 Закон про мову: чи готова сфера послуг говорити українською (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 18.12.2020

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Політика й суспільство

Закон про мову: чи готова сфера послуг говорити українською (відео)

Сфера послуг в Україні вже за місяць має заговорити державною мовою. Це стосується усіх без винятку установ і компаній незалежно від форми власності. Чи готові магазини й заправки повністю перейти на українську?

З 16 січня 2021 року всі без винятку заклади, що надають послуги чи продають товари, мають перейти на українську

З 16 січня 2021 року всі без винятку заклади, що надають послуги чи продають товари, мають перейти на українську

Уже за місяць магазини, заправки, банки, бари та інші заклади мають перейти на українську мову у спілкуванні з клієнтами. Таке зобов’язання містить одна зі статей закону про мову, ухваленого в 2018 році. DW разом з популярним україномовним тіктокером Данилом Гайдамахою перевірила, чи готова сфера послуг до таких змін. Ось результати експерименту:

 

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Докладно

З 16 січня 2021 року всі без винятку заклади, що надають послуги чи продають товари, мають перейти на українську

Закон про мову: чи готова сфера послуг говорити українською?

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