Україна, Навальний і стратегічна дискусія: з чим Боррель їде до Москви
Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель вперше на цій посаді відвідає Росію 4-6 лютого. Для чого Боррель летить до Лаврова, чому він перед цим говорив з Кулебою і як Навальний стосується візиту - розбиралася DW.
Глава диломатії ЄС Жозеп Боррель
Реакція Ради ЄС на арешт у Росії опозиціонера Олексія Навального та затримання на акції протесту в країні 23 січня здивувала багатьох оглядачів. Конкретного обговорення нових санкцій у відповідь тоді не було, замість цього верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель оголосив, що відвідає Москву.
Арешт Навального - причина візиту Борреля до Москви?
Боррель прилетить до Москви увечері четверга, 4 лютого, і буде там до суботи. Основний пункт його програми - переговори з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим - запланований на 5 лютого. Вибраний для візиту час викликав у багатьох запитання про зв'язок зі справою Навального. Тим більше, що за пару днів до візиту суд у Москві замінив опозиціонеру умовний строк, який він уже мав, на реальний. Тепер Навальний повинен буде провести понад два з половиною роки у в'язниці.
Лавров запросив Борреля вже давно - ще у червні минулого року він оголосив, що чекає на свого колегу в Москві тоді, коли дозволить епідемічна ситуація. У Євросоюзі хотіли організувати візит одразу після жовтневого засідання Ради ЄС із закордонних справ, де, серед іншого, обговорювалися відносини з Росією. Але завадила ситуація з коронавірусом.
Візит Борреля до Москви відбувається на тлі протестів у Росії проти ув'язнення Олексія Навального
Утім, зараз епідемічна ситуація не краща. Чому тоді Боррель їде? "Неможливо сидіти в Брюсселі безкінечно. Якщо є можливість поїхати, то нею слід скористатися. Візит все одно був запланований. Те, що сталося з Навальним, - це додаткова причина поїхати", - пояснило кореспонденту DW джерело у зовнішньополітичних структурах ЄС. Співрозмовник додає, що Боррель планує чітко пояснити російській стороні, що для Брюсселі арешт і реальний строк у в'язниці Навальному - неприйнятні. Глава дипломатії ЄС планує не лише говорити, але і слухати - він хоче дізнатися від Лаврова обґрунтування російською владою такого поводження з опозиціонером.
Боррель також хоче зустрітися з самим Навальним. Його офіс веде перемовини з командою російського політика, заявив на брифінгу офіційний представник ЄС із зовнішньої політики Петер Стано. "Це буде важливий пункт на порядку денному візиту верховного представника до Москви", - зазначив він. Утім, у Брюсселі на момент публікації матеріалу дозволу від російської влади на зустріч так і не отримали.
Боррель обговорить з Лавровим Україну
Жозеп Боррель хоче обговорити з російською владою не лише Навального, але і загалом своє занепокоєння ситуацією з правами людини в Росії. Дипломат має намір зустрітися з представниками громадянського суспільства у РФ, але в Брюсселі традиційно не називають прізвища, щоб не наразити на небезпеку співрозмовників Борреля.
На сайті зовнішньополітичної служби Євросоюзу вказані й інші теми, які її керівник порушить на зустрічі з Лавровим. Одна з головних - це Україна. Боррель навіть зателефонував 2 лютого главі українського МЗС Дмитру Кулебі, аби поінформувати його про візит до Росії. Глава дипломатії ЄС запевнив свого колегу, що наголосить у Москві на підтримці територіальної цілісності та суверенітету України.
Інші теми переговорів у Москві: іранська ядерна угода, боротьба за пандемією та зі зміною клімату.
ЄС веде стратегічну дискусію про відносини з Росією
Але на першому місці серед тем візиту Борреля, згідно з офіційним повідомленням, "стратегічна дискусія" про відносини ЄС-Росія. Почали її міністри закордонних справ країн Євросоюзу ще у серпні минулого року. Основне обговорення заплановано на саміт ЄС 25-26 березня.
Тому справа Навального не є головною причиною перегляду відносин. Однак співрозмовник DW називає ситуацію довкола опозиціонера одним з приводів провести стратегічну дискусію зараз. Чиновник пояснює, що раніше внутрішні справи у Росії не були ключовою темою відносин Брюсселя з Москвою. Натомість вони зосереджувалися на міжнародних питаннях, до яких причетна РФ: наприклад, Україна чи Сирія. Але отруєння Навального хімічною зброєю з сімейства "Новачок" на території РФ все змінило, і "тепер усі проблеми, які у нас були з Росією, почали сприйматися через призму внутрішніх подій", додає джерело.
