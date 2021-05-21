 Майкл Щур про жарти над Зеленським і Медведчуком, Євробачення та мовне питання (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 21.05.2021

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Політика й суспільство

Майкл Щур про жарти над Зеленським і Медведчуком, Євробачення та мовне питання (відео)

Як реагують на жарти Майкла Щура і "Телебачення Торонто" олігархи і президенти? Роман Вінтонів в ексклюзивному інтерв’ю DW про закон про мову, українськомовний Youtube, Go_A на "Євробаченні" та "всесильність" РНБО.

Videostill | Michael Schtschur alias Roman Wintoniw

Роман Вінтонів (він же Майкл Щур) під час "шашличного" інтерв'ю з DW

"Я ж теж частина цього суспільства. Я ж бачу весь треш, який нас оточує. Люди навчилися використовувати лайно це для своїх інтересів. Ти їм кажеш: "Чуваки, це ж лайно? -  Іди, це ж мій бізнес! Я на лайні бізнес роблю. - Ти ж лайно продаєш! -  Іди геть звідси, що ти причепився! - Чувак, ти припаркувався як лайно. - Так, лайно! Всі лайно". І ти такий ходиш і думаєш: коли в цьому суспільстві помінялися правила? Коли стало нормальним жити в лайні. Я не в курсі..."  
Дивитися повністю інтерв'ю з Романом Вінтонівим, він же Майкл Щур, тут:

DW.COM

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