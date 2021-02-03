 США підтримали санкції щодо телеканалів ″112 Україна″, NewsOne та ZIK | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.02.2021

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США підтримали санкції щодо телеканалів "112 Україна", NewsOne та ZIK

У посольстві США в Україні наголосили на необхідності працювати разом, щоб не "давати застосовувати дезінформацію як зброю в інформаційній війні проти суверенних держав".

США підтримали санкції щодо телеканалів 112 Україна, NewsOne і ZIK

США підтримали санкції щодо телеканалів "112 Україна", NewsOne і ZIK

США підтримують зусилля з протидії зловмисному впливу Росії, які докладає Україна на захист свого суверенітету й територіальної цілісності, заявляє у середу, 3 лютого, посольство США в Україні на своїй сторінці у Facebook.

"США підтримують зусилля з протидії зловмисному впливу Росії, докладені вчора Україною на захист свого суверенітету й територіальної цілісності та відповідно до українського законодавства. Ми всі маємо працювати разом, щоб не давати застосовувати дезінформацію як зброю в інформаційній війні проти суверенних держав", - йдеться у заяві посольства.

Санкції щодо телеканалів "112 Україна", NewsOne і ZIK

Рішення запровадити санкції щодо 112, ZIK і NewsOne строком на п'ять років Зеленський ухвалив напередодні, 2 лютого, увівши своїм указом в дію відповідний акт Ради національної безпеки і оборони. Ідеться про блокування активів, запобігання виведенню капіталів за межі України, анулювання або призупинення ліцензій та інших дозволів і обмеження торговельних та інших операцій. Також мовники тепер не зможуть користуватися радіочастотним ресурсом України та для них припинять надавати послуги з ретрансляції і розповсюдження телепрограм.

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Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк назвав рішення про блокування каналів очікуваними та очевидними. "Дані телеканали досить активно і часто відкрито використовуються як інструменти чужої іноземної пропаганди в Україні", - пояснив Подоляк.

112, Newsone і ZIK називають санкції "розправою"

У спільній заяві усіх трьох телеканалів, опублікованій на сайті 112,накладені на них санкції названо "політичною розправою над неугодними ЗМІ". Мовники вважають, що рішення ухвалено "під надуманим приводом" та обіцяють боротися "за своє право мовити для українців".

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Один з лідерів парламентської фракції "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) Вадим Рабінович під час виступу з трибуни Верховної Ради заявив, що його політична сила ініціює імпічмент Зеленського через запровадження санкцій. "Сьогодні вперше за всю історію існування незалежної України було відключено відразу три провідні телеканали... Існування демократичної незалежної України під загрозою", - заявив політик.

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На запровадження санкцій відреагував і інший лідер ОПЗЖ Віктор Медведчук, з яким пов'язують підсанкційні канали. Він заявив, що рішення Зеленського є незаконним, адже санкції не можна запроваджувати проти громадян України.

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