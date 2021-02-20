 Україна націоналізує нафтопровід Самара-Західний напрямок | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.02.2021

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Україна націоналізує нафтопровід Самара-Західний напрямок

Зеленський ввів у дію рішення РНБО, яким нафтопровід має бути переданий у державну власність. Уряд визначить, який з органів влади відповідатиме з його експлуатацію.

Робітник повертає вентиль на компресорній станції

Рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) "Про вжиття заходів для захисту майнових інтересів держави", введене у дію у суботу, 20 лютого, президентом України Володимиром Зеленським, передбачає, серед іншого, націоналізацію нафтопродуктопроводів Самара-Західний напрямок і Грозний-Армавір-Трудоваяким. Цим рішенням Кабміну доручено визначити центральний орган виконавчої влади, відповідальний за збереження та експлуатацію частини цих нафтопродуктопроводів, що проходять територією України. 

При цьому вимога передати трубопроводи міститься ще у рішенні Ради національної безпеки і оборони від 6 травня 2015 року. Однак у документі, ухваленому РНБО 19 лютого вона, наголошується знову. При цьому в документі зазначається, що втрата державного контролю над цими об'єктами відбулася саме внаслідок "бездіяльності уряду".

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СБУ перевірить законність передачі трубопроводів

Зазначається, що уряду разом із Службою безпеки України (СБУ) доручено перевірити дотримання законодавства під час передачі в експлуатацію та відчуження частини трубопроводів Самара-Західний напрямок і Грозний-Армавір-Трудова. РНБО також вимагає перевірити законність транзиту та транспортування нафти та нафтопродуктів цими трубопроводами.

Також Офісу генерального прокурора спільно з Національним антикорупційним бюро України (НАБУ) доручено забезпечити захист інтересів держави щодо прав власності на ці нафтопроводи.

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Експлуатантів трубопроводів пов'язують з Медведчуком

Українська ділянка трубопроводу Самара-Західний напрямок належить компанії "Прикарпатзахідтранс" з Рівного. Через неї дизельне пальне з Росії та Білорусі прокачується як для внутрішніх потреб України, так і для транзиту до Європи, зокрема до Угорщини.

Українські ЗМІ повідомляють, що власниками компанії є білоруський бізнесмен Микола Воробей та німецький громадянин Анатолій Шефер. При цьому Шефера пов'язанують із лідером української партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктором Медведчуком, проти якого напередодні також було запроваджено санкції РНБО.

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