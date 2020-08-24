 Закон про мову в дії, або Як львів′янка навчає Сєвєродонецьк української (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 24.08.2020

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Політика й суспільство

Закон про мову в дії, або Як львів'янка навчає Сєвєродонецьк української (відео)

У той час, як у Києві розмірковують про необхідність змінити мовний закон і гарантувати ширше використання російської на Донбасі, місцеві навпаки нарікають, що хотіли б більше можливостей для спілкування українською.

Мар'яна Вольська, організаторка Україномовного розмовного клубу в Сєвєродонецьку (DW/M. Berdnik)

Мар'яна Вольська, організаторка "Україномовного розмовного клубу" в Сєвєродонецьку

Уже понад рік Мар'яна Вольська після роботи у школі двічі на тиждень поспішає до своїх дорослих учнів. На зустрічі "Україномовного розмовного клубу" в офіс волонтерської організації "Восток СОС" до неї щоразу приходять близько двадцяти мешканців Сєвєродонецька, для яких це - чи не єдина можливість поспілкуватися українською. Дивіться репортаж DW:

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