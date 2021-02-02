Коментар: Вирок Навальному - початок диктатури в Росії

Суддя Наталія Репнікова 2 лютого 2021 року задовольнила вимоги Федеральної служби виконання покарань Росії та постановила відправити опозиційного політика Олексія Навального в колонію. Це була неприхована й демонстративна розправа Володимира Путіна над головним критиком його режиму. Вона обурює ще більше з огляду на те, що в серпні минулого року Олексія Навального вже намагались отруїти російські спецслужби.

Вирок суду не став повною несподіванкою, але до останнього моменту ще жевріла надія, що Володимир Путін не наважиться загострювати ситуацію у країні після двох масштабних акцій протесту. Але Путін наважився.

Читайте також: Отруєння Навального: що відомо з нового розслідування

Трансформація авторитаризму в терористичну диктатуру

Правова й моральна деградація російської держави відбувалась роками, але для остаточної трансформації "гібридного" авторитаризму в жорстку диктатуру, що тероризує громадян, вистачило лічених днів - від моменту прильоту Олексія Навального в Росію до рішення відправити його в колонію.

Російський політолог і публіцист Федір Крашенінніков

Те, що здавалось неможливим ще нещодавно, стало буденщиною: превентивні арешти активістів перед акціями протестів по всій країні, масові побиття, до яких явно заохочують, та грубе поводження із затриманими під час розгонів вуличних виступів, демонстративні напади поліції на журналістів, систематична протидія роботі адвокатів. За наказом силовиків у найбільших містах Росії зупиняється громадський транспорт, блокуються центральні вулиці та проводяться безпрецедентні поліцейські операції - і все це в мирний час, без жодних об'єктивних причин.

На жаль, усе це більше не можна вважати винятками з правил. Тепер це і є нова норма життя в Росії. Суспільство, особливо його молода й активна частина, отримало чіткий сигнал від влади: вона готова бити людей на вулицях, кидати невдоволених до в'язниці, руйнувати людські долі та навіть убивати своїх противників, якщо вважатиме це за потрібне - не озираючись ані на закони, ані на елементарні норми пристойності й не намагаючись навіть зображати видимість правосуддя.

Читайте також: Протести в Петербурзі: кийки і газ у відповідь на сніжки маніфестантів

У громадян немає інструментів впливу на ситуацію в Росії

Безперечно, знайдуться ті, хто закидатиме громадянам Росії пасивність та неготовність захищати власні права. Не можна сказати, що це зовсім не має підґрунтя: ситуація з правами людини й демократією погіршувалась у Росії впродовж багатьох років за майже повної байдужості багатьох її громадян.

Але важливо розуміти: Путін усі 20 років свого правління методично готувався до часу, коли невдоволення суспільства почне загрожувати його владі. Поки переважна частина населення була всім задоволена, змінювалися важливі закони, скасовувались і перекручувались виборчі процедури, нарощувалися силові структури. Однак тепер, коли приводів для невдоволення владою стало більше не тільки у правозахисників і політичних активістів, у громадян Росії просто не залишилось жодних інструментів впливу на ситуацію у країні. Результати всіх важливих виборів відомі заздалегідь, вуличні протести фактично оголошені злочином, будь-яка несанкціонована владою політична діяльність карається, при чому не тільки за допомогою слухняних судів, але й через звільнення громадян з роботи, тиск через органи опікунства, соціальні служби, навчальні заклади.

Путін дозволив поглумитися над міжнародними нормами

Станом на початок 2021 року громадяни Росії перетворились на позбавлених елементарних прав жителів диктатури, що їх тероризує. Але це не тільки їхня проблема. Путін хоче бути вище закону не тільки в Росії, але й в усьому світі.

Те, що на судилище над Навальним приїхали дипломати багатьох країн, керівництво Росії сприйняло як привід для нових звинувачень у втручання в її внутрішні справи. "Я можу і робитиму з громадянами Росії все, що вважаю за потрібне, усередині країни й у всьому світі, а ви не смійте мені навіть зауваження робити!" - от що говорить Володимир Путін світові, що його оточує, вустами російського МЗС. Саме так він та його оточення трактують поняття "державного суверенітету", і саме з таким розумінням на його вимогу має погодитись уся світова спільнота і передусім Захід.

Володимир Путін упродовж багатьох років зневажав норми міжнародного права, і це йому сходило з рук. Таким чином ми спостерігаємо не тільки наслідки аморфності російського суспільства, але й плоди надмірного конформізму урядів та громадськості країн Заходу. Путіну дозволили поглумитися над міжнародними нормами, чого ж тоді дивуватися, що в Росії його руки тим більше розв'язані? Якщо Путіну без особливих проблем вдалося анексувати Крим, то чому йому не можна запроторити за ґрати головного опозиціонера й бити на вулицях громадян, які протестують?

Протести нічого не змінять без тиску на режим ззовні

Зараз росіянам як ніколи важлива моральна та юридична допомога міжнародної спільноти, солідарність з боку громадян та урядів усіх демократичних країн. Без тиску на режим Путіна ззовні жодні протести всередині країни нічого вже не змінять.

Якщо ж міжнародне співтовариство змириться з новими правилами гри і дозволить Путіну продовжувати правити Росією в тому ж дусі, не заважаючи при цьому його корумпованому оточенню вести звичний спосіб життя в Європі й Америці, то не варто потім дивуватися нічому і у своїх країнах - ані вбивствам у берлінських парках, ані отруєнням у британських містах, ані хакерським атакам і втручанню у вибори, ані підбурювальній діяльності російських державних ЗМІ.

Коментар висловлює особисту думку автора. Вона може не збігатися з думкою української редакції і Deutsche Welle загалом.

Дивитись відео 01:45 Поділитись Навальний у суді: мільйони людей посадити не можна і все це розсиплеться (02.02.2021) Відправити Facebook EMail Vkontakte Telegram Whatsapp Web Facebook Messenger Web Постійне посилання https://p.dw.com/p/3olhp Навальний у суді: мільйони людей посадити не можна і все це розсиплеться