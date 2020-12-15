Отруєння Навального: що відомо з нового розслідування

Журналісти групи Bellingcat за підтримки порталу The Insider, американського телеканалу CNN і німецького тижневика Der Spiegel встановили особи лікарів і хіміків з Федеральної Служби безпеки Росії (ФСБ), котрі імовірно отруїли російського опозиціонера Олексія Навального. Розслідування, що було опубліковано цими ЗМІ в понеділок, 14 грудня, спирається на аналіз даних білінгу мобільних телефонів імовірних отруйників, а також баз даних авіапасажирів. DW переказує головне.

Команда отруйників

За даними розслідування, до команди вбивць входило як мінімум вісім агентів, що діяли під прикриттям Інституту криміналістики ФСБ. До неї входили:

- Станіслав Макшаков - вчений-хімік, співробітник Центру спеціальної техніки ФСБ, до 2017 року працював у військовій лабораторії в Шиханах, де вироблявся в тому числі "Новачок";

- Олег Таякін, 40 років, лікар, працює в Інституті криміналістики ФСБ, імовірно керував командою, що отруїла Навального;

- Олексій Александров, 39 років, використовував фіктивне ім'я Олексій Фролов. Колишній лікар швидкої допомоги, з 2013 року працює в ФСБ, найважливіший агент в команді, який слідував за Навальним в його поїздках;

- Іван Осипов, 44 роки, фіктивне ім'я - Іван Спиридонов. Лікар, в ФСБ імовірно з 2012 року;

- Володимир Паняєв, 40 років, фельдшер. У ФСБ не пізніше 2009 року, зареєстрований за центральною адресою ФСБ. Раніше він був прописаний в тому ж будинку, що і Навальний;

- Михайло Швець, 43 роки, вигадане ім'я - Михайло Степанов. Він зареєстрований в центрі зі спецоперацій ФСБ;

- Олексій Кривощеков, 41 рік, працював у міністерстві оборони Росії, 2008 року перейшов до ФСБ;

- Костянтин Кудрявцев, 41 рік, вигадане ім'я - Костянтин Соколов, раніше працював хіміком у військовій лабораторії в Шиханах.

Як з'ясували журналісти, Таякін і Макшаков протягом багатьох місяців постійно контактували з людьми, які таємно супроводжували Навального і його команду в їхніх поїздках. Таякін, ймовірно, координував операцію, а Макшаков, як показують дані білінгу його мобільного телефону, регулярно зв'язувався з хімічними лабораторіями, які підозрюють у виробництві "Новачка".

Агенти ФСБ супроводжували Навального в 37 поїздках

Аналіз баз даних пасажирів показує, що агенти ФСБ почали таємно супроводжувати Навального як мінімум з 16 січня 2017 року - всього через місяць після того, як опозиціонер оголосив про свій план брати участь у виборах президента. Всього за період з 2017 по 2020 рік журналісти нарахували 37 поїздок літаком або поїздом, коли співробітники ФСБ слідували за російським опозиціонером.

Олексій Навальний, вересень 2019 року

Зазвичай вони їздили групами по дві-три людини, використовуючи справжні або вигадані прізвища. Як правило, вони вибирали паралельні рейси та прибували в пункт призначення за день до прильоту політика.

Ця тактика, за версією Bellingcat, говорить про те, що стеження як таке не було метою ФСБ. В такому разі було б набагато зручніше, якби агенти літали разом з Навальним, а щоб їх не впізнали, логічніше було б просто збільшити їхній склад. Крім того, сумніви Bellingcat посилив той факт, що ФСБ залучило лікарів і фахівців з хімзброї.

Реконструкція подій, що передували отруєнню

13 серпня - за день до вильоту Навального до Сибіру - агенти ФСБ Александров і Паняєв вилетіли з Москви в Новосибірськ бортом SU 1460. Їх супроводжував Іван Осипов - лікар ФСБ, що летів під вигаданим ім'ям "Іван Спиридонов". Ці три людини, за даними журналістів, - головні виконавці замаху.

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14 серпня, коли Олексій Навальний вилетів з Москви в Новосибірськ, агент ФСБ Александров зробив свою першу помилку: він ненадовго ввімкнув свій мобільний телефон. Згодом це дозволить журналістам встановити його місцеперебування: о 15:34 за місцевим часом він перебував перед готелем у Новосибірську, де забронювала номер Марія Пєвчих.

Необачними були й інші члени команди: вони раз у раз телефонують до Москви із зареєстрованих на них мобільних телефонів. Перш за все - хіміку Макшакову. Вранці 17 серпня Навальний і його соратники їдуть з Новосибірська в Томськ. Агенти ФСБ слідують за ними.

Наступного дня з Москви в Сочі вилітають Олег Таякін і Костянтин Кудрявцев, який працював на військовій базі в Шиханах, що спеціалізується на хімзброї. У Сочі вони проводять всього кілька годин і відразу повертаються в Москву. Der Spiegel не виключає, що за час свого нетривалого перебування в Сочі вони отримали остаточний дозвіл на застосування бойової отруйної речовини "Новачок".

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19 серпня близько 23:00 Навальний зустрічається з членами своєї команди в ресторані Velvet, розташованому в готелі, де вони зупинилися. Поки політик перебуває в ресторані, агенти ФСБ кілька разів телефонують з Томська в Москву: Паняєв починаючи з 22:21 тричі дзвонить хіміку Макшакову. О 00:08 Макшакову дзвонить і Кривощеков. Після цього Макшаков і ймовірний керівник операції Таякін телефонують чотири рази та розмовляють загалом сім хвилин.

О 00:48 Олексій Александров робить свою другу помилку: він знову ненадовго включає свій телефон. Отримані потім дані про його місцеперебування підтверджують: на той час він перебував неподалік від готелю Навального.

Дії спецслужб після отруєння Навального

Наступного дня близько 6:00 за місцевим часом команда Навального вирушає в аеропорт. О 6:05 агент Кривощеков дзвонить Макшакову в Москву. Той інформує координатора Таякіна. У Москві - близько другої ночі.

Подальші переміщення Навального добре задокументовані: о 6:52 він проходить перевірку щодо безпеки та п'є чай у "Віденській кав'ярні". Незабаром після події з'явилися припущення, що отрута була підмішана в чай. Однак на сьогодні встановлено, що сліди "Новачка" були виявлені на пляшці, яку Навальний залишив в готелі.

О 5:36 ранку Таякін, мабуть, отримав інформацію про те, що Навальний повертається до Москви, попрямував у бік аеропорту Домодєдово. Тим часом у повітряному просторі над Сибіром пілоти хочуть здійснити екстрену посадку, попри повідомлення про те, що Омський аеропорт закритий через загрозу вибуху. О 6 ранку за московським часом літак приземляється в Омську.

Рівно о 6:00 Макшаков подзвонив Кривощекову, а о 7:11 - заступнику директора науково-технічної служби ФСБ генерал-майору Володимиру Богданову. Богданов підпорядковується директору ФСБ Олександру Бортникову, який, своєю чергою, підпорядковується президенту Росії Володимиру Путіну. Дані мобільного телефону Таякіна показують, що він був недалеко від аеропорту приблизно о 6:27 ранку, але зупинився, не доїжджаючи до нього кілька кілометрів. Він зробив звідти інтернет-дзвінок через VoIP і чекав. Відразу після сьомої ранку він повертається в офіс ФСБ, навіть не заїхавши в зону аеропорту. В офісі ФСБ він обмінюється дзвінками з Макшаковим та іншими членами команди, а об 11:30 йде до генерала Богданова. В офісі Богданова він купує квиток на літак і вночі летить до Сибіру.

Інші спроби отруєння Навального

Bellingcat стверджує, що замах у Томську був вже як мінімум другою спробою отруєння Навального. Двома місяцями раніше, на початку липня, та сама група співробітників ФСБ спробувала отруїти опозиціонера в Калінінграді. При цьому постраждала його дружина Юлія, але у неї симптоми отруєння проявилися набагато меншою мірою.

Ще про одну ймовірну спробу, що сталася кілька років тому, опозиціонер написав на своєму сайті. Тоді йому теж раптово стало зле в літаку, але це не призвело до серйозних наслідків.

Отруєння Навального

Олексій Навальний знепритомнів 20 серпня в літаку, що вилетів з Томська в Москву. Після екстреної посадки в Омську його госпіталізували, а через два дні доставили для лікування в берлінську клініку Charité. Загалом Навальний перебував у штучній комі 19 діб.

Берлінська клініка Charité, куди Навального доставили для лікування після отруєння

Експерти спецлабораторії Бундесверу на прохання клініки провели токсикологічний аналіз проб, взятих у Навального, і виявили в них сліди нервово-паралітичної речовини групи "Новачок". Аналогічних висновків незалежно одна від одної дійшли лабораторії у Швеції та Франції, а також експерти Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ).

Російське керівництво заперечує свою будь-яку причетність до замаху на опозиціонера. 15 жовтня ЄС і Великобританія запровадили санкції за отруєння Навального. Москва у відповідь вдалася до контрзаходів проти провідних співробітників апаратів керівників ФРН і Франції. Наприкінці листопада понад 50 країн-учасниць ОЗХЗ закликали Росію розслідувати отруєння Олексія Навального.