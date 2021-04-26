Чорнобиль через 35 років: радіоактивний смітник чи джерело натхнення? (відео)

Письменник Маркіян Камиш відкрив літературний потенціал закритої території розміром з Люксембург. Він сподівається, що Чорнобильська зона відчуження, зокрема Прип'ять, рано чи пізно таки увійде у список Світової спадщини ЮНЕСКО. Це дасть можливість краще захистити місто та зберегти його для наступних поколінь. Для кожного зона відчуження навколо ЧАЕС щось особливе. А що це для вас?