"Мачо-дипломатія" Борреля
Брюссельські експерти, з якими поспілкувалася DW, не очікують прориву у відносинах між ЄС і Росією від поїздки Борреля. "Чесно кажучи, мої очікування дуже незначні. Але це хоча би шанс на діалог з Лавровим і можливість обговорити всі важливі питання особисто", - зауважує експертка аналітичного центру European Policy Centre Аманда Пол.
Востаннє переговори між Росією та ЄС на рівні глав дипломатії відбулися 2017 року
З нею згоден і експерт з Росії бельгійського Королівського інституту міжнародних відносин Egmont Марк Франко. Він не очікує прогресу з питань, які стосуються України чи Навального. З іншого боку, аналітик бачить і ті теми, де Росія та ЄС можуть просунутися вперед. Передусім це іранська ядерна угода. Можливість для зрушення з місця створила зміна влади у США. Друга тема, де можлива співпраця, - це боротьба з пандемією COVID, переконаний Франко.
Аманда Пол вважає, що "Кремль щасливий з приводу візиту Борреля до Росії, адже остання поїздка на такому рівні відбулася у 2017 році". Але при цьому вона не згодна з критикою нинішнього візиту через арешт Навального. Експерт називає візит "хорошою ідеєю", бо про проблеми краще говорити. "Боррель - та людина, яка вважає за потрібне говорити з непростими іноземними лідерами - чи це Туреччина, Росія або Іран. З його боку видно бажання їхати та вести переговори з ними - це такий собі підхід мачо", - пояснює Пол.
Марк Франко також не бачить підстав критикувати Борреля: "Те, що відбулося за останні дні, - це додаткова причина поїхати та донести російській владі позицію ЄС. Відмовитися від візиту означало ботруєнни відсутність діалогу та можливості донести свою позицію напряму". А заміна вироку Навальному на реальний строк у колонії вплине на візит хіба що тим, що "зіпсує атмосферу", підсумовує експерт.
Жорстокість та рекордна кількість затриманих на акціях протесту в Росії
Протести другий тиждень поспіль
Протести в Росії, що розпочалися після затримання опозиційного політика Олексія Навального, відбулися вже вдруге. У неділю, 31 січня, демонстрації знову відбулися в десятках міст країни. Одна з вимог протестувальників - звільнити Навального.
Жорстокість та рекордна кількість затриманих на акціях протесту в Росії
Велика кількість учасників
Незважаючи на побиття, штрафи, адміністративні та кримінальні справи, порушені російською владою після перших багатотисячних акцій 23 січня, у деяких містах Росії число учасників нових протестів 31 січня лише виросло.
Жорстокість та рекордна кількість затриманих на акціях протесту в Росії
Влада готувалася заздалегідь
У Москві та інших містах Росії влада готувалася до акції 31 січня заздалегідь: затримували й відправляли під домашній арешт активістів штабів Навального, тиснули на журналістів, усіма способами попереджали про "незаконність" запланованих акцій та можливі наслідки за порушення закону.
Жорстокість та рекордна кількість затриманих на акціях протесту в Росії
Подвійні хороводи
Холодна погода в деяких містах сприяла появі нового символу російських протестів. У деяких містах демонстранти водили хороводи навколо різдвяно-новорічних ялинок, які ще залишилися на вулицях, а поліція хороводила навколо мирних демонстрантів.
Жорстокість та рекордна кількість затриманих на акціях протесту в Росії
Неприступна фортеця
Задовго до початку акцій силовики перетворили центри великих міст на неприступні фортеці. У Москві була перекрита для пішоходів Червона площа та низка вулиць і площ у межах Бульварного кільця. У Санкт-Петербурзі спецпризначенці поліції та бійці Росгвардії під прикриттям вантажівок перекрили Невський проспект. У низці міст були зачинені станції метро.
Жорстокість та рекордна кількість затриманих на акціях протесту в Росії
Придушення всіма засобами
Жодна акція у російських містах традиційно не минула без затримань. У Москві людей почали затримувати ще до початку ходи, в Пермі проти демонстрантів застосовували кінну поліцію, в Казані затриманих годинами змушували сидіти в снігу.
Жорстокість та рекордна кількість затриманих на акціях протесту в Росії
Особлива жорстокість
Затримували з особливою жорстокістю. Силовики били протестувальників, застосовували проти людей не лише гумові кийки, але й електрошокери, газ, травматичну зброю. У Санкт-Петербурзі співробітник поліції спрямував на учасників акції табельну вогнепальну зброю.
Жорстокість та рекордна кількість затриманих на акціях протесту в Росії
Відбиваючи затриманих
Не минуло без сутичок. Протестувальники намагалися відповідати на невиправдану агресію силовиків. У Казані та інших містах Росії учасники акцій неодноразово відбивали затриманих у сил безпеки. У Санкт-Петербурзі уже порушено справу про насильство щодо правоохоронців на акції 31 січня.
Жорстокість та рекордна кількість затриманих на акціях протесту в Росії
Тисячі затриманих
За даними правозахисного інтернет-порталу "ОВД-Инфо", 31 січня лише в Москві було понад 1600 затримань, а по всій Росії - понад 5100. Це найбільша кількість затримань за весь час спостережень правозахисників, починаючи від грудня 2011 року. Затримання відбулися в майже 90 містах Росії.
Жорстокість та рекордна кількість затриманих на акціях протесту в Росії
Затримували усіх поспіль
Силовики затримували всіх поспіль, зокрема журналістів. Загалом, даними "ОВД-Инфо", затримали щонайменше 93 журналістів у 31 місті Росії. А у Санкт-Петербурзі затримали репера Oxxxymiron (Мирона Федорова). Уже на другій акції поспіль затримали і дружину Олексія Навального Юлію.
Жорстокість та рекордна кількість затриманих на акціях протесту в Росії
У Берліні підтримали Навального
Акція на підтримку Олексія Навального відбулися й за межами Росії. У демонстрації в Берліні, за деякими оцінками, взяли участь близько двох тисяч людей. Плакати учасників вирізнялися креативом та відсилали до розслідування Навального про "палац для Путіна" - таємну резиденцію, що її, за твердженням політика, будують для російського президента на узбережжі Чорного моря.
Автор: Віталій Кропман, Данило Білик
Критик Путіна знову за ґратами: хто такий Олексій Навальний
Обличчя російської опозиції
Колишній юрист Олексій Навальний, пішовши у політику, став одним із найбільш відомих облич російської опозиції. Популярність здобув 2008 року завдяки блогу, присвяченому випадкам зловживання службовим становищем представниками російської влади та найбільших державних компаній країни. Опубліковані ним викриття навіть призвели до відставок, що рідкість у російській політиці.
Критик Путіна знову за ґратами: хто такий Олексій Навальний
Суперечливі парламентські вибори
2011 року Олексія Навального вперше заарештували на 15 діб за акції протесту перед Державною Думою у Москві. Причиною протестів стали повідомлення у соціальних мережах про фальсифікацію голосування на парламентських виборах, на яких перемогла партія влади "Єдина Росія". Після звільнення Навальний пообіцяв продовжити вести простестний рух.
Критик Путіна знову за ґратами: хто такий Олексій Навальний
Друге ув'язнення
Через рік після повернення Володимира Путіна у президентське крісло, у 2013 році, опозиціонера знову затримали та засудили - цього разу до п'яти років ув'язнення за обвинуваченням у розкраданні майна компанії "Кировлес". Утім, уже наступного дня він був звільнений за рішенням Верховного суду. Пізніше його все ж засудили до умовного строку.
Критик Путіна знову за ґратами: хто такий Олексій Навальний
Розширення антикремлівської платформи
Попри проблеми з правосуддям Навальному дозволили взяти участь у виборах мера Москви 2013 року. Голосування завершилося для нього другим місцем після провладного кандидата Сергія Собяніна. Цей результат був сприйнятий як величезний успіх та став каталізатором опозиційного руху в Росії.
Критик Путіна знову за ґратами: хто такий Олексій Навальний
Курс на соцмережі
Через антикремлівську риторику шлях на провладне телебачення Росії для Навального був закритий. Це змусило його активізувати свою діяльність у соціальних мережах та на своєму блозі. Його красномовство, ефектний підбір потрібних слів та вдала іронія на адресу Путіна та його оточення забезпечили йому велику підтримку серед російської молоді.
Критик Путіна знову за ґратами: хто такий Олексій Навальний
Ще одне засудження умовно
Між тим у 2014 році суд Москви визнав Навального і його брата Олега винними у шахрайстві в особливо великих розмірах у справі Yves Rocher. Олексія Навального засудили до 3,5 позбавлення волі умовно з випробувальним терміном 5 років. У серпні 2017 року призначений Навальному випробувальний термін був продовжений до кінця грудня 2020 року.
Критик Путіна знову за ґратами: хто такий Олексій Навальний
Президентські амбіції
У грудні 2016 Навальний оголосив про формальний початок своєї кампанії на виборах президента Росії у березні 2018 року. Утім, нові звинувачення в корупції, які його прихильники називають політично мотивованими, поставили хрест на його шансах взяти участь у перегонах.
Критик Путіна знову за ґратами: хто такий Олексій Навальний
Рішення ЄСПЛ
2016 року Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) ухвалив рішення, визнавши порушення права Навального на чесний суд у процесі щодо "Кировлеса". Попри те, що Верховний суд Росії скасував вирок, за яким опозиціонер мав відсидіти п'ять років у в'язниці, у 2017 році суд у тому ж Кірові знову засудив Навального, тепер уже до умовного строку.
Критик Путіна знову за ґратами: хто такий Олексій Навальний
Найбільші протести в Москві за шість років
У лютому 2017 року протести в десятках російських міст завершилися арештами понад тисячі демонстрантів, зокрема й Навального. Протести, які називають найбільшими у Москві з 2012 року, почалися після публікації Навальним даних, які начебто доводять зв'язок тодішнього прем'єра Росії Дмитра Медведєва із імперією нерухомості загальною вартістю в мільярди євро. 15 днями потому Навального звільнили.
Критик Путіна знову за ґратами: хто такий Олексій Навальний
Напади й насильство
У квітні 2017 року Навального облили зеленкою і пошкодили око, внаслідок чого політик опинився у лікарні. Роговиця ока була пошкоджена назавжди. Навальний звинуватив російську владу в створенні перепон для лікування за кордоном через умовне ув'язнення за звинуваченням у корупції. Лише завдяки втручанню голови Ради з прав людини при президенті Росії йому вдалося виїхати до Іспанії на операцію.
Критик Путіна знову за ґратами: хто такий Олексій Навальний
Повторні арешти
2018 року Навальний опинився за ґратами на 30 діб. Після його звільнення у вересні на нього чекав новий 20-денний арешт. У квітні 2019 року ЄСПЛ визнав Росію винною у порушенні прав Навального під час процесу щодо "Кировлеса", коли політик протягом майже всього 2014 року перебував під домашнім арештом.
Критик Путіна знову за ґратами: хто такий Олексій Навальний
Отруєння за ґратами
У липні 2019 року, через кілька тижнів після звільнення з-під чергового 10-денного арешту, Навального кинули за ґрати на 30 діб за порушення сурових російських законів про масові зібрання. Натомість політик звинуватив російську владу в отруєнні його алергенною речовиною під час відбування покарання.
Критик Путіна знову за ґратами: хто такий Олексій Навальний
Обшуки та заморожені активи
Станом на грудень 2019 року Навальному вдалося заручитися підтримкою мільйонів прихильників завдяки соцмережам та Youtube. У штабквартирі очолюваного ним Фонду боротьби з корупцією провели обшуки, а його знову заарештували. Співробітники фонду розповіли, що влада хотіла конфіскувати їхнє технічне обладнання. У березні 2020 року Навальний повідомив, що рахунки його та його родини були заморожені.
Критик Путіна знову за ґратами: хто такий Олексій Навальний
У комі після чаю в аеропорту
20 серпня 2020 року речниця Навального повідомила, що політику раптово стало зле у літаку, після того як він випив чаю в аеропорту. Літак здійснив екстрену посадку, після чого його доставили до лікарні в Омську, де він, за даними медиків, перебував у комі та був підключений до апарату штучного дихання. Команда Навального заявила, що його отруїли, та нагадала про попередні напади на політика.
Критик Путіна знову за ґратами: хто такий Олексій Навальний
Замах на життя Навального - у хід пустили "Новачок"
22 серпня 2020 року Навального доставили для лікування в Берлін у клініку Charité. 19 діб він перебував у штучній комі. У цей час експерти Бундесверу провели токсикологічний аналіз проб, узятих у політика, і виявили в них сліди отрути "Новачок". Ці висновки підтвердили також лабораторії у Швеції та Франції та експерти ОЗХЗ. Москва заперечує всі звинувачення у причетності до замаху на Навального.
Критик Путіна знову за ґратами: хто такий Олексій Навальний
Санкції Євросоюзу щодо Росії за отруєння Навального
Із Charité Навального виписали 23 вересня 2020 року, після чого він кілька місяців перебував у Німеччині на реабілітації. Через отруєння Навального з ініціативи ФРН і Франції ЄС запровадив санкції щодо кількох чиновників з адміністрації президента, ФСБ та міноборони РФ. Під санкціями опинився і НДІ органічної хімії і технологій, у якому, як припускають, у часи СРСР створили отруту "Новачок".
Критик Путіна знову за ґратами: хто такий Олексій Навальний
Повернення до Росії - знову за ґрати
Навальний повернувся з Берліна до Москви 17 січня 2021 року. Літак із ним мав приземлитися в аеропорту "Внуково", де зібралися тисячі прихильників опозиціонера, однак сів у "Шереметьєво", де його затримали. 18 січня Хімкінський суд присудив йому 30 діб арешту за поданням Федеральної служби виконання покарань, що просить замість умовного реальне покарання Навального за вироком у справі Yves Rocher.
Критик Путіна знову за ґратами: хто такий Олексій Навальний
Умовний термін замінили на реальний
2 лютого 2021 року суд у Москві замінив умовний термін покарання Олексія Навального у справі "Ів Роше", який становив 3,5 року, на реальний. Суддя визнала опозиціонера винним у порушенні зобов'язань за умовним покаранням, накладеним на нього у цій справі. Враховуючи те, що Навальний майже рік перебував під домашнім арештом, у колонії він проведе два роки і вісім місяців.