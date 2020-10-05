Експерти ОЗХЗ підтвердили отруєння Навального речовиною групи "Новачок"

Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) у вівторок, 6 жовтня, оприлюднила звіт своїх експертів, які підтвердили сліди отруйної речовини групи "Новачок" у крові російського опозиціонера Олексія Навального.

Результати аналізу біомедичних зразків, які зібрала група експертів ОЗХЗ, підтверджують, що речовини, виявлені у зразках крові та сечі Навального, мають схожі структурні характеристики, як і токсичні хімічні речовини, що належать до переліку заборонених ОЗХЗ. Утім, у цьому списку немає саме цих отруйних речовин, які виявили у Навального, зауважили в організації.

Постійне представництво Німеччини в ОЗХЗ попросило технічний секретаріат організації поділитися висновками цього звіту з усіма країнами-учасницями Конвенції про хімічну зброю та зробити його загальнодоступним. Генеральний директор ОЗХЗ Фернандо Аріас заявив, що ці результати викликають серйозне занепокоєння.

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Реакція Німеччини

Речник німецького уряду Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) прокоментував висновки ОЗХЗ і зазначив, що результати в референтних лабораторіях організації співпадають з попередніми висновками досліджень спеціальних лабораторій у Німеччині, Швеції та Франції.

"Це ще раз підтверджує однозначні докази того, що Олексій Навальний став жертвою нападу з використанням хімічної нервово-паралітичної речовини групи "Новачок", - цитує його інформагентство dpa. Зайберт наголосив, що Навального отруїли речовиною з групи "Новачок", якої немає у списку ОЗХЗ. Він додав, що федеральний уряд знову вимагає від Росії пояснень того, що сталося.

Тим часом уряд ФРН вивчає детальний технічний звіт ОЗХЗ. Найближчими днями виконавча рада ОЗХО та група партнерів з ЄС обговорять наступні кроки. "Кожне використання хімічної зброї є серйозним прецедентом і не може залишатися без наслідків", - наголосив речник німецького уряду.

Навальний звинуватив у своєму отруєнні Путіна

Нещодавно Навальний у інтерв'ю німецькому тижневику Der Spiegel заявив, що за його отруєнням стоїть Путін. Він уточнив, що не має інших пояснень того, що сталося.

Незабаром після цього інтерв'ю прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив журналістам, що Навальний працює на ЦРУ США. Навальний у відповідь заявив, що подасть на Пєскова до суду, та вимагав надати докази його нібито співпраці з ЦРУ.

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Отруєння російського опозиціонера

Російському опозиціонеру стало зле 20 серпня на борту літака, що летів із Томська в Москву. Після екстреної посадки в Омську політика госпіталізували. 22 серпня Навального доправили для лікування в Берлін. Російський політик 19 діб перебував у штучній комі. 23 вересня Навального виписали з клініки Charité в Берліні.

Експерти спецлабораторії Бундесверу на запит клініки Charité провели токсикологічний аналіз проб, узятих у Навального, і виявили в них сліди отрути "Новачок". Згодом до аналогічних висновків прийшли лабораторії в Швеції та Франції.

Москва заперечує всі звинувачення в причетності до замаху на Олексія Навального і надсилала Берліну кілька запитів про правову допомогу.

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