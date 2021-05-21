Майкл Щур про жарти над Зеленським і Медведчуком, Євробачення та мовне питання (відео)

"Я ж теж частина цього суспільства. Я ж бачу весь треш, який нас оточує. Люди навчилися використовувати лайно це для своїх інтересів. Ти їм кажеш: "Чуваки, це ж лайно? - Іди, це ж мій бізнес! Я на лайні бізнес роблю. - Ти ж лайно продаєш! - Іди геть звідси, що ти причепився! - Чувак, ти припаркувався як лайно. - Так, лайно! Всі лайно". І ти такий ходиш і думаєш: коли в цьому суспільстві помінялися правила? Коли стало нормальним жити в лайні. Я не в курсі..."

Дивитися повністю інтерв'ю з Романом Вінтонівим, він же Майкл Щур, тут: