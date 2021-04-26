 Чорнобиль через 35 років: радіоактивний смітник чи джерело натхнення? (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 26.04.2021

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Політика й суспільство

Чорнобиль через 35 років: радіоактивний смітник чи джерело натхнення? (відео)

Для декого зона відчуження навколо ЧАЕС - радіоактивний смітник. Для когось - туристичний магніт та локація для фотосесій. А для мародерів - невичерпне джерело металобрухту. У чому полягає "чорнобильська магія"?

Місто-привид Прип'ять у Чорнобильській зоні відчуження

Місто-привид Прип'ять у Чорнобильській зоні відчуження

Письменник Маркіян Камиш відкрив літературний потенціал закритої території розміром з Люксембург. Він сподівається, що Чорнобильська зона відчуження, зокрема Прип'ять, рано чи пізно таки увійде у список Світової спадщини ЮНЕСКО. Це дасть можливість краще захистити місто та зберегти його для наступних поколінь. Для кожного зона відчуження навколо ЧАЕС щось особливе. А що це для вас? 

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Пожежі в Чорнобильській зоні: як захистити зону відчуження від паліїв (відео)

Пожежу в Чорнобильській зоні, найбільшу з часів катастрофи на ЧАЕС, нарешті вдалося погасити - пожежникам допоміг дощ. Проте експерти кажуть, що радіоактивні ліси будь-якої миті можуть спалахнути знову. Чому?  

"Чорнобильська земля" на продаж: земельна реформа у зоні відчуження (відео)

Відкриття ринку землі нетерпляче очікують неподалік від Чорнобильської АЕС. Місцеві сподіваються отримати можливість придбати тисячі гектарів землі, яка офіційно вважається радіоактивною. Чи можливо це? Репортаж DW.  

Що робити з Прип’яттю під ЧАЕС: зберегти чи зруйнувати (відео)

Чи є у Прип’яті майбутнє? Чому покинуте місто потребує охоронного статусу? Чи реально врятувати його після років вандалізму і мародерства? Інтерв'ю DW з громадським активістом Олександром Сиротою.  

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