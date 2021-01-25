Україна, Навальний і стратегічна дискусія: з чим Боррель їде до Москви

Реакція Ради ЄС на арешт у Росії опозиціонера Олексія Навального та затримання на акції протесту в країні 23 січня здивувала багатьох оглядачів. Конкретного обговорення нових санкцій у відповідь тоді не було, замість цього верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель оголосив, що відвідає Москву.

Арешт Навального - причина візиту Борреля до Москви?

Боррель прилетить до Москви увечері четверга, 4 лютого, і буде там до суботи. Основний пункт його програми - переговори з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим - запланований на 5 лютого. Вибраний для візиту час викликав у багатьох запитання про зв'язок зі справою Навального. Тим більше, що за пару днів до візиту суд у Москві замінив опозиціонеру умовний строк, який він уже мав, на реальний. Тепер Навальний повинен буде провести понад два з половиною роки у в'язниці.

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Лавров запросив Борреля вже давно - ще у червні минулого року він оголосив, що чекає на свого колегу в Москві тоді, коли дозволить епідемічна ситуація. У Євросоюзі хотіли організувати візит одразу після жовтневого засідання Ради ЄС із закордонних справ, де, серед іншого, обговорювалися відносини з Росією. Але завадила ситуація з коронавірусом.

Візит Борреля до Москви відбувається на тлі протестів у Росії проти ув'язнення Олексія Навального

Утім, зараз епідемічна ситуація не краща. Чому тоді Боррель їде? "Неможливо сидіти в Брюсселі безкінечно. Якщо є можливість поїхати, то нею слід скористатися. Візит все одно був запланований. Те, що сталося з Навальним, - це додаткова причина поїхати", - пояснило кореспонденту DW джерело у зовнішньополітичних структурах ЄС. Співрозмовник додає, що Боррель планує чітко пояснити російській стороні, що для Брюсселі арешт і реальний строк у в'язниці Навальному - неприйнятні. Глава дипломатії ЄС планує не лише говорити, але і слухати - він хоче дізнатися від Лаврова обґрунтування російською владою такого поводження з опозиціонером.

Боррель також хоче зустрітися з самим Навальним. Його офіс веде перемовини з командою російського політика, заявив на брифінгу офіційний представник ЄС із зовнішньої політики Петер Стано. "Це буде важливий пункт на порядку денному візиту верховного представника до Москви", - зазначив він. Утім, у Брюсселі на момент публікації матеріалу дозволу від російської влади на зустріч так і не отримали.

Боррель обговорить з Лавровим Україну

Жозеп Боррель хоче обговорити з російською владою не лише Навального, але і загалом своє занепокоєння ситуацією з правами людини в Росії. Дипломат має намір зустрітися з представниками громадянського суспільства у РФ, але в Брюсселі традиційно не називають прізвища, щоб не наразити на небезпеку співрозмовників Борреля.

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На сайті зовнішньополітичної служби Євросоюзу вказані й інші теми, які її керівник порушить на зустрічі з Лавровим. Одна з головних - це Україна. Боррель навіть зателефонував 2 лютого главі українського МЗС Дмитру Кулебі, аби поінформувати його про візит до Росії. Глава дипломатії ЄС запевнив свого колегу, що наголосить у Москві на підтримці територіальної цілісності та суверенітету України.

Інші теми переговорів у Москві: іранська ядерна угода, боротьба за пандемією та зі зміною клімату.

ЄС веде стратегічну дискусію про відносини з Росією

Але на першому місці серед тем візиту Борреля, згідно з офіційним повідомленням, "стратегічна дискусія" про відносини ЄС-Росія. Почали її міністри закордонних справ країн Євросоюзу ще у серпні минулого року. Основне обговорення заплановано на саміт ЄС 25-26 березня.

Джерело DW у структурах Євросоюзу пояснює, що зараз настав час для перегляду політики щодо РФ. Адже нинішній курс - так звані п'ять основоположних принципів - ЄС затвердив ще у 2016 році. Перегляд один раз на п'ять років - це звична практика Брюсселя.

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Тому справа Навального не є головною причиною перегляду відносин. Однак співрозмовник DW називає ситуацію довкола опозиціонера одним з приводів провести стратегічну дискусію зараз. Чиновник пояснює, що раніше внутрішні справи у Росії не були ключовою темою відносин Брюсселя з Москвою. Натомість вони зосереджувалися на міжнародних питаннях, до яких причетна РФ: наприклад, Україна чи Сирія. Але отруєння Навального хімічною зброєю з сімейства "Новачок" на території РФ все змінило, і "тепер усі проблеми, які у нас були з Росією, почали сприйматися через призму внутрішніх подій", додає джерело.

