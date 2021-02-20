США підтримують українські санкції проти Медведчука

Посольство Сполучених Штатів в Україні висловило підтримку запровадженню санкцій Радою національної безпеки і оборони (РНБО) України проти українського політика Віктора Медведчука. Про це повідомляється в суботу, 20 лютого, на Twitter-сторінці посольства. "Ми підтримуємо зусилля України щодо захисту свого суверенітету та територіальної цілісності через запровадження санкцій", - йдеться в повідомленні.

Диппредставництво США в Україні також нагадало, що Медведчук з 2014 року перебуває під американськими санкціями "за підрив безпеки, територіальної цілісності та демократичних інститутів України".

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Як повідомлялося, своїм рішенням від 19 лютого РНБО оголосила запровадження санкцій проти голови політради партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) Віктора Медведчука, його дружини Оксани Марченко та ще шести фізичних осіб. Під санкції підпадає все майно, яке є у Віктора Медведчука. Санкції запроваджені за статтею про фінансування тероризму.

Загалом санкції запроваджено стосовно восьми фізичних осіб і 19 компаній. Окрім Медведчука та Марченко, в санкційний список внесені громадяни РФ Костянтин Вацковський, Віталій Донченко, Сергій Лісагор, Олександр Маслюк, Михайло Попов та громадянка України Наталія Лавренюк.

Окрім того, санкції накладено і на п'ять літаків, на яких здійснювалися перельоти за маршрутом Київ-Москва, а також на компанії, які обслуговують ці літаки.

У ОПЗЖ, своєю чергою, назвали ці санкції проти Медвечука та його оточення "актом політичних репресій", а сам Медведчук запевнив, що він не тікатиме з України через ці "незаконні" обмеження.

Раніше цього дня Кремль висловив занепокоєння через санкції РНБО проти Медведчука.