національної безпеки та оборони.

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Нагадаємо, 20 лютого президент України Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО від 19 лютого, яким було запроваджено санкції проти голови політради партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) Віктора Медведчука, його дружини Оксани Марченко та ще шести фізичних осіб.  Під санкції підпадає все майно, яке є у Віктора Медведчука. Санкції запроваджені за статтею про фінансування тероризму.

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