Закон про мову в дії, або Як львів'янка навчає Сєвєродонецьк української (відео)

Уже понад рік Мар'яна Вольська після роботи у школі двічі на тиждень поспішає до своїх дорослих учнів. На зустрічі "Україномовного розмовного клубу" в офіс волонтерської організації "Восток СОС" до неї щоразу приходять близько двадцяти мешканців Сєвєродонецька, для яких це - чи не єдина можливість поспілкуватися українською. Дивіться репортаж DW:

