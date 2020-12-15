 Отруєння Навального: що відомо з нового розслідування | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 15.12.2020

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Європа

Отруєння Навального: що відомо з нового розслідування

DW - про головне з нової публікації порталу Bellingcat щодо отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.

Олексій Навальний у берлінській клініці Charité

Олексій Навальний у берлінській клініці Charité, вересень 2020 року

Журналісти групи Bellingcat за підтримки порталу The Insider, американського телеканалу CNN і німецького тижневика Der Spiegel встановили особи лікарів і хіміків з Федеральної Служби безпеки Росії (ФСБ), котрі імовірно отруїли російського опозиціонера Олексія Навального. Розслідування, що було опубліковано цими ЗМІ в понеділок, 14 грудня, спирається на аналіз даних білінгу мобільних телефонів імовірних отруйників, а також баз даних авіапасажирів. DW переказує головне.

Команда отруйників

За даними розслідування, до команди вбивць входило як мінімум вісім агентів, що діяли під прикриттям Інституту криміналістики ФСБ. До неї входили:

- Станіслав Макшаков - вчений-хімік, співробітник Центру спеціальної техніки ФСБ, до 2017 року працював у військовій лабораторії в Шиханах, де вироблявся в тому числі "Новачок";

- Олег Таякін, 40 років, лікар, працює в Інституті криміналістики ФСБ, імовірно керував командою, що отруїла Навального;

- Олексій Александров, 39 років, використовував фіктивне ім'я Олексій Фролов. Колишній лікар швидкої допомоги, з 2013 року працює в ФСБ, найважливіший агент в команді, який слідував за Навальним в його поїздках;

- Іван Осипов, 44 роки, фіктивне ім'я - Іван Спиридонов. Лікар, в ФСБ імовірно з 2012 року;

- Володимир Паняєв, 40 років, фельдшер. У ФСБ не пізніше 2009 року, зареєстрований за центральною адресою ФСБ. Раніше він був прописаний в тому ж будинку, що і Навальний;

- Михайло Швець, 43 роки, вигадане ім'я - Михайло Степанов. Він зареєстрований в центрі зі спецоперацій ФСБ;

- Олексій Кривощеков, 41 рік, працював у міністерстві оборони Росії, 2008 року перейшов до ФСБ;

- Костянтин Кудрявцев, 41 рік, вигадане ім'я - Костянтин Соколов, раніше працював хіміком у військовій лабораторії в Шиханах.

Як з'ясували журналісти, Таякін і Макшаков протягом багатьох місяців постійно контактували з людьми, які таємно супроводжували Навального і його команду в їхніх поїздках. Таякін, ймовірно, координував операцію, а Макшаков, як показують дані білінгу його мобільного телефону, регулярно зв'язувався з хімічними лабораторіями, які підозрюють у виробництві "Новачка".

Агенти ФСБ супроводжували Навального в 37 поїздках

Аналіз баз даних пасажирів показує, що агенти ФСБ почали таємно супроводжувати Навального як мінімум з 16 січня 2017 року - всього через місяць після того, як опозиціонер оголосив про свій план брати участь у виборах президента. Всього за період з 2017 по 2020 рік журналісти нарахували 37 поїздок літаком або поїздом, коли співробітники ФСБ слідували за російським опозиціонером.

Олексій Навальний

Олексій Навальний, вересень 2019 року

Зазвичай вони їздили групами по дві-три людини, використовуючи справжні або вигадані прізвища. Як правило, вони вибирали паралельні рейси та прибували в пункт призначення за день до прильоту політика.

Ця тактика, за версією Bellingcat, говорить про те, що стеження як таке не було метою ФСБ. В такому разі було б набагато зручніше, якби агенти літали разом з Навальним, а щоб їх не впізнали, логічніше було б просто збільшити їхній склад. Крім того, сумніви Bellingcat посилив той факт, що ФСБ залучило лікарів і фахівців з хімзброї.

Реконструкція подій, що передували отруєнню

13 серпня - за день до вильоту Навального до Сибіру - агенти ФСБ Александров і Паняєв вилетіли з Москви в Новосибірськ бортом SU 1460. Їх супроводжував Іван Осипов - лікар ФСБ, що летів під вигаданим ім'ям "Іван Спиридонов". Ці три людини, за даними журналістів, - головні виконавці замаху.

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14 серпня, коли Олексій Навальний вилетів з Москви в Новосибірськ, агент ФСБ Александров зробив свою першу помилку: він ненадовго ввімкнув свій мобільний телефон. Згодом це дозволить журналістам встановити його місцеперебування: о 15:34 за місцевим часом він перебував перед готелем у Новосибірську, де забронювала номер Марія Пєвчих.

Необачними були й інші члени команди: вони раз у раз телефонують до Москви із зареєстрованих на них мобільних телефонів. Перш за все - хіміку Макшакову. Вранці 17 серпня Навальний і його соратники їдуть з Новосибірська в Томськ. Агенти ФСБ слідують за ними.

Наступного дня з Москви в Сочі вилітають Олег Таякін і Костянтин Кудрявцев, який працював на військовій базі в Шиханах, що спеціалізується на хімзброї. У Сочі вони проводять всього кілька годин і відразу повертаються в Москву. Der Spiegel не виключає, що за час свого нетривалого перебування в Сочі вони отримали остаточний дозвіл на застосування бойової отруйної речовини "Новачок".

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19 серпня близько 23:00 Навальний зустрічається з членами своєї команди в ресторані Velvet, розташованому в готелі, де вони зупинилися. Поки політик перебуває в ресторані, агенти ФСБ кілька разів телефонують з Томська в Москву: Паняєв починаючи з 22:21 тричі дзвонить хіміку Макшакову. О 00:08 Макшакову дзвонить і Кривощеков. Після цього Макшаков і ймовірний керівник операції Таякін телефонують чотири рази та розмовляють загалом сім хвилин.

О 00:48 Олексій Александров робить свою другу помилку: він знову ненадовго включає свій телефон. Отримані потім дані про його місцеперебування підтверджують: на той час він перебував неподалік від готелю Навального.

Дії спецслужб після отруєння Навального

Наступного дня близько 6:00 за місцевим часом команда Навального вирушає в аеропорт. О 6:05 агент Кривощеков дзвонить Макшакову в Москву. Той інформує координатора Таякіна. У Москві - близько другої ночі.

Подальші переміщення Навального добре задокументовані: о 6:52 він проходить перевірку щодо безпеки та п'є чай у "Віденській кав'ярні". Незабаром після події з'явилися припущення, що отрута була підмішана в чай. Однак на сьогодні встановлено, що сліди "Новачка" були виявлені на пляшці, яку Навальний залишив в готелі.

О 5:36 ранку Таякін, мабуть, отримав інформацію про те, що Навальний повертається до Москви, попрямував у бік аеропорту Домодєдово. Тим часом у повітряному просторі над Сибіром пілоти хочуть здійснити екстрену посадку, попри повідомлення про те, що Омський аеропорт закритий через загрозу вибуху. О 6 ранку за московським часом літак приземляється в Омську.

Рівно о 6:00 Макшаков подзвонив Кривощекову, а о 7:11 - заступнику директора науково-технічної служби ФСБ генерал-майору Володимиру Богданову. Богданов підпорядковується директору ФСБ Олександру Бортникову, який, своєю чергою, підпорядковується президенту Росії Володимиру Путіну. Дані мобільного телефону Таякіна показують, що він був недалеко від аеропорту приблизно о 6:27 ранку, але зупинився, не доїжджаючи до нього кілька кілометрів. Він зробив звідти інтернет-дзвінок через VoIP і чекав. Відразу після сьомої ранку він повертається в офіс ФСБ, навіть не заїхавши в зону аеропорту. В офісі ФСБ він обмінюється дзвінками з Макшаковим та іншими членами команди, а об 11:30 йде до генерала Богданова. В офісі Богданова він купує квиток на літак і вночі летить до Сибіру.

Інші спроби отруєння Навального

Bellingcat стверджує, що замах у Томську був вже як мінімум другою спробою отруєння Навального. Двома місяцями раніше, на початку липня, та сама група співробітників ФСБ спробувала отруїти опозиціонера в Калінінграді. При цьому постраждала його дружина Юлія, але у неї симптоми отруєння проявилися набагато меншою мірою.

Ще про одну ймовірну спробу, що сталася кілька років тому, опозиціонер написав на своєму сайті. Тоді йому теж раптово стало зле в літаку, але це не призвело до серйозних наслідків.

Отруєння Навального

Олексій Навальний знепритомнів 20 серпня в літаку, що вилетів з Томська в Москву. Після екстреної посадки в Омську його госпіталізували, а через два дні доставили для лікування в берлінську клініку Charité. Загалом Навальний перебував у штучній комі 19 діб.

Берлінська клініка Charité

Берлінська клініка Charité, куди Навального доставили для лікування після отруєння

Експерти спецлабораторії Бундесверу на прохання клініки провели токсикологічний аналіз проб, взятих у Навального, і виявили в них сліди нервово-паралітичної речовини групи "Новачок". Аналогічних висновків незалежно одна від одної дійшли лабораторії у Швеції та Франції, а також експерти Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ).

Російське керівництво заперечує свою будь-яку причетність до замаху на опозиціонера. 15 жовтня ЄС і Великобританія запровадили санкції за отруєння Навального. Москва у відповідь вдалася до контрзаходів проти провідних співробітників апаратів керівників ФРН і Франції. Наприкінці листопада понад 50 країн-учасниць ОЗХЗ закликали Росію розслідувати отруєння Олексія Навального.

Дивитись відео 03:01

Німецький токсиколог про "Новачок" і отруєння Навального (08.09.2020)

  • Олексій Навальний

    Критик Путіна, якого не раз кидали за ґрати: хто такий Олексій Навальний

    Обличчя російської опозиції

    Колишній юрист Олексій Навальний, пішовши у політику, став одним із найбільш відомих облич російської опозиції. Його популярність почалася 2008 року завдяки блогу, присвяченому випадкам зловживання службовим становищем представниками російської влади та найбільших державних компаній країни. Опубліковані ним викриття навіть призвели до відставок, що рідкість у російській політиці.

  • Олексій Навальний

    Критик Путіна, якого не раз кидали за ґрати: хто такий Олексій Навальний

    Суперечливі парламентські вибори

    2011 року Олексія Навального вперше заарештували на 15 діб за його роль в акції протесту перед Державною Думою у Москві. Причиною протестів стали повідомлення у соціальних мережах про фальсифікацію голосування на парламентських виборах, на яких перемогла партія влади "Єдина Росія". Після звільнення Навальний пообіцяв продовжити вести простестний рух.

  • Друге ув'язнення Навального

    Критик Путіна, якого не раз кидали за ґрати: хто такий Олексій Навальний

    Друге ув'язнення

    Через рік після повернення Володимира Путіна у президентське крісло, у 2013 році, опозиціонера знову затримали та засудили, цього разу до п'яти років ув'язнення, за обвинуваченням у розкраданні майна компанії "Кировлес". Утім, уже наступного дня він був звільнений за рішенням Верховного суду. Пізніше його все ж засудили до умовного строку.

  • Олексій Навальний

    Критик Путіна, якого не раз кидали за ґрати: хто такий Олексій Навальний

    Розширення антикремлівської платформи

    Попри проблеми з правосуддям Навальному дозволили взяти участь у виборах мера Москви 2013 року. Голосування завершилося для нього другим місцем після провладного кандидата Сергія Собяніна. Цей результат був сприйнятий як величезний успіх та став каталізатором опозиційного руху в Росії.

  • Олексій Навальний

    Критик Путіна, якого не раз кидали за ґрати: хто такий Олексій Навальний

    Курс на соцмережі

    Через антикремлівську риторику шлях на провладне телебачення Росії для Навального був закритий. Це змусило його активізувати свою діяльність у соціальних мережах та на своєму блозі. Його красномовство, ефектний підбір потрібних слів та вдала іронія на адресу Путіна та його оточення забезпечили йому велику підтримку серед російської молоді.

