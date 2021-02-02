Коментар: Вирок Навальному - початок диктатури в Росії
Вирок Олексію Навальному та ексцеси, які його супроводжують, слід розцінювати не тільки як внутрішню проблему Росії, але і як загрозу для Заходу, вважає Федір Крашенінніков.
Розгін акції протесту в Москві після оголошення вироку Олексію Навальному
Суддя Наталія Репнікова 2 лютого 2021 року задовольнила вимоги Федеральної служби виконання покарань Росії та постановила відправити опозиційного політика Олексія Навального в колонію. Це була неприхована й демонстративна розправа Володимира Путіна над головним критиком його режиму. Вона обурює ще більше з огляду на те, що в серпні минулого року Олексія Навального вже намагались отруїти російські спецслужби.
Вирок суду не став повною несподіванкою, але до останнього моменту ще жевріла надія, що Володимир Путін не наважиться загострювати ситуацію у країні після двох масштабних акцій протесту. Але Путін наважився.
Трансформація авторитаризму в терористичну диктатуру
Правова й моральна деградація російської держави відбувалась роками, але для остаточної трансформації "гібридного" авторитаризму в жорстку диктатуру, що тероризує громадян, вистачило лічених днів - від моменту прильоту Олексія Навального в Росію до рішення відправити його в колонію.
Російський політолог і публіцист Федір Крашенінніков
Те, що здавалось неможливим ще нещодавно, стало буденщиною: превентивні арешти активістів перед акціями протестів по всій країні, масові побиття, до яких явно заохочують, та грубе поводження із затриманими під час розгонів вуличних виступів, демонстративні напади поліції на журналістів, систематична протидія роботі адвокатів. За наказом силовиків у найбільших містах Росії зупиняється громадський транспорт, блокуються центральні вулиці та проводяться безпрецедентні поліцейські операції - і все це в мирний час, без жодних об'єктивних причин.
На жаль, усе це більше не можна вважати винятками з правил. Тепер це і є нова норма життя в Росії. Суспільство, особливо його молода й активна частина, отримало чіткий сигнал від влади: вона готова бити людей на вулицях, кидати невдоволених до в'язниці, руйнувати людські долі та навіть убивати своїх противників, якщо вважатиме це за потрібне - не озираючись ані на закони, ані на елементарні норми пристойності й не намагаючись навіть зображати видимість правосуддя.
У громадян немає інструментів впливу на ситуацію в Росії
Безперечно, знайдуться ті, хто закидатиме громадянам Росії пасивність та неготовність захищати власні права. Не можна сказати, що це зовсім не має підґрунтя: ситуація з правами людини й демократією погіршувалась у Росії впродовж багатьох років за майже повної байдужості багатьох її громадян.
Але важливо розуміти: Путін усі 20 років свого правління методично готувався до часу, коли невдоволення суспільства почне загрожувати його владі. Поки переважна частина населення була всім задоволена, змінювалися важливі закони, скасовувались і перекручувались виборчі процедури, нарощувалися силові структури. Однак тепер, коли приводів для невдоволення владою стало більше не тільки у правозахисників і політичних активістів, у громадян Росії просто не залишилось жодних інструментів впливу на ситуацію у країні. Результати всіх важливих виборів відомі заздалегідь, вуличні протести фактично оголошені злочином, будь-яка несанкціонована владою політична діяльність карається, при чому не тільки за допомогою слухняних судів, але й через звільнення громадян з роботи, тиск через органи опікунства, соціальні служби, навчальні заклади.
Путін дозволив поглумитися над міжнародними нормами
Станом на початок 2021 року громадяни Росії перетворились на позбавлених елементарних прав жителів диктатури, що їх тероризує. Але це не тільки їхня проблема. Путін хоче бути вище закону не тільки в Росії, але й в усьому світі.
Те, що на судилище над Навальним приїхали дипломати багатьох країн, керівництво Росії сприйняло як привід для нових звинувачень у втручання в її внутрішні справи. "Я можу і робитиму з громадянами Росії все, що вважаю за потрібне, усередині країни й у всьому світі, а ви не смійте мені навіть зауваження робити!" - от що говорить Володимир Путін світові, що його оточує, вустами російського МЗС. Саме так він та його оточення трактують поняття "державного суверенітету", і саме з таким розумінням на його вимогу має погодитись уся світова спільнота і передусім Захід.
Володимир Путін упродовж багатьох років зневажав норми міжнародного права, і це йому сходило з рук. Таким чином ми спостерігаємо не тільки наслідки аморфності російського суспільства, але й плоди надмірного конформізму урядів та громадськості країн Заходу. Путіну дозволили поглумитися над міжнародними нормами, чого ж тоді дивуватися, що в Росії його руки тим більше розв'язані? Якщо Путіну без особливих проблем вдалося анексувати Крим, то чому йому не можна запроторити за ґрати головного опозиціонера й бити на вулицях громадян, які протестують?
Протести нічого не змінять без тиску на режим ззовні
Зараз росіянам як ніколи важлива моральна та юридична допомога міжнародної спільноти, солідарність з боку громадян та урядів усіх демократичних країн. Без тиску на режим Путіна ззовні жодні протести всередині країни нічого вже не змінять.
Якщо ж міжнародне співтовариство змириться з новими правилами гри і дозволить Путіну продовжувати правити Росією в тому ж дусі, не заважаючи при цьому його корумпованому оточенню вести звичний спосіб життя в Європі й Америці, то не варто потім дивуватися нічому і у своїх країнах - ані вбивствам у берлінських парках, ані отруєнням у британських містах, ані хакерським атакам і втручанню у вибори, ані підбурювальній діяльності російських державних ЗМІ.
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Навальний у суді: мільйони людей посадити не можна і все це розсиплеться
Критик Путіна знову за ґратами: хто такий Олексій Навальний
Обличчя російської опозиції
Колишній юрист Олексій Навальний, пішовши у політику, став одним із найбільш відомих облич російської опозиції. Популярність здобув 2008 року завдяки блогу, присвяченому випадкам зловживання службовим становищем представниками російської влади та найбільших державних компаній країни. Опубліковані ним викриття навіть призвели до відставок, що рідкість у російській політиці.
Критик Путіна знову за ґратами: хто такий Олексій Навальний
Суперечливі парламентські вибори
2011 року Олексія Навального вперше заарештували на 15 діб за акції протесту перед Державною Думою у Москві. Причиною протестів стали повідомлення у соціальних мережах про фальсифікацію голосування на парламентських виборах, на яких перемогла партія влади "Єдина Росія". Після звільнення Навальний пообіцяв продовжити вести простестний рух.
Критик Путіна знову за ґратами: хто такий Олексій Навальний
Друге ув'язнення
Через рік після повернення Володимира Путіна у президентське крісло, у 2013 році, опозиціонера знову затримали та засудили - цього разу до п'яти років ув'язнення за обвинуваченням у розкраданні майна компанії "Кировлес". Утім, уже наступного дня він був звільнений за рішенням Верховного суду. Пізніше його все ж засудили до умовного строку.
Критик Путіна знову за ґратами: хто такий Олексій Навальний
Розширення антикремлівської платформи
Попри проблеми з правосуддям Навальному дозволили взяти участь у виборах мера Москви 2013 року. Голосування завершилося для нього другим місцем після провладного кандидата Сергія Собяніна. Цей результат був сприйнятий як величезний успіх та став каталізатором опозиційного руху в Росії.
Критик Путіна знову за ґратами: хто такий Олексій Навальний
Курс на соцмережі
Через антикремлівську риторику шлях на провладне телебачення Росії для Навального був закритий. Це змусило його активізувати свою діяльність у соціальних мережах та на своєму блозі. Його красномовство, ефектний підбір потрібних слів та вдала іронія на адресу Путіна та його оточення забезпечили йому велику підтримку серед російської молоді.
Критик Путіна знову за ґратами: хто такий Олексій Навальний
Ще одне засудження умовно
Між тим у 2014 році суд Москви визнав Навального і його брата Олега винними у шахрайстві в особливо великих розмірах у справі Yves Rocher. Олексія Навального засудили до 3,5 позбавлення волі умовно з випробувальним терміном 5 років. У серпні 2017 року призначений Навальному випробувальний термін був продовжений до кінця грудня 2020 року.
Критик Путіна знову за ґратами: хто такий Олексій Навальний
Президентські амбіції
У грудні 2016 Навальний оголосив про формальний початок своєї кампанії на виборах президента Росії у березні 2018 року. Утім, нові звинувачення в корупції, які його прихильники називають політично мотивованими, поставили хрест на його шансах взяти участь у перегонах.
Критик Путіна знову за ґратами: хто такий Олексій Навальний
Рішення ЄСПЛ
2016 року Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) ухвалив рішення, визнавши порушення права Навального на чесний суд у процесі щодо "Кировлеса". Попри те, що Верховний суд Росії скасував вирок, за яким опозиціонер мав відсидіти п'ять років у в'язниці, у 2017 році суд у тому ж Кірові знову засудив Навального, тепер уже до умовного строку.
Критик Путіна знову за ґратами: хто такий Олексій Навальний
Найбільші протести в Москві за шість років
У лютому 2017 року протести в десятках російських міст завершилися арештами понад тисячі демонстрантів, зокрема й Навального. Протести, які називають найбільшими у Москві з 2012 року, почалися після публікації Навальним даних, які начебто доводять зв'язок тодішнього прем'єра Росії Дмитра Медведєва із імперією нерухомості загальною вартістю в мільярди євро. 15 днями потому Навального звільнили.
Критик Путіна знову за ґратами: хто такий Олексій Навальний
Напади й насильство
У квітні 2017 року Навального облили зеленкою і пошкодили око, внаслідок чого політик опинився у лікарні. Роговиця ока була пошкоджена назавжди. Навальний звинуватив російську владу в створенні перепон для лікування за кордоном через умовне ув'язнення за звинуваченням у корупції. Лише завдяки втручанню голови Ради з прав людини при президенті Росії йому вдалося виїхати до Іспанії на операцію.
Критик Путіна знову за ґратами: хто такий Олексій Навальний
Повторні арешти
2018 року Навальний опинився за ґратами на 30 діб. Після його звільнення у вересні на нього чекав новий 20-денний арешт. У квітні 2019 року ЄСПЛ визнав Росію винною у порушенні прав Навального під час процесу щодо "Кировлеса", коли політик протягом майже всього 2014 року перебував під домашнім арештом.
Критик Путіна знову за ґратами: хто такий Олексій Навальний
Отруєння за ґратами
У липні 2019 року, через кілька тижнів після звільнення з-під чергового 10-денного арешту, Навального кинули за ґрати на 30 діб за порушення сурових російських законів про масові зібрання. Натомість політик звинуватив російську владу в отруєнні його алергенною речовиною під час відбування покарання.
Критик Путіна знову за ґратами: хто такий Олексій Навальний
Обшуки та заморожені активи
Станом на грудень 2019 року Навальному вдалося заручитися підтримкою мільйонів прихильників завдяки соцмережам та Youtube. У штабквартирі очолюваного ним Фонду боротьби з корупцією провели обшуки, а його знову заарештували. Співробітники фонду розповіли, що влада хотіла конфіскувати їхнє технічне обладнання. У березні 2020 року Навальний повідомив, що рахунки його та його родини були заморожені.
Критик Путіна знову за ґратами: хто такий Олексій Навальний
У комі після чаю в аеропорту
20 серпня 2020 року речниця Навального повідомила, що політику раптово стало зле у літаку, після того як він випив чаю в аеропорту. Літак здійснив екстрену посадку, після чого його доставили до лікарні в Омську, де він, за даними медиків, перебував у комі та був підключений до апарату штучного дихання. Команда Навального заявила, що його отруїли, та нагадала про попередні напади на політика.
Критик Путіна знову за ґратами: хто такий Олексій Навальний
Замах на життя Навального - у хід пустили "Новачок"
22 серпня 2020 року Навального доставили для лікування в Берлін у клініку Charité. 19 діб він перебував у штучній комі. У цей час експерти Бундесверу провели токсикологічний аналіз проб, узятих у політика, і виявили в них сліди отрути "Новачок". Ці висновки підтвердили також лабораторії у Швеції та Франції та експерти ОЗХЗ. Москва заперечує всі звинувачення у причетності до замаху на Навального.
Критик Путіна знову за ґратами: хто такий Олексій Навальний
Санкції Євросоюзу щодо Росії за отруєння Навального
Із Charité Навального виписали 23 вересня 2020 року, після чого він кілька місяців перебував у Німеччині на реабілітації. Через отруєння Навального з ініціативи ФРН і Франції ЄС запровадив санкції щодо кількох чиновників з адміністрації президента, ФСБ та міноборони РФ. Під санкціями опинився і НДІ органічної хімії і технологій, у якому, як припускають, у часи СРСР створили отруту "Новачок".
Критик Путіна знову за ґратами: хто такий Олексій Навальний
Повернення до Росії - знову за ґрати
Навальний повернувся з Берліна до Москви 17 січня 2021 року. Літак із ним мав приземлитися в аеропорту "Внуково", де зібралися тисячі прихильників опозиціонера, однак сів у "Шереметьєво", де його затримали. 18 січня Хімкінський суд присудив йому 30 діб арешту за поданням Федеральної служби виконання покарань, що просить замість умовного реальне покарання Навального за вироком у справі Yves Rocher.