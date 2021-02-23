 Євросоюз розгляне конкретні ідеї України щодо деокупації Криму | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.02.2021

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Євросоюз розгляне конкретні ідеї України щодо деокупації Криму

Європейський Союз готовий розглянути конкретні ідеї України щодо відновлення її територіальної цілісності в Криму.

Місцеві жителі Севастополя святкують річницю анексії Криму

Місцеві жителі Севастополя святкують річницю анексії Криму (архівне фото)

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що ЄС вітає дипломатичні зусилля, спрямовані на відновлення суверенітету та територіальної цілісності України в межах її кордонів, визнаних міжнародною спільнотою. Також Брюссель розгляне конкретні ідеї України в цьому напрямку відповідно до запровадженої політики невизнання.

Відповідну заяву від імені Борреля опублікував речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано в четвер, 25 лютого, до сьомої річниці незаконної анексії Криму та міста Севастополя Російською Федерацією, яка відзначається в Україні 26 лютого 2021 року.

"Сім років від насильницької та незаконної анексії Автономної Республіки Крим та міста Севастополь Російською Федерацією, Європейський Союз непохитно відстоює суверенітет та територіальну цілісність України в межах її кордонів, визнаних міжнародною спільнотою", - наголосив глава європейської дипломатії.

У ЄС нагадали, що не визнають і не визнаватимуть проведення Росією виборів на території Криму. Водночас посилена мілітаризація Криму Росією продовжує негативно впливати на безпекову ситуацію в Чорноморському регіоні. Також у Брюсселі нагадали, що РФ порушує міжнародне гуманітарне право, бо Росія нав'язала своє громадянство та здійснює призов жителів Криму до лав її збройних сил.

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"Більше того, Російська Федерація повинна припинити змінювати демографічний склад півострова, шляхом переселення власного населення на окуповану територію", - підкреслюється у заяві.

Також Європейський Союз засуджує будівництво Керченського мосту і відкриття ділянки залізничного сполучення без згоди України. Ці дії у ЄС назвали "подальшими спробами насильницької інтеграції анексованого півострова до Росії та подальшим порушенням суверенітету та територіальної цілісності України".

Крім того, у ЄС нагадали, що після незаконної анексії ситуація у сфері прав людини в Криму суттєво погіршилася. "Жителі півострова зазнають систематичних обмежень їхніх основоположних свобод, таких як свобода волевиявлення, свобода віросповідання, свобода участі в об'єднаннях, а також право на мирні зібрання. Журналісти, правозахисники та судові адвокати зіштовхуються із залякуванням та втручанням у свою діяльність. Кримські татари піддаються неприйнятним переслідуванням, утискам та зазнають грубих порушень своїх прав", - наголошується у заяві.

У документі також звертається увага на те, що слід ретельно розслідувати усі нерозкриті випадки порушень прав людини та зловживань, такі як насильницькі зникнення, катування, вбивства, насильство, політично мотивовані переслідування, дискримінація і приниження.

"Слід негайно звільнити усіх затриманих на Кримському півострові та ув'язнених з порушенням міжнародного права, включаючи Еміра-Усеїна Куку і 5 інших звинувачуваних, засуджених за тією ж справою, Олега Приходька, а також нещодавно ув'язнених Енвера Омерова, Різу Омерова та Айдера Джаппарова. Слід скасувати заборону на діяльність Меджлісу, органу самоврядування кримських татар", - підкреслили в ЄС.

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