"Мачо-дипломатія" Борреля

Брюссельські експерти, з якими поспілкувалася DW, не очікують прориву у відносинах між ЄС і Росією від поїздки Борреля. "Чесно кажучи, мої очікування дуже незначні. Але це хоча би шанс на діалог з Лавровим і можливість обговорити всі важливі питання особисто", - зауважує експертка аналітичного центру European Policy Centre Аманда Пол.

Востаннє переговори між Росією та ЄС на рівні глав дипломатії відбулися 2017 року

З нею згоден і експерт з Росії бельгійського Королівського інституту міжнародних відносин Egmont Марк Франко. Він не очікує прогресу з питань, які стосуються України чи Навального. З іншого боку, аналітик бачить і ті теми, де Росія та ЄС можуть просунутися вперед. Передусім це іранська ядерна угода. Можливість для зрушення з місця створила зміна влади у США. Друга тема, де можлива співпраця, - це боротьба з пандемією COVID, переконаний Франко.

Аманда Пол вважає, що "Кремль щасливий з приводу візиту Борреля до Росії, адже остання поїздка на такому рівні відбулася у 2017 році". Але при цьому вона не згодна з критикою нинішнього візиту через арешт Навального. Експерт називає візит "хорошою ідеєю", бо про проблеми краще говорити. "Боррель - та людина, яка вважає за потрібне говорити з непростими іноземними лідерами - чи це Туреччина, Росія або Іран. З його боку видно бажання їхати та вести переговори з ними - це такий собі підхід мачо", - пояснює Пол.

Марк Франко також не бачить підстав критикувати Борреля: "Те, що відбулося за останні дні, - це додаткова причина поїхати та донести російській владі позицію ЄС. Відмовитися від візиту означало ботруєнни відсутність діалогу та можливості донести свою позицію напряму". А заміна вироку Навальному на реальний строк у колонії вплине на візит хіба що тим, що "зіпсує атмосферу", підсумовує експерт.

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Жорстокість та рекордна кількість затриманих на акціях протесту в Росії Особлива жорстокість Затримували з особливою жорстокістю. Силовики били протестувальників, застосовували проти людей не лише гумові кийки, але й електрошокери, газ, травматичну зброю. У Санкт-Петербурзі співробітник поліції спрямував на учасників акції табельну вогнепальну зброю.

Жорстокість та рекордна кількість затриманих на акціях протесту в Росії Відбиваючи затриманих Не минуло без сутичок. Протестувальники намагалися відповідати на невиправдану агресію силовиків. У Казані та інших містах Росії учасники акцій неодноразово відбивали затриманих у сил безпеки. У Санкт-Петербурзі уже порушено справу про насильство щодо правоохоронців на акції 31 січня.

Жорстокість та рекордна кількість затриманих на акціях протесту в Росії Тисячі затриманих За даними правозахисного інтернет-порталу "ОВД-Инфо", 31 січня лише в Москві було понад 1600 затримань, а по всій Росії - понад 5100. Це найбільша кількість затримань за весь час спостережень правозахисників, починаючи від грудня 2011 року. Затримання відбулися в майже 90 містах Росії.

Жорстокість та рекордна кількість затриманих на акціях протесту в Росії Затримували усіх поспіль Силовики затримували всіх поспіль, зокрема журналістів. Загалом, даними "ОВД-Инфо", затримали щонайменше 93 журналістів у 31 місті Росії. А у Санкт-Петербурзі затримали репера Oxxxymiron (Мирона Федорова). Уже на другій акції поспіль затримали і дружину Олексія Навального Юлію.

Жорстокість та рекордна кількість затриманих на акціях протесту в Росії У Берліні підтримали Навального Акція на підтримку Олексія Навального відбулися й за межами Росії. У демонстрації в Берліні, за деякими оцінками, взяли участь близько двох тисяч людей. Плакати учасників вирізнялися креативом та відсилали до розслідування Навального про "палац для Путіна" - таємну резиденцію, що її, за твердженням політика, будують для російського президента на узбережжі Чорного моря. Автор: Віталій Кропман, Данило Білик

