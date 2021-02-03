Боррель: Відносини ЄС з Росією досягли нової найнижчої точки

Верховний представник ЄС із зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що відносини Євросоюзу з Росією досягли нової найнижчої точки після отруєння та ув'язнення критика російської влади та опозиційного політика Олексія Навального. Про це він сказав перед початком переговорів із міністром закордонних справ Російської Федерації Сергієм Лавровим, що відбуваються у Москві у п'ятницю, 5 лютого.

"Наші відносини знаходяться у справді важкому моменті", зазначив Боррель. За його словами, спілкування між Брюсселем і Москвою зараз під суворим тиском і справа Навального стала у цьому процесі "найнижчою точкою".

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Представник ЄС вперше у Москві з 2017 року

Візит Борреля до Москви - це перша подорож верховного представника ЄС із зовнішньої політики до російської столиці з 2017 року. Якщо раніше відносини Євросоюзу і Москви затьмарювала передусім анексія Криму та конфлікт на Донбасі, то цей візит відбувається на тлі засудження європейськими лідерами кроків російської влади з придушення акцій протесту у країні та їхніх вимог негайно звільнити Навального.

Рвніше кілька країн-членів ЄС закликали запровадити нові європейські санкції проти Кремля. 22 лютого очікується саміт міністрів закордонних справ країн Євросоюзу, на якому вони обговорюватимуть "можливі подальші дії" щодо РФ.

Попри це Боррель запевнив, що вважає необхідним продовжувати діалог з Росією. "Є питання, щодо яких ми можемо і повинні працювати разом", - заявив представник ЄС. Серед тем, які його цікавили, - відновлення іранської ядерної угоди та боротьба з зміною клімату.

Лавров говорить про "брак нормальності"

Своєю чергою міністр закордонних справ РФ поскаржився європейському колезі на "брак нормальності у відносинах між Росією та ЄС, двома найбільшими гравцями у Європі". Він також додав, що така ситуація "не вигідна нікому".

За словами Лаврова, "обидві сторони підтвердили свій інтерес у збереженні та розширенні каналів діалогу, включно з питаннями позиції стосовно яких різняться".