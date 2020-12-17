Закон про мову: чи готова сфера послуг говорити українською (відео)

Уже за місяць магазини, заправки, банки, бари та інші заклади мають перейти на українську мову у спілкуванні з клієнтами. Таке зобов’язання містить одна зі статей закону про мову, ухваленого в 2018 році. DW разом з популярним україномовним тіктокером Данилом Гайдамахою перевірила, чи готова сфера послуг до таких змін. Ось результати експерименту: