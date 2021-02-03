Санкції проти телеканалів - заради рейтингів чи заради України?

У вересні 2019 року президент Володимир Зеленський заявляв, що у нього немає повноважень закривати телеканали. Нині ж він своїм указом ввів у дію рішення Ради нацбезпеки та оборони (РНБО) про застосування санкцій проти Тараса Козака і його телеканалів NewsOne, Zik та 112 Україна. Тарас Козак є депутатом Верховної Ради від проросійської політичної партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) та вважається близьким другом Віктора Медведчука. У спільній заяві трьох телеканалів, які потрапили під санкції, називали запровадження санкцій "політичною розправою над неугодними ЗМІ".

Своє рішення Зеленський пояснив з боротьбою з "пропагандою, профінансованою агресором проти нашої країни, яка підриває Україну на шляху до європейської та євроатлантичної інтеграції". Про це український президент написав у своєму англомовному повідомленні у Twitter. Водночас він запевнив, що "Україна рішуче підтримує свободу слова".

Запровадження санкцій проти телеканалів Володимир Зеленський пояснив боротьбою з "пропагандою, профінансованою агресором"

Голова Служби безпеки України (СБУ) Іван Баканов повідомив, що ініціатива введення санкцій належить Верховній Раді та його відомству. За його словами, враховуючи дані, якими володіє служба безпеки, а також численні порушення законодавства в сфері телерадіомовлення, зафіксовані Національною радою України з питань телебачення та радіомовлення, СБУ надала обґрунтовані рекомендації РНБО прийняти рішення про санкції. "Проти України ведеться гібридна війна, зокрема, й на інформаційному полі. Ми маємо системно їй протидіяти, аби захистити інтереси держави", - цитує слова Баканова прес-служба СБУ.

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Політичні виправдання

Ще у 2018 році депутати тодішньої Верховної Ради ухвалили постанову про застосування персональних економічних санкцій до Тараса Козака, як номінального власника телеканалів NewsOne, Zik та 112, які в Україні називають "медіаімперією Віктора Медведчука". Але тодішній склад РНБО так і не ухвалив рішення про застосування цих санкцій. Не ввів їх у дію і тодішній президент Петро Порошенко.

"Єдина причина, з якої постанова не була реалізована тоді, полягає в тому, що вона наклалась на початок виборчої кампанії. Закриття каналів під час виборів створило би фундаментальну проблему з їхнім визнанням як чесних та прозорих", - пояснює зараз Порошенко та констатує, що на виборах він програв, а до влади прийшов Володимир Зеленський.

Петро Порошенко сподівається, що Зеленський ретельно підготував обґрунтування для застосування санкцій, яке, на його думку, знадобиться в судах

Нинішнє ж рішення Зеленського про застосування санкцій до Козака та його телеканалів Порошенко підтримує. "Ми розуміємо, що воно стало прямим наслідком американських санкцій проти представників російської п'ятої колони, які проводили свої кампанії на зазначених телеканалах", - заявив Порошенко. Водночас він висловив сподівання, що Зеленський ретельно підготував обґрунтування для застосування санкцій, яке, за його словами, знадобиться в судах.

Також депутатка з фракції "Батьківщини" Альона Шкрум вказала на можливість продовження суперечки в судах. "Дуже сподіваюсь, що Президент і РНБО добре усвідомлюють: такі рішення мають бути просто ідеально юридично вивірені. На мільярд відсотків та до найменших дрібниць. Особливо знаючи нашу сучасну українську Феміду", - зазначила Шкрум на своїй сторінці в соціальній мережі "Facebook".

У партії "Голос" теж привітали санкції РНБО "проти п'ятої колони РФ в Україні", як зазначається в письмовій заяві цієї політичної сили, яка була оприлюднена в середу, 3 січня. "Але заборона працювати на державу-агресора повинна бути системною, тому наступним кроком має стати криміналізація сепаратних переговорів з ворогом", - наголошується далі в тексті заяви. Представники "Голосу" нагадали, що відповідний законопроєкт, розроблений експертами цієї партії, чекає на прийняття в парламенті вже більше року.

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Продовження слід очікувати в суді

Те, що вся ця історія знайде своє продовження в судах, сумніватися не доводиться. Віктор Медведчук, виступаючи у Верховній Раді, заявив, що рішення Зеленського є незаконним, оскільки санкції не можна запроваджувати проти громадян України. Він заперечив зв’язок телеканалів 112 Україна, Zik та NewsOne з Росією. Віктор Медведчук вважає, що застосувати санкції Зеленському порадив хтось ззовні й це є "елемент зовнішнього управління". За словами Медведчука, працівники телеканалів постраждали від "бєспредєла" й "узурпації влади".

Віктор Медведчук заперечує зв’язок телеканалів 112 Україна, Zik та NewsOne з Росією. На фото: Медведчук (праворуч) під час зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним у листопаді 2017 року

В ОПЗЖ уже заявили про намір провести позаплановий з’їзд своєї партії, аби визначитися зі своїми подальшими діями і пригрозили Зеленському імпічментом. "Сьогодні ви вдарили в серце демократії - у свободу слова. Існування демократичної незалежної України під загрозою", - заявив один з лідерів парламентської фракції ОПЗЖ Вадим Рабінович під час виступу з трибуни Верховної Ради.

Тим часом громадські організації та представники експертного співтовариства оприлюднили спільну заяву про те, що санкції проти телеканалів 112 Україна, NewsOne і ZIK не становлять загрози свободі слова. "Телеканали 112, ZIK та Newsone не можна вважати справжніми ЗМІ, які мають намір надавати об’єктивну та неупереджену інформацію на благо громадськості. Вони поводяться як інструменти злочинного впливу, спрямовані передавати наративи кремлівської пропаганди під маскою українських ЗМІ", - йдеться в заяві. Її підписали Український кризовий медіацентр, ГО Детектор медіа, StopFake, VoxCheck, Euromaidan Press та Центр досліджень армії, конверсії та роззброєння та інші.

Причина в рейтингах?

Деякі аналітики не виключають, що рішення про санкції щодо телеканалів, яким закидають російську пропаганду, обумовлене прагненням президента підняти свої рейтинги. Як наголосив експерт Центру політико-правових реформ Микола Хавронюк, рішення про застосування санкцій до NewsOne, Zik та 112 Україна важливе й потрібне, однак з’явилося не вчасно з точки зору інтересів українців. "Шкода, що воно не обґрунтоване державницькою позицією, бо тоді воно мало би з’явитися принаймні ще рік тому, а є реакцією на стрімке падіння персонального рейтингу Зеленського й партійного рейтингу "Слуги народу", - сказав Хавронюк у розмові з DW. Він констатував, що, згідно з останніми соціологічними дослідженнями, ОПЗЖ завдяки своїм медіа-ресурсам вдалось покращити свої рейтинги. "А це не входить у плани Зеленського", - сказав Хавронюк. Експерт не виключає, що після рішення про санкції рейтинги президента "припинять круте піке та вирівняються".

За останніми результатами опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного наприкінці січня, президент Володимир Зеленський ще тримає лідерство в президентському рейтингу, але його популярність серед виборців у порівнянні з груднем 2020 року впала з 27 до 22 відсотків. Другим у рейтингу йде колишній президент Петро Порошенко, а третім - член політради ОПЗЖ Юрій Бойко, які мають відповідно 13,7 та 13,5 відсотка підтримки виборців. А в рейтингу політичних партій ОПЗЖ вже випереджає "Слугу народу". ОПЗЖ готові підтримати 24 відсотки виборців, коли "Слугу народу" лише 18 відсотків.