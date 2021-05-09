Солістка GO_A про "Євробачення", український фольк та російських фанатів (відео)

Солістка гурту GO_A перед поїздкою на "Євробачення" до Роттердаму розповіла DW про виступи на фронті, фанатів з РФ та зв'язок між піснею "Шум", яку везуть на пісенний конкурс, та Чорнобильською катастрофою.
Катерина Павленко, солістка українського гурту GO_A, що представить Україну на Євробаченні-2021" з піснею "Шум, поділилася з DW своїми думками про війну на Донбасі, українські квоти у музиці, патріотизм і шароварщину, російських фанатів і "Євробачення". Дивіться повне інтерв'ю DW:
Бере Росія участь у конкурсі чи ні - для більшості людей вже великої різниці немає, вважають німецькі експерти. Гучні політичні скандали на "Євробаченні" швидко відходять на другий план.
Для декого зона відчуження навколо ЧАЕС - радіоактивний смітник. Для когось - туристичний магніт та локація для фотосесій. А для мародерів - невичерпне джерело металобрухту. У чому полягає "чорнобильська магія"?