  • Президентські амбіції Навального

    Критик Путіна, якого не раз кидали за ґрати: хто такий Олексій Навальний

    Президентські амбіції

    У грудні 2016 Навальний оголосив про формальний початок своєї кампанії на виборах президента Росії у березні 2018 року. Утім, нові звинувачення в корупції, які його прихильники називають політично мотивованими, поставили хрест на його шансах взяти участь у перегонах.

  • Рішення ЄСПЛ щодо Навального

    Критик Путіна, якого не раз кидали за ґрати: хто такий Олексій Навальний

    Рішення ЄСПЛ

    2016 року Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) ухвалив рішення, визнавши порушення права Навального на чесний суд у процесі щодо "Кировлеса". Попри те, що Верховний суд Росії скасував вирок, за яким опозиціонер мав відсидіти п'ять років у в'язниці, у 2017 році суд у тому ж Кірові знову засудив Навального, тепер уже до умовного строку.

  • Найбільші протести в Москві за шість років

    Критик Путіна, якого не раз кидали за ґрати: хто такий Олексій Навальний

    Найбільші протести в Москві за шість років

    У лютому 2017 року протести в десятках російських міст завершилися арештами понад тисячі демонстрантів, зокрема й Навального. Протести, які називають найбільшими у Москві з 2012 року, почалися після публікації Навальним даних, які начебто доводять зв'язок тодішнього прем'єра Росії Дмитра Медведєва із імперією нерухомості загальною вартістю в мільярди євро. 15 днями потому Навального звільнили.

  • Напади на Навального

    Критик Путіна, якого не раз кидали за ґрати: хто такий Олексій Навальний

    Напади й насильство

    У квітні 2017 року Навального облили зеленкою і пошкодили око, внаслідок чого політик опинився у лікарні. Роговиця ока була пошкоджена назавжди. Навальний звинуватив російську владу в створенні перепон для лікування за кордоном через умовне ув'язнення за звинуваченням у корупції. Лише завдяки втручанню голови Ради з прав людини при президенті Росії йому вдалося виїхати до Іспанії на операцію.

  • Повторні арешти Навального

    Критик Путіна, якого не раз кидали за ґрати: хто такий Олексій Навальний

    Повторні арешти

    2018 року Навальний опинився за ґратами на 30 діб. Після його звільнення у вересні на нього чекав новий 20-денний арешт. У квітні 2019 року ЄСПЛ визнав Росію винною у порушенні прав Навального під час процесу щодо "Кировлеса", коли політик протягом майже всього 2014 року перебував під домашнім арештом.

  • Замах на отруєння Навального у 2019 році

    Критик Путіна, якого не раз кидали за ґрати: хто такий Олексій Навальний

    Замах на отруєння

    У липні 2019 року, через кілька тижнів після звільнення з-під чергового 10-денного арешту, Навального кинули за ґрати на 30 діб за порушення сурових російських законів про масові зібрання. Натомість політик звинуватив російську владу в отруєнні його алергенною речовиною під час відбування покарання.

  • Обшуки та заморожені активи Навального

    Критик Путіна, якого не раз кидали за ґрати: хто такий Олексій Навальний

    Обшуки та заморожені активи

    Станом на грудень 2019 року Навальному вдалося заручитися підтримкою мільйонів прихильників завдяки соцмережам та Youtube. У штабквартирі очолюваного ним Фонду боротьби з корупцією провели обшуки, а його знову заарештували. Співробітники фонду розповіли, що влада хотіла конфіскувати їхнє технічне обладнання. У березні 2020 року Навальний повідомив, що рахунки його та його родини були заморожені.

  • Навальний у комі після чаю в аеропорту

    Критик Путіна, якого не раз кидали за ґрати: хто такий Олексій Навальний

    У комі після чаю в аеропорту

    20 серпня речниця Навального повідомила, що політику раптово стало зле у літаку після того, як він випив чаю в аеропорту. Літак здійснив екстрену посадку, після чого його доставили до лікарні в Омську, де він, за даними медиків, перебуває в комі та підключений до апарату штучного дихання. Команда Навального заявила, що його отруїли, та натякнула на зв'язок із попередніми нападами на політика.

    Автор: Давід Мартін, Данило Білик


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Докладно

Олексій Навальний

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Костянтин Еггерт - про нові проблеми для Кремля через розслідування Bellingcat.  

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