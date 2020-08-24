Закон про мову в дії, або Як львів'янка навчає Сєвєродонецьк української (відео)

У той час, як у Києві розмірковують про необхідність змінити мовний закон і гарантувати ширше використання російської на Донбасі, місцеві навпаки нарікають, що хотіли б більше можливостей для спілкування українською.
Уже понад рік Мар'яна Вольська після роботи у школі двічі на тиждень поспішає до своїх дорослих учнів. На зустрічі "Україномовного розмовного клубу" в офіс волонтерської організації "Восток СОС" до неї щоразу приходять близько двадцяти мешканців Сєвєродонецька, для яких це - чи не єдина можливість поспілкуватися українською. Дивіться репортаж DW:
Ветеран АТО Сергій Свириденко з нуля заснував екоферму неподалік Костянтинівки. Нині виходець з Донецька продає сири і м'ясні делікатеси по всій країні і планує розвивати зелений туризм на Донбасі. Репортаж DW.
Вікторія захищала Україну, воюючи на Донбасі. Як хлопець. Саме у лавах Збройних сил України прийшло остаточне розуміння щодо необхідності зміни статі. Як це було - прямою мовою в ексклюзивному матеріалі DW.
"На тебе чекають вдома" - єдина в Україні програма з реінтеграції колишніх сепаратистів, які вирішили повернутись до мирного життя. DW поспілкувалась з колишнім "міністром культури ДНР", який скористався програмою.
Відрізок фронту біля КПВВ "Гнутове" неподалік Маріуполя може стати наступною ділянкою розведення військ на Донбасі. Що думають про розведення місцеві мешканці і військові - у репортажі DW.