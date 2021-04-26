Чорнобиль через 35 років: радіоактивний смітник чи джерело натхнення? (відео)

Для декого зона відчуження навколо ЧАЕС - радіоактивний смітник. Для когось - туристичний магніт та локація для фотосесій. А для мародерів - невичерпне джерело металобрухту. У чому полягає "чорнобильська магія"?
Письменник Маркіян Камиш відкрив літературний потенціал закритої території розміром з Люксембург. Він сподівається, що Чорнобильська зона відчуження, зокрема Прип'ять, рано чи пізно таки увійде у список Світової спадщини ЮНЕСКО. Це дасть можливість краще захистити місто та зберегти його для наступних поколінь. Для кожного зона відчуження навколо ЧАЕС щось особливе. А що це для вас?
Пожежу в Чорнобильській зоні, найбільшу з часів катастрофи на ЧАЕС, нарешті вдалося погасити - пожежникам допоміг дощ. Проте експерти кажуть, що радіоактивні ліси будь-якої миті можуть спалахнути знову. Чому?
Відкриття ринку землі нетерпляче очікують неподалік від Чорнобильської АЕС. Місцеві сподіваються отримати можливість придбати тисячі гектарів землі, яка офіційно вважається радіоактивною. Чи можливо це? Репортаж DW.