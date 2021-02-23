Євросоюз розгляне конкретні ідеї України щодо деокупації Криму

Європейський Союз готовий розглянути конкретні ідеї України щодо відновлення її територіальної цілісності в Криму.
Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що ЄС вітає дипломатичні зусилля, спрямовані на відновлення суверенітету та територіальної цілісності України в межах її кордонів, визнаних міжнародною спільнотою. Також Брюссель розгляне конкретні ідеї України в цьому напрямку відповідно до запровадженої політики невизнання.
Відповідну заяву від імені Борреля опублікував речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано в четвер, 25 лютого, до сьомої річниці незаконної анексії Криму та міста Севастополя Російською Федерацією, яка відзначається в Україні 26 лютого 2021 року.
"Сім років від насильницької та незаконної анексії Автономної Республіки Крим та міста Севастополь Російською Федерацією, Європейський Союз непохитно відстоює суверенітет та територіальну цілісність України в межах її кордонів, визнаних міжнародною спільнотою", - наголосив глава європейської дипломатії.
У ЄС нагадали, що не визнають і не визнаватимуть проведення Росією виборів на території Криму. Водночас посилена мілітаризація Криму Росією продовжує негативно впливати на безпекову ситуацію в Чорноморському регіоні. Також у Брюсселі нагадали, що РФ порушує міжнародне гуманітарне право, бо Росія нав'язала своє громадянство та здійснює призов жителів Криму до лав її збройних сил.
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"Більше того, Російська Федерація повинна припинити змінювати демографічний склад півострова, шляхом переселення власного населення на окуповану територію", - підкреслюється у заяві.
Також Європейський Союз засуджує будівництво Керченського мосту і відкриття ділянки залізничного сполучення без згоди України. Ці дії у ЄС назвали "подальшими спробами насильницької інтеграції анексованого півострова до Росії та подальшим порушенням суверенітету та територіальної цілісності України".
Крім того, у ЄС нагадали, що після незаконної анексії ситуація у сфері прав людини в Криму суттєво погіршилася. "Жителі півострова зазнають систематичних обмежень їхніх основоположних свобод, таких як свобода волевиявлення, свобода віросповідання, свобода участі в об'єднаннях, а також право на мирні зібрання. Журналісти, правозахисники та судові адвокати зіштовхуються із залякуванням та втручанням у свою діяльність. Кримські татари піддаються неприйнятним переслідуванням, утискам та зазнають грубих порушень своїх прав", - наголошується у заяві.
У документі також звертається увага на те, що слід ретельно розслідувати усі нерозкриті випадки порушень прав людини та зловживань, такі як насильницькі зникнення, катування, вбивства, насильство, політично мотивовані переслідування, дискримінація і приниження.
"Слід негайно звільнити усіх затриманих на Кримському півострові та ув'язнених з порушенням міжнародного права, включаючи Еміра-Усеїна Куку і 5 інших звинувачуваних, засуджених за тією ж справою, Олега Приходька, а також нещодавно ув'язнених Енвера Омерова, Різу Омерова та Айдера Джаппарова. Слід скасувати заборону на діяльність Меджлісу, органу самоврядування кримських татар", - підкреслили в ЄС.
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