Майкл Щур про жарти над Зеленським і Медведчуком, Євробачення та мовне питання (відео)

Як реагують на жарти Майкла Щура і "Телебачення Торонто" олігархи і президенти? Роман Вінтонів в ексклюзивному інтерв’ю DW про закон про мову, українськомовний Youtube, Go_A на "Євробаченні" та "всесильність" РНБО.
"Я ж теж частина цього суспільства. Я ж бачу весь треш, який нас оточує. Люди навчилися використовувати лайно це для своїх інтересів. Ти їм кажеш: "Чуваки, це ж лайно? - Іди, це ж мій бізнес! Я на лайні бізнес роблю. - Ти ж лайно продаєш! - Іди геть звідси, що ти причепився! - Чувак, ти припаркувався як лайно. - Так, лайно! Всі лайно". І ти такий ходиш і думаєш: коли в цьому суспільстві помінялися правила? Коли стало нормальним жити в лайні. Я не в курсі..."
Дивитися повністю інтерв'ю з Романом Вінтонівим, він же Майкл Щур, тут:
Солістка гурту GO_A перед поїздкою на "Євробачення" до Роттердаму розповіла DW про виступи на фронті, фанатів з РФ та зв'язок між піснею "Шум", яку везуть на пісенний конкурс, та Чорнобильською катастрофою.
Сфера послуг в Україні вже за місяць має заговорити державною мовою. Це стосується усіх без винятку установ і компаній незалежно від форми власності. Чи готові магазини й заправки повністю перейти на українську?