 Солістка GO_A про ″Євробачення″, український фольк та російських фанатів (відео) | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 10.05.2021

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Культура й стиль життя

Солістка GO_A про "Євробачення", український фольк та російських фанатів (відео)

Солістка гурту GO_A перед поїздкою на "Євробачення" до Роттердаму розповіла DW про виступи на фронті, фанатів з РФ та зв'язок між піснею "Шум", яку везуть на пісенний конкурс, та Чорнобильською катастрофою.

Ukraine Kiew Eurovison Teilnehmer Go-A

Катерина Павленко, солістка українського гурту GO_A, що представить Україну на Євробаченні-2021" з піснею "Шум, поділилася з DW своїми думками про війну на Донбасі, українські квоти у музиці, патріотизм і шароварщину, російських фанатів і "Євробачення". Дивіться повне інтерв'ю DW:

